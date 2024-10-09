IBM Maximo Application Suite: الدعم

حقِّق أقصى استفادة من استثمارك في Maximo. وابقَ على اتصال واطِّلاع دائم بأحدث التقنيات واحصل على الأمن والدعم طوال دورة الحياة بأكملها.
رسم توضيحي للدعم عبر الإنترنت وخدمة العملاء وخيارات الدردشة
تحديثات البرامج ما الجديد؟
انتقل إلى مستندات IBM للحصول على أحدث المعلومات حول Maximo Application Suite. انتقِل إلى "ما الجديد".
دورة حياة المنتج
تعرَّف على تواريخ الإطلاق العام ودعم نهاية الخدمة لمجموعة Maximo Application Suite لمعرفة ما إذا كان الوقت مناسبًا لتنزيل نسخة VRM أحدث.
هل أنت جاهز للترقية؟
استخدم اشتراك البرنامج ومزايا الدعم لتنزيل أحدث نسخة أو إصدار.

تواصَل مع مستخدمي Maximo الآخرين

شارك أفضل الممارسات واطرح أسئلتك واحصل على إجابات، وتواصَل مع خبراء IBM ومستخدمي Maximo الآخرين أيضًا.

تفضَّل بزيارة مجتمع Maximo وانضم إليه
آمن نشرات أمان Maximo Application Suite

ابحث في Product Security Central للاطِّلاع على النشرات الأمنية.  يمكنك تصفية النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. اتخِذ قرارات سريعة للتخفيف من المخاطر وتقليلها.

 نشرات أمان Maximo Application Suite ‏- IBM Support الإصلاحات

ابحث في FixCentral لطلب وتنزيل تصحيحات Maximo Application Suite التي تُعالج المشكلات المعروفة وتُضيف وظائف جديدة.

 البحث في FixCentral
أساسيات الدعم دعم Maximo Application Suite

يمكنك فتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث عن الوثائق الفنية، وعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والوقاية منها وحلها.

 دعم Maximo Application Suite سجِّل في دعم IBM

يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك.

 ابدأ اليوم اشترك في إشعاراتي

اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، والنشرات الأمنية، والأخبار العاجلة.

 سجِّل الاشتراك "في إشعاراتي"
عروض الدعم الإضافية

توفر IBM خيارات دعم أخرى لمنتج Planning Analytics طوال دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.
تعرّف على المزيد بشأن عروض الدعم
الدعم المتقدم

يُعد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة SaaS التي  تقدّم حلولًا ذات أولوية للحالات وأهداف تقليل زمن الاستجابة مع تحديث ومتابعة الاشتراك والدعم.

 تعرّف على المزيد
الدعم الممتد

خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه على الانتهاء من تاريخ انتهاء دعمه، وهو ما يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
الدعم المستدام

لا بد من اقتنائه عند تشغيلك لآخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق لأنه يوفر ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من دعم IBM للتخطيط لما هو قادم.
