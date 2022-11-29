مراقبة AWS باستخدامIBM Instana
الترحيل والعمل في AWS؟ احصل على رؤية محسّنة مع ®Instana لتحقيق أقصى استفادة من استثمارك في AWS.
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مراقبة AWS من ®Instana التي تُظهر رؤية كاملة عبر جميع خدمات AWS

ندوة الإنترنت 11 يوليو 2024
الدور الأساسي لـ قابلية قابلية الملاحظة في رحلة مراقبة السحابة السحابية لـ AWS

إعادة تعريف مراقبة تطبيق السحابة الأصلية لـ AWS لمراقبة تطبيق السحابة الأصلية وتقديم السرعة والكفاءة والأتمتة معIBM Instana.

 

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حركة إلى السحابة بثقة

استكشاف القدرات المتقدمة لـIBM Instana على AWS، وإعادة تعريف مراقبة الأداء لتطبيق السحابة الأصلية. فائدة من السرعة والكفاءة والأتمتة المحسّنة والقدرة على التكيف في الوقت الفعلي، وتمكين بنيتك الأساسية والتطبيق بسلاسة للتنقل في البيئات الديناميكية. متوفر الآن في 92 الدولة، اكتشف لماذا ®Instana هو الخيار المفضل لدى مستخدمي AWS.

  • تحديد قابلية سد ثغرات الملاحظة: تعلم أين يمكنك الاستفادة من المراقبة الإضافية من خلال تحليل بيانات المراقبة الحالية.

  • رسم خريطة التطبيق المعماري الخاص بك: اطلع على جميع الترابطات التطبيقية التي يتم تعديلها تلقائيًا مع كشف التغيير في الوقت الفعلي باستخدام خرائط التبعية ®Instana، وهو أمر مهم بشكل خاص للبيئات الهجينة أو متعددة السحابة مثل العديد من عملاء AWS.

  • تحديد النقاط الساخنة في التطبيق العملي المحددة (وعمليات الإصلاح): فهم الأماكن التي يجب بذل الجهد فيها وتهيئة الموارد وتحسينها والتخفيف من مشكلات التطبيق لتحسين مستويات الخدمة.

 حركة إلى AWS مع التكامل بثقة مع ®Instana
ما يمكنك فعله
اكتشاف كل طبقة من طبقات بيئة AWS المعقدة تلقائياً

تجربة ®Power of ™IBM Instana على AWS لإعادة تعريف نهجك في Application Performance Management. باستخدام ®Instana، يمكنك كشف المشكلات بدقة والحصول على رؤية شاملة في تطبيق أفقي الخاص بك, التي تمتد من التعليمات البرمجية إلى Kubernetes حاوية والخدمة المصغرة، وكل ذلك يتم تقديمه من خلال لوحة المعلومات البديهية والتنبيهات الذكية القابلة للتخصيص.

  • يكشف عن المشكلات بدقة: من خلال الدقة المتناهية في تتبع الطلبات من خلال ميزة الدقة في تتبع الطلبات في ثانية واحدة التي تقدمها الصناعات الرائدة في مجال تتبع الطلبات الشامل، مما يضمن عدم وجود أي مشكلة دون أن يلاحظها أحد.
  • احصل على رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل): استكشف التعليمات البرمجية الخاصة بك، و Kubernetes حاوية، والخدمة المصغرة دون عناء مع لوحة المعلومات والتنبيهات الذكية سهلة الاستخدام المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
  • الإجراءات الذكية: قم بتطبيق التعلم الآلي (ML) و GenAI للتوصية بدقة بإجراءات التخفيف ومعالجة المشكلات تلقائيًا، مما يمنع حدوث فجوة في كشف قابلية الملاحظة وحل المشكلات قبل أن تؤثر على عملائك.
 أوز قابلية قابلية الملاحظة التقييم
استخدم ®Instana بيانات عالية الدقة من إنستانا لاكتساب القدرات عالية الدقة عبر بيئتك
  • استكشف العلاقات والتبعيات عبر البنية التحتية السحابة والبرنامج والمستخدمين النهائيين باستخدامIBM Instana
  • مراقبة نظام السلامة على مستوى النظام بأكمله الذي يشمل المضيفين والموارد السحابة والحاوية والخدمات والتطبيق
  • تحديد المشكلات بسرعة في كل من بيئتي AWS السحابة و AWS السحابة و محلي
 أوز قابلية قابلية الملاحظة التقييم
المعالجة بمساعدة الذكاء الاصطناعي
  • التخفيف من تأثير المستخدم من خلال التنبؤ بالمشكلات وحلها بشكل استباقي باستخدام حلول مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الدقة والكفاءة
  • احصل على تنبيهات ذكية مستندة إلى العتبة وتنبيهات تلقائية قائمة على العتبة وترابط الأحداث. تحديد كل مشكلة وحادث خدمة محتمل حدوثه على الأرجح الأساسي مع متوسط زمني سريع للحل (MTTR)
 شاهد ندوة الإنترنت
لماذا تستخدم كلاً من AWS و ®Instana؟ توفر خدمات Amazon Web Services (AWS) مجموعة متنامية باستمرار من الخدمات الأصلية المتاحة على الموقع الإلكتروني ، وهي مصممة لتحقيق أقصى قدر من قابلية التوسع والمرونة والأمان و وسرعة الحركة.
بيانات PAR في السياق

