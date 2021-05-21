يُعَد IBM Content Collector مجموعة من المنتجات المصممة لجمع وتحسين وإدارة رسائل البريد الإلكتروني وأنظمة الملفات وبيانات ومستندات SAP. وتُتيح له قدراته تحديد المحتوى وأرشفته استنادًا إلى قيمته التجارية، مع ضمان حماية المحتوى المهم والاحتفاظ به. وتوفِّر هذه المجموعة الشاملة من الحلول استراتيجيةً لاستخلاص القيمة من المحتوى الخاص بك.