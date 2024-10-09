ابحث في Product Security Central للاطِّلاع على النشرات الأمنية. يمكنك تصفية النتائج حسب المنتج أو الخطورة أو تاريخ النشر. اتخِذ قرارات سريعة للتخفيف من المخاطر وتقليلها.
ابحث في FixCentral لطلب وتنزيل تصحيحات Maximo Application Suite التي تُعالج المشكلات المعروفة وتُضيف وظائف جديدة.
يمكنك فتح حالة، وتنزيل الإصلاحات، والبحث عن الوثائق الفنية، وعرض المشكلات المعروفة (APAR) لمساعدتك على استكشاف الأخطاء وإصلاحها والوقاية منها وحلها.
يتطلب الوصول إلى دعم IBM التسجيل ورقم عميل IBM (ICN) وموافقة مسؤول الموقع لديك.
اتبع نهجًا استباقيًّا للوقاية من المشكلات. واشترك في تحديثات الدعم، والنشرات الأمنية، والأخبار العاجلة.
توفر IBM خيارات دعم أخرى لمنتج Planning Analytics طوال دورة حياة المنتج بالكامل. اختر الخيار المناسب لك.
يُعد إضافة مثالية للبرامج الموزعة أو عروض البرمجيات كخدمة SaaS التي تقدّم حلولًا ذات أولوية للحالات وأهداف تقليل زمن الاستجابة مع تحديث ومتابعة الاشتراك والدعم.
خيار مثالي عندما يوشك إصدار البرنامج الذي تستخدمه على الانتهاء من تاريخ انتهاء دعمه، وهو ما يمنحك المزيد من الوقت للانتقال إلى إصدار أحدث مدعوم.
لا بد من اقتنائه عند تشغيلك لآخر إصدار مدعوم من البرنامج المسحوب من التسويق لأنه يوفر ما يصل إلى خمس سنوات إضافية من دعم IBM للتخطيط لما هو قادم.
جرِّب الإصدار التجريبي أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لتعرف كيف يمكن لمؤسستك تقليل عمليات الفحص اليدوي باستخدام التعلم الآلي وIBM Maximo Application Suite.