يُعَد IBM Automation Decision Services (ADS) برنامجًا لأتمتة الأعمال يُتيح نمذجة وإدارة قرارات الأعمال من خلال واجهة سهلة الاستخدام تعتمد على البرمجة ذات الرمز المنخفض. ويتوفر بشكل مستقل أو ضمن IBM Cloud Pak for Business Automation، حيث يكون مدمجًا مسبقًا مع تقنيات الأتمتة الأخرى.