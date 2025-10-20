مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي

يمكنك استكشاف أخطاء التطبيقات الوكيلة والمدعومة بالنماذج اللغوية الكبرى وإصلاحها وحوكمتها
تدمج IBM® Instana GenAI Observability مراقبة الذكاء الاصطناعي ضمن مهام سير العمل القوية نفسها التي تستخدمها الفرق بالفعل لتطبيقات الواجهة الأمامية والخلفية والتطبيقات الكاملة. تكتشف Instana تلقائيًا عناصر الذكاء الاصطناعي مثل الوكلاء والسلاسل والمهام، ثم تربط بياناتها ببقية بنية البنية التحتية لديك. وبفضل إمكانية الرؤية المدمجة في الموجِّهات والمخرجات والرموز المميزة وزمن الانتقال والتكلفة والأخطاء، يمكن للفرق تتبع المشكلات بسرعة وتحسين الأداء وتشغيل التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بكل ثقة.
وبالاستناد إلى معايير OpenLLMetry، تدعم Instana أبرز المزوّدين وأطر العمل، بما في ذلك IBM watsonx.ai® وAmazon Bedrock، وOpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، وDeepSeek، وLangChain، وLangGraph، وCrewAI، بالإضافة إلى بيئات التشغيل مثل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ووحدات معالجة الرسوميات (GPUs). يبقي نهج النظام البنائي المفتوح هذا قابلية ملاحظة الذكاء الاصطناعي لديك قابلة للنقل، وواعية بالتكاليف وخاضعة للحوكمة، ما يمنحك رؤية واضحة وشاملة بدءًا من النموذج إلى البنية التحتية من دون الحاجة إلى تبديل الأدوات.
يمكنك تسريع تحليل الأسباب الأساسية من خلال عمليات تتبع موحدة عبر الوكلاء والأدوات والنماذج والخدمات من دون تبديل السياق.
يمكنك التحكم في النفقات والمفاجآت من خلال توفير رؤية للرموز المميزة والتكلفة النموذجية لكل طلب أو مستخدم أو طراز أو مستأجر.
يمكنك تحسين الموثوقية والحوكمة باستخدام الإشارات الملاءمة للسياسات، بما في ذلك زمن الانتقال والأخطاء والموجِّهات والمخرجات.
تكتشف Instana تلقائيًا عناصر الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الوكلاء والسلاسل والمهام، وتحدد علاقاتها بالخدمات والبنية التحتية. تتضمن هذه الإمكانية نمذجة التسلسل الهرمي للمهام ومراقبتها بهدف تصور التدفقات وتحديد مصدر المشكلات ظهورها.
تابع كل خطوة في سير عمل الذكاء الاصطناعي — من استدعاءات النماذج إلى تتبّع الأدوات والمكالمات والعمليات — مع ربطها بإشارات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية. يُتيح التحقيق في الحوادث في الوقت الفعلي دمج دورات الذكاء الاصطناعي في إطار الجدول الزمني نفسه مثل الخدمات المصغرة وقواعد البيانات والشبكات.
يمكنك تتبع استخدام الرموز المميزة والتكلفة النموذجية على مستويات دقيقة بهدف تحسين النماذج والموجِّهات وإدارة الموارد. استخدم هذه الرؤى لتجنب الإنفاق الزائد ومواءمة النفقات مع أهداف الأداء.
يمكنك تتبع الموجِّهات والمخرجات (مع تنقيح قابل للتكوين)، وزمن الانتقال، والإنتاجية، ومعدلات الخطأ، والبيانات الوصفية للنماذج أو مزود الخدمة باستخدام معايير OpenLLMetry. تساعد هذه الإشارات التشغيلية في إنشاء لوحات معلومات وتنبيهات تكشف السلوكيات الخطرة وتوجّهها إلى الجهة المسؤولة المناسبة.
يمكنك الاستفادة من أدوات OpenLLLMetry الأصلية (Trace loop) التي توفر تغطية لمزودي النماذج الرئيسيين وأُطر العمل، ووحدات معالجة الرسومات، وبيئات التشغيل مثل النماذج اللغوية الكبيرة الافتراضية. يحافظ هذا النظام على حيادية البيانات تجاه المزوّدين مع توحيدها في إطار مراقبة البنية التحتية والتطبيقات (APM) المتكامل والناضج من Instana.
فهم تخطيط البنية التحتية المعقدة لديك من خلال مراقبة تطبيق السحابة الأصلية آنيًّا.
حل المشكلات قبل أن تؤثر على عملائك من خلال اتخاذ قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
احصل على رؤية محسنة باستخدام Instana لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك في AWS.
يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.