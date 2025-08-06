أتمتة وتوحيد سجلات وأعمال الأصول لتقليل فترات التعطل وزيادة الكفاءة.
تؤدي فترات التعطل غير المخطط لها، ومخاطر عدم الامتثال، وتجزئة البيانات إلى تأخيرات مكلِّفة. تتوفر قدرات في IBM® Maximo لتسجيل الأصول والأعمال، مدعومة بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساعد المؤسسات على توحيد بيانات الأصول، وتبسيط تنفيذ المهام، وتمكين فرق العمل بمعارف ورؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
استخدام توصيات رموز الأعطال عالية الموثوقية، وتحسين جودة البيانات، وتبسيط تنفيذ أعمال الصيانة. ومن خلال رؤية أوضح للأصول، وسجلها السابق المحفوظ، والأعمال الجارية عليها، يمكنك تحسين استراتيجيات الصيانة، وزيادة الجاهزية التشغيلية، والامتثال للمتطلبات التنظيمية بثقة أكبر.
الصيانة الذكية هي التي تبدأ بالذكاء الاصطناعي
يساعدك Maximo Work Order Intelligence، المدعوم بمنصة watsonx، على مواجهة أصعب تحديات الصيانة بكل ثقة واطمئنان. من خلال تحليل البيانات السابقة المحفوظة وتوجهات أوامر العمل، يقدِّم توصيات دقيقة لرموز الأعطال، مما يلغي الحاجة إلى التخمين ويقلل من الوقت المستغرق في تشخيص المشكلات. شاهِد الحل وهو يعمل بالفعل وتعرَّف على كيفية بدء تحقيق التميُّز في مجال الصيانة.
تبسيط العمليات باستخدام الأتمتة الذكية
تُبطئ العمليات اليدوية أداء فرق العمل وتزيد من احتمالية حدوث الأخطاء. تساعد أدوات الأتمتة في Maximo - مثل سير العمل، ومحركات التصعيد، ومهام cron، ونصوص الأتمتة - على توحيد العمليات وتطبيق أفضل الممارسات على مستوى المؤسسة. بدءًا من توجيه موافقات السلامة وحتى إرشاد الفنيين خلال طلبات الخدمة، تساعد الأتمتة على تقليل العوائق وتحرير الوقت للمهام ذات القيمة العالية. بفضل الذكاء الاصطناعي المدمج، يُسهم Maximo أيضًا في اتخاذ قرارات أكثر سرعةً وذكاءً، مما يؤدي إلى تقليل إعادة العمل، وتحسين الامتثال، وزيادة الإنتاجية بشكل عام.
السيطرة على المواقع وعلاقات الأصول
تبدأ الصيانة الفعَّالة بمعرفة الأصول التي تمتلكها بالضبط، وموقعها، وكيفية ارتباطها ببعضها. يتيح لك Maximo إمكانية فهرسة جميع الأصول المهمة رقميًا، وذلك من خلال تسجيل الخصائص والمواصفات والمقاييس وملفات المخاطر بالتفصيل في نظام مركزي واحد.
تعمل هذه الرؤية التأسيسية على تسريع حل المشكلات وتعزيز الامتثال ودعم التخطيط الأكثر ذكاءً. فمن خلال تكوين صورة شاملة لمشهد الأصول لديك، يمكنك تنفيذ صيانة وقائية وعمليات معايرة وفحوصات مستهدفة تساعد على إطالة عمر الأصول، وتقليل فترات التعطل غير المخطط لها، وتحسين الأداء العام.
احصل على الموارد الصحيحة في المكان المناسب وفي الوقت المناسب
تعتمد الصيانة الفعَّالة في الوقت المناسب على وجود الأشخاص المناسبين وقطع الغيار والأدوات المناسبة. يوفر Maximo سجلًا شاملًا للموارد البشرية، بما يشمل ملفات الفنيين، ومهاراتهم، وشهاداتهم، ومدى توفرهم، سواء أكانوا من الموظفين الداخليين أم المتعاقدين الخارجيين. كما يمكنك الحصول على رؤية في الوقت الفعلي لمستويات المخزون وعلاقات الموردين وأوقات التسليم ودورات المشتريات.
