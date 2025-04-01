تطبيق IBM Copy Services Manager
إدارة خدمات نسخ IBM Storage للتعافي من الكوارث والتوافر العالي والمرونة الإلكترونية.
شخصان في غرفة تخزين بيانات يفحصان آلات

يساعد IBM Copy Services Manager العملاء على إدارة خدمات النسخ الخاصة بهم بسهولة في بيئات التخزين عبر بيئتين أو ثلاثة أو أربعة مواقع. من خلال توفير نقطة تحكم واحدة عبر بيئة التخزين بأكملها، يمكن للعملاء إدارة حلول التعافي من الكوارث والتوافر العالي والمرونة الإلكترونية ومراقبتها.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء بناء الأتمتة مع قدرات الجدولة المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات الحديثة المتاحة لتلبية كل متطلبات أعمالهم.
الميزات
تبسيط الإدارة

إدارة الحلول المعقدة متعددة المواقع ومراقبتها لتلبية احتياجات التعافي من الكوارث للشركات.
زيادة استمرارية أعمالك إلى أقصى حد

دعم التوافر العالي باستخدام تقنية IBM HyperSwap.
تعزيز مرونة مؤسستك

يمكنك أتمتة إنشاء النسخ الاحتياطية واللقطات المحمية لتوفير المرونة الإلكترونية عبر بيئة التخزين في مؤسستك.
أتمتة الاستجابات

يمكنك إنشاء أتمتة متقدمة بسهولة استنادًا إلى بيئتك وحلولك الفريدة.
الحفاظ على سلامة بيانات مؤسستك

احمِ بيانات مؤسستك من خلال دعم التحكم المزدوج وأدوار المستخدم المتقدمة.
تحسين المرونة في مركز بيانات مؤسستك

مصمم للبيئات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
المزايا
إدارة النسخ المتماثل سهلة الاستخدام

ثبت حلول النسخ المتماثل المتقدمة لبيئتك وأعدها في دقائق.
دعم كل من البيئات المركزية والموزعة

اختبر الإدارة المستقلة للبيانات باستخدام قوة نظام التخزين لنسخ بياناتك من أجل التعافي من الكوارث والمرونة الإلكترونية.
دعم المرونة الإلكترونية

احمِ التخزين الخاص بك من الهجمات الإلكترونية مع حلول النسخ المحمي من IBM.
أتمتة إدارة النسخ المتماثل

اجعل إدارة النسخ المتماثل عملية مؤتمتة بالكامل مع واجهات برمجة تطبيقات REST المتقدمة ومكتبة Python المتاحة ومجموعة Ansible.
أمان وحماية مدمجة

احمِ بياناتك من خلال إدارة أدوار المستخدمين ومطالبات التحذير وتنبيهات عتبة الحدث ودعم التحكم المزدوج.
تقليل تكاليف البنية التحتية

بسّط إدارة حل النسخ المتماثل الخاص بك عن طريق استبدال البرامج النصية أو الأدوات المعقدة والمعرضة للأخطاء للعملاء.
قدرات جدولة متقدمة عبر الجلسات

نسق الإجراءات والمهام عبر جلسات النسخ المتماثل المتعددة لتخصيص الحل الخاص بك حسب احتياجاتك.
تنسيق مهمة مجدولة عبر مهام خارجية أخرى

جدول إجراءات النسخ المتماثل أو إجراءات النسخ الاحتياطي المحمي مع إجراءات خارجية مثل إيقاف التطبيقات وتشغيلها للحصول على نسخ احتياطية متسقة للتطبيقات.
دعم نشط واحتياطي

توقع أن يكون لديك دائمًا طريقة لإدارة بيئتك مع دعم مدمج نشط واحتياطي يسمح لك بتولي الإدارة على خادم آخر في حال وقوع كارثة.
المنصات المدعومة

يدعم IBM Copy Services Manager خدمات نسخ الكتل التخزينية لأنظمة ®DS8000 و ®FlashSystem و Storage Virtualize.

متطلبات أنظمة التشغيل - أنظمة التشغيل Windows و AIX و ®Linux و Linux على IBM Z و ®z/OS والأنظمة على DS8000 HMC
IBM Storage DS8000

أحدث الابتكارات في مجال التخزين من مستوى فئة المؤسسات المصممة للاستفادة من القوة الكاملة لبنى أجهزة الكمبيوتر المركزية، ما يساعد على ضمان حصول المؤسسات على وصول مستمر إلى أحمال التشغيل الحرجة والبيانات المتسقة والمحسنة.

IBM FlashSystem

جرّب حلولًا تعمل بكفاءة وظيفية عالية وتتميز بالمرونة الإلكترونية والأداء العالي وتسهّل التخزين للتقنية السحابية الهجينة لكل مؤسسة.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف كيف يمكنك تحقيق أقصى استفادة من IBM Copy Services Manager.
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