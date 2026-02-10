IMS Sysplex Manager for z/OS

إدارة أنظمة IMS المتعددة بفاعلية

نقطة تحكُّم واحدة لعمليات نظام IMS

يُعَد IMS Sysplex Manager for z/OS نقطة تحكُّم واحدة لإدارة عمليات نظام IMS. ويُتيح لك إدارة أنظمة IMS متعددة في بيئة Sysplex أو IMSplex. ويوفر عرضًا مركزيًا وفوريًا لمعلومات IMS Sysplex وIMSplex عبر واجهة واحدة، ويعمل على أتمتة التعامل مع حالات الأخطاء المحددة، ما يساعد على تقليل التعقيدات التي تواجه مبرمجي النظام.

يوفر IMS Sysplex Manager ميزة لوحة المعلومات التي تُتيح لك مراقبة سلامة أنظمة IMS. يمكنك استخدام لوحة المعلومات لمشاهدة البيانات الحيوية من المناطق الرئيسية، بما في ذلك التنبيهات التي تظهر عند تجاوز القيم الحدية التي يحددها المستخدم.
إدارة IMS وSysplex بشكل شامل

مراقبة أنظمة IMS وموارد Sysplex والتحكم فيها بسهولة، بما في ذلك العناصر، والمناطق، وCSL RM، ومرافق الربط، وقوائم الانتظار المشتركة، مع إمكانية إصدار أوامر Type 1 وType 2.
تخصيص لوحة المعلومات الخاصة بك

إنشاء لوحة معلومات مخصصة تُتيح لك الاطِّلاع على السلامة العامة لأنظمة IMS بنظرة واحدة.
تسهيل التدقيق واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

تسجيل رسائل إدخال وإخراج الأوامر من جميع المصادر -مع رسائل مشغِّل المحطة الطرفية الرئيسي (MTO)- في قاعدة بيانات السجل التاريخي نفسها.
إنشاء توجيه التقارب وتحديثه

الحصول على المزيد من التحكم في مكان معالجة المعاملات باستخدام توجيه التقارب. الحصول على تحكُّم مباشر في موازنة أعباء عمل قوائم انتظار الرسائل المشتركة لإدارة التوافر بشكل أفضل.

الميزات

إدارة أنظمة IMS بفاعلية

يعمل IMS Sysplex Manager for z/OS على الاحتفاظ بجرد لجميع عناصر نظام IMS الأساسية. كما يتابع جميع مَعلمات النظام المعرَّفة والنشطة. يمكنه إصدار أوامر IMS من النوع Type 1 وType 2، ويمكن توجيه كِلا النوعين إلى أنظمة IMS متعددة. كما يراقب IMS Sysplex Manager المناطق التابعة ويتابع التوافر، وفئات المعاملات، والمناطق التي تحتفظ بأكبر عدد من أقفال قواعد البيانات وتسبب أكبر قدر من التنازع.

التحكم في بيئة IMS Sysplex الخاصة بك

يراقب IMS Sysplex Manager الموارد الرئيسية في بيئة IMS، بما في ذلك المعاملات، والبرامج، وقواعد البيانات، وLTERMs، والطرفيات. يسمح لك بتغيير حالة الموارد من نقطة تحكم واحدة. في بيئة طبقة الخدمة المشتركة (CSL)، يتتبع Resource Manager الحالة العالمية لموارد IMS الرئيسية. يوفر IMS Sysplex Manager مراقبة فورية لموارد RM ويسمح لك باختيار الموارد حسب المالك أو نوع المورد.

تحسين مشاركة بيانات IMS وSQs

في بيئة مشاركة بيانات IMS، قد تحتفظ التطبيقات بأقفال قواعد بيانات IRLM لفترة طويلة بما يسبب مشكلات تنازع على موارد معينة في قاعدة البيانات. يمكن لنظام IMS Sysplex Manager تحديد التطبيقات التي تسبب هذا النوع من المشكلات تلقائيًا. كما يعمل IMS Sysplex Manager على تتبُّع إحصاءات توجيه المعاملات، وتوفير حماية من تجاوز سعة المخازن المؤقتة عبر رفض عمليات الإدراج بعد الوصول إلى الحدود التي يحددها المستخدم.

تخصيص شاشة لوحة المعلومات الخاصة بك

يُتيح لك IMS Sysplex Manager إنشاء لوحة معلومات مخصصة لمراقبة نشاط نظام IMS. من خلال هذه اللوحة، يمكنك إدارة السلامة العامة للنظام بنظرة واحدة. كما يمكنك إعداد تنبيهات عند بلوغ "الحدود" التي يحددها المستخدم وتسجيل هذه التنبيهات لتحليلها مستقبلًا.

الحصول على توجيه تقارب المعاملات

يُتيح IMS Sysplex Manager تعريف المعاملات (بالاسم أو الفئة) التي ترتبط بواحد أو أكثر من أنظمة IMS في مجموعة قوائم الانتظار المشتركة. يمكنك إنشاء وتحديث التقارب لوجهات المعاملات. يوفر توجيه التقارب تحكمًا أكبر في تحديد مكان معالجة معاملة واحدة أو مجموعة من المعاملات. يمكنك تعديل أو إضافة تعريفات الانتماء في IMS Sysplex Manager ديناميكيًا دون الحاجة إلى إعادة تشغيل IMS أو حذف وإعادة تخصيص بنية التقارب في CQS.

الموارد

وثائق IBM
احصل على معلومات حول كيفية صيانة المنتج واستخدامه.
نظرة عامة على IMS Sysplex Manager for z/OS
اطَّلِع على عرض تقديمي يقدِّم لمحة عامة عن المنتج.
الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
اعثر على الإجابات وتعرَّف على النصائح والإرشادات لإعداد IMS Tools Solution Packs بشكل مثالي.
توثيق منتج IMS Tools
منشورات منتجات IMS Tools وأدلة البرامج والمحتويات التقنية الأخرى ذات الصلة بصيغة PDF.
