أنشئ وحدة توزيع عشوائي للوصول إلى مقاطع قواعد البيانات بشكل مباشر أو تسلسلي
يعمل IBM® IMS Sequential Randomizer Generator for z/OS على إنشاء وحدة توزيع عشوائي تتيح الوصول إلى مقاطع منهج الوصول المباشر الهرمي (HDAM)، أو قاعدة بيانات إدخال البيانات (DEDB)، أو منهج الوصول المباشر الهرمي المقسَّم (PHDAM) سواء بطريقة مباشرة أو تسلسلية. توفر معالجة قواعد البيانات التسلسلية بساطة في تخزين البيانات، إلى جانب السرعة والكفاءة عند التعامل مع كميات كبيرة من البيانات.
يُتيح الوصول إلى قواعد بيانات HDAM وDEDB وفق تسلسل منطقي للمفاتيح، من دون المساس بإمكانات الوصول المباشر عالية الكفاءة التي تتمتع بها.
يُعدِّل وحدة التوزيع العشوائي إذا تجاوز عدد المرادفات أو مستوى استخدام فاصل التحكّم (CI)/الكتلة القيمةَ التي يحدّدها المستخدم، كما يتيح التحكّم في عدد المرادفات لمقاطع الجذر في قاعدة البيانات.
يَستخدم الإحصاءات الواردة في تقارير Sequential Randomizer Generator لمراقبة كفاءة وحدة التوزيع العشوائي.
يمكن تخزين الملفات على شريط مغناطيسي، وهو بديل منخفض التكلفة للتخزين.