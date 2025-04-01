IBM Storage DS8000

أحدث الابتكارات في مجال التخزين من مستوى فئة المؤسسات المصممة للاستفادة من القوة الكاملة لبنى أجهزة الكمبيوتر المركزية، ما يساعد على ضمان حصول المؤسسات على وصول مستمر إلى أحمال التشغيل الحرجة والبيانات المتسقة والمحسنة.