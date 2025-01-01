بفضل التحول نحو البنى السحابية الأصلية، أصبح فهم الترابطات المعقدة داخل مجموعة تطبيقاتك أمرًا بالغ الأهمية. لا تستطيع الأدوات التقليدية تتبع مقاييس الأداء وتحسين الموارد عبر النظم البنائية السحابية الأصلية الديناميكية، ما يؤدي إلى تحديات في قابلية التوسع.

تتيح لك منصة IBM® Instana® Observability إمكانية الكشف في الوقت الفعلي عن البيانات سريعة الزوال وتخطيط جميع العناصر، ما يساعدك على إدارة التغييرات السريعة في بيئة التطبيق السحابي الأصلي لديك. تعمل أداة أتمتة Instana على تحفيز الاكتشاف والمراقبة المستمرة من دون الحاجة إلى التكوين اليدوي، ما يمكّن فرق عمليات التطوير لديك من تحسين الأداء بسلاسة وتوسيع نطاقه.