تبسيط متطلبات تنظيم البيانات وتعزيز الرؤية وتسهيل عملية المراقبة
حل شامل للامتثال للبيانات
يساعد IBM Guardium Data Compliance المؤسسات على تحقيق الامتثال التنظيمي بفاعلية وتلبية متطلبات التدقيق بسرعة وسهولة كبرى، وحماية البيانات المُنظمة أينما كانت.
يتيح لك Guardium Data Compliance تحقيق ما يلي:
يتيح IBM Guardium Data Compliance تقليل وقت الإعداد للتدقيق الخاص بلوائح الامتثال للبيانات، ويوفر رؤية مستمرة لضوابط أمن البيانات، ويُسهم في حل تحديات الامتثال ومراقبة أنشطة البيانات، وهو متوفر في IBM Guardium Data Security Center.
وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على معارف حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 منظمة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال.
استخدِم قوالب الامتثال المُعَدة مسبقًا لتجهيز أمان معلوماتك لتلبية أكثر معايير الأمان صرامة (GDPR، وPCI، وSOX، وHIPAA، وCCPA) ومتطلبات الامتثال.
تمكَّن من إدارة دورة حياة برنامج الامتثال للبيانات الخاص بك باستخدام التقارير البرمجية، وعمليات سير العمل، والمهام، والجداول الزمنية، والإشعارات.
يمكنك وضع سياسات الامتثال وإدارتها أو استخدام السياسات المتاحة في Guardium Data Protection لحماية مصادر البيانات عبر السحابة أو في أماكن العمل.
تعدّ مساحة عمل الامتثال بيئةً مركزيةً لإدارة برنامج الامتثال بالكامل. توفر لوحة المعلومات الشاملة هذه رؤية واضحة ودقيقة لحالة الامتثال لديك. يمكنك من خلالها الوصول إلى التقارير التفصيلية، وإدارة مجموعات الامتثال، وتتبع جداول التدقيق، مما يتيح مراقبة فعالية برنامجك والحفاظ عليها بكفاءة في هذه البيئة المركزية.
توفِّر لوحة المعلومات منصة مركزية لمراقبة وضع امتثال بياناتك. ويمكنك من خلالها تتبُّع نشاط المستخدمين وتحديد التهديدات الأمنية المحتملة باستخدام لوحات متخصصة وإجراء استقصاءات دقيقة. تشكِّل الأنشطة المشبوهة مخاطر على مؤسستك وقد تؤدي أيضًا إلى عدم الامتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة.
راقِب الأنشطة المميزة على مخازن البيانات في البيئات المحلية والسحابية، واجمع المعلومات اللازمة للكشف عن الانتهاكات، وتمكن من توفير الأدلة، وإعداد تقارير المدققين.
تجربة آلية تحديد الوصول مجانًا لمدة 3 أيام محملة مسبقًا ببيانات تجريبية. بلا التزامات.
إصدار تجريبي مجاني لمدة 14 يومًا يمكنك من خلاله الاتصال بمصادر بياناتك. بلا التزامات.