إمكانية الاطلاع على بيانات مراقبة الأداء في الوقت الفعلي، بما في ذلك التتبع الكامل من البداية إلى النهاية بدون أخذ عينات؛ ويساعد ارتباط الأحداث في حل المشكلات الوشيكة قبل أن تتحول إلى حوادث.
التعيين الآلي للتبعية في التطبيق

يوفر تلقائيًا فهمًا لتبعيات عنصر التطبيق وأين توجد آثارها عبر مجموعة كاملة. الاكتشاف التلقائي المستمر لعنصر الخدمة المصغرة والتطبيقات التطبيقية بحيث تكون بيئة مراقبة AWS الخاصة بك محدثة دائمًا.
التكامل السلس مع أكثر من 300 تكامل تقني مدعوم

بما في ذلك AWS Elastic Beanstalk، وAmazon DynamoDB، وAmazon DynamoDB، وAmazon Elastic Block Storage (EBS)، وAmazon ElastiCache، وAmazon OpenSearch، وAmazon EMR، وAmazon Kinesis، وAmazon Lambda، وAmazon Lambda، وElastic Load Balancing، وAmazon MSK، وAmazon MQ، وAmazon RDS، وAmazon SQS، وAmazon S3، وغيرها.
أكثر من 300 مدعومة تقنيًا

®يتكامل إنستانا مع أدوات المراقبة الأخرى لتوفير عرض شامل للتطبيق الأداء عبر البنية التحتية الكاملة لتكنولوجيا المعلومات دون الحاجة إلى مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

 استكشف جميع التقنيات المدعومة
مراقبة AWS Kinesis AWS Kinesis

®يوفر نظام مراقبة AWS Kinesis من إنستانا إدارة شاملة للأداء وإدارة السلامة.

 مراقبة AWS-SQS-SQS

تُعد مراقبة AWS SQS جزءًا أساسيًا من حل مراقبة خدمات أمازون ويب الشاملة من ®Instana لخدمات أمازون ويب.

 مراقبة AWS-RDS

تُعد مراقبة AWS RDS جزءًا مهمًا من حل مراقبة أداء التطبيقات (APM) الخاص بـ ®Instana.

 مراقبة AWS Beanstalk AWS Beanstalk

تعد المراقبة التلقائية من AWS Beanstalk جزءًا من حل المراقبة الشامل من ®Instana الشامل من خدمة الخدمة الشاملة من إنستانا ومراقبة تطبيق السحابة الأصلية.

 مراقبة AWS S3

تقدم Amazon S3 خدمات Amazon S3 الرائدة في مجال الصناعات قابلية التوسع وتوافر البيانات والأمان والأداء.

 مراقبة AWS MQ

تُعد المراقبة التلقائية للأمازون MQ جزءًا من ®Instana الشامل لمراقبة الخدمة المصغرة وتطبيق السحابة الأصلية.

"بمجرد أن يتم تثبيت وكيل ®Instana في مجموعات Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) الخاصة بـ Dealerware, تكتشف تكنولوجيات المعلومات تلقائيًا جميع حجيرات وخدمات ونقطة النهاية والتبعيات بينها. يقوم الوكيل تلقائيًا بالتقاط رسائل الخطأ وفهرستها مقابل كل نقطة نهاية وفهرستها تلقائيًا إلى مستوى الخدمة ومستوى التطبيق".

تكنولوجيا المعلومات من الرائع أن يكون لديك شيء ما لتتمكن من تتبع جذور المشكلة من وجهة نظر البنية التحتية. المعلوماتية التي قدمتها الرؤساء في القضايا التي لم أكن على علم بها. "

كينيث سكيرتشلي

كبير مهندسي عمليات التطوير، برمجيات الموزعين

دراسة الحالة

برنامج التاجر إيقاف تشغيل زمن الانتقال في مسارات المعلوماتية

منذ استخدام ®إنستانا السحابة القائمة على السحابة حاوية حاوية للملاحة الإلكترونية، تمكن فريق التطوير في شركة ديلروير من تقليل زمن الانتقال بنسبة 98% - من 10 دقائق إلى 12 ثانية تقريبًا. يواصل الفريق استخدام ®إنستانا للقيادة نحو هدف زمن الانتقال لأقل من 250 ميلي ثانية.

الموارد ذات الصلة IBM توقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع Amazon Web Services لتقديم برمجيات IBM كخدمة على AWS

بناءً على IBM البرمجيات المتاحة كخدمة على IBM Cloud, ستوفر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين IBM و AWS للعملاء إمكانية الوصول إلى IBM البرمجيات التي تعمل على تشغيل السحابة الأصلية على AWS.

 تحكم في تكاليف AWS السحابة الخاصة بك باستخدام ®Instana وAWS Compute Optimizer

نحن متحمسون للإعلان عن أنه يمكنك الآن الاستفادة من ®Instana المقاييس المقاييس مع مُحسِّن الحوسبة من AWS للمساعدة في تحقيق الكفاءة المثلى للتطبيق الذي يعمل على AWS.

 مراقبة وثائق Amazon Web Services (AWS) و ®Instana

تعرّف على كيفية تثبيت ®Instana وتكوينه ومراقبته مع AWS من خلال وثائق المنتج IBM.
اتخذ الخطوة التالية

IBM Instana Observability يوفر وصولاً سهل الاستخدام على مستوى المؤسسة على نطاق واسع إلى البيانات التي تريدها مع السياق الذي تحتاجه لتوفير إمكانية الوصول السريع إلى البيانات التي تريدها لمنع حدوث المشكلات ومعالجتها. 

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