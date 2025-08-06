سجل وأعمال الأصول في Maximo

أتمتة وتوحيد سجلات وأعمال الأصول لتقليل فترات التعطل وزيادة الكفاءة.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا استكشف قدرات المنتج
أعمال الأصول في Maximo والسجل - رسم توضيحي لمخطط انسيابي يحتوي على ساعة، وكود ثنائي، ورمز تحذير.

حل أوجه القصور من خلال إدارة الأصول الأكثر ذكاءً

تؤدي فترات التعطل غير المخطط لها، ومخاطر عدم الامتثال، وتجزئة البيانات إلى تأخيرات مكلِّفة. تتوفر قدرات في IBM® Maximo لتسجيل الأصول والأعمال، مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساعد المؤسسات على توحيد بيانات الأصول، وتبسيط تنفيذ المهام، وتمكين فرق العمل بمعارف ورؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

استخدام توصيات رموز الأعطال عالية الموثوقية، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط تنفيذ أعمال الصيانة. ومن خلال رؤية أوضح للأصول، وسجلها السابق المحفوظ، والأعمال الجارية عليها، يمكنك تحسين استراتيجيات الصيانة، وزيادة الجاهزية التشغيلية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية بثقة أكبر.

 موجز الحل

ما يمكنك فعله

ذكاء أوامر العمل أتمتة سير العمل تصنيف جميع أصولك المهمة تتبع الموارد والمهارات والمتعاقدين

دراسات حالة

عرض جميع دراسات الحالة
Young woman on a train ride looking at the landscape passing in the window
شركة Downer Group
تستخدم Downer وIBM الصيانة الوقائية الذكية للحفاظ على سلامة ركاب أنظمة السكك الحديدية الخفيفة والثقيلة في أستراليا وتحرُّكهم بأمان وموثوقية وراحة وعلى نحو أكثر استدامة.
رجل يحمل حقيبة ويجلس بجانب نافذة
IBM Global Real Estate ‏(GRE)
قررت GRE استخدام Maximo لتحليل بيانات أجهزة الاستشعار الواردة من 188 ألف أصل من أصولها المنتشرة عالميًا في خطوة تهدف لتحقيق الصيانة القائمة على الحالة، ويتم تشغيلها في وقت تشغيل فعلي أو حدوث ظروف تشغيل عالية الحرارة جدًا أو اهتزاز مفرط.
رجل يرتدي خوذة سلامة يتفحص الآلات في المصنع
شركة Novate Solutions
باستخدام Maximo Monitor، شهدت Novate تحسنًا بنسبة 30% في جودة المنتج من خلال معرفة كيفية أداء الأصول في الوقت الفعلي.
موقع DP World
DP World
تحصل DP World على معارف في الوقت الفعلي حول أداء المعدات، ما يتيح إستراتيجيات الصيانة الاستباقية التي تقلل من وقت التعطل وتحسن من فعالية المعدات بشكل عام.
اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بالتعرّف على المنتج أو احجز استشارة مع أحد خبراء IBM لترى كيف يمكن لمؤسستك الاستفادة من Maximo Application Suite. 

 ألقِ نظرة على قدرات المنتج