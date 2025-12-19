IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS

أنشئ وحدة توزيع عشوائي للوصول إلى مقاطع قواعد البيانات بشكل مباشر أو تسلسلي

رسم توضيحي لسحابة تحتوي على أشكال ورموز متنوعة.

لمحة عامة

يعمل IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS على إنشاء وحدة توزيع عشوائي تتيح الوصول إلى مقاطع منهج الوصول المباشر الهرمي (HDAM)، أو قاعدة بيانات إدخال البيانات (DEDB)، أو منهج الوصول المباشر الهرمي المقسَّم (PHDAM) سواء بطريقة مباشرة أو تسلسلية. توفر معالجة قواعد البيانات التسلسلية بساطة في تخزين البيانات، إلى جانب السرعة والكفاءة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.
وصول مباشر فعال

يُتيح الوصول إلى قواعد بيانات HDAM وDEDB وفق تسلسل منطقي للمفاتيح، من دون المساس بإمكانات الوصول المباشر عالية الكفاءة التي تتمتع بها.
التوزيع المحسَّن

يُعدِّل وحدة التوزيع العشوائي إذا تجاوز عدد المرادفات أو مستوى استخدام فاصل التحكّم (CI)/الكتلة القيمةَ التي يحدّدها المستخدم، كما يتيح التحكّم في عدد المرادفات لمقاطع الجذر في قاعدة البيانات.
مراقبة الوحدة

يَستخدم الإحصاءات الواردة في تقارير Sequential Randomizer Generator لمراقبة كفاءة وحدة التوزيع العشوائي.
التحكم في التكاليف

يمكن تخزين الملفات على شريط مغناطيسي، وهو بديل منخفض التكلفة للتخزين.

الموارد

وثائق IBM
احصل على معلومات حول كيفية صيانة المنتج واستخدامه.
الأسئلة الشائعة حول حزم حلول IMS Tools
اعثر على الإجابات وتعرف على نصائح وإرشادات الإعداد الأمثل لحزم حلول IMS Tools.
توثيق منتج IMS Tools
منشورات منتجات IMS Tools وأدلة البرامج والمحتويات التقنية الأخرى ذات الصلة بصيغة PDF.
مقاطع فيديو حول IMS Tools
تتضمن هذه القائمة من مقاطع الفيديو عروضًا توضيحية وبرامج بث ويب لـ IBM® IMS والمنتجات والتقنيات ذات الصلة.
