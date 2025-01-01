أرشفة بريد إلكتروني مؤتمتة تعتمد على السياسات لتلبية متطلبات الشؤون القانونية والامتثال وإدارة تكنولوجيا المعلومات.
يُعَد IBM Content Collector مجموعة منتجات مصممة لجمع وتحسين وإدارة البريد الإلكتروني وأنظمة الملفات وبيانات ومستندات SAP. تُتيح قدراته التعرُّف على المحتوى المؤسسي وأرشفته بناءً على قيمته التجارية، مع ضمان حماية المحتوى الحيوي والاحتفاظ به.
يُتيح لك Content Collector البحث في المستندات حسب التاريخ والمرسل والمستلمين والموضوع والمحتوى ومحتوى المرفقات، أو أي مجموعة منها.
يمكن استعادة وعرض جميع المستندات المؤرشفة من صندوق البريد، أو ملف التخزين الشخصي، أو أرشيف Notes المحلي.
يعمل Content Collector على تخزين كامل محتوى البريد الإلكتروني في مستودع مركزي، مع نسخ مكررة مُزالة وقاعدة بيانات XML قابلة للبحث.
من خلال ربط جداول الاحتفاظ المُدارة مركزيًا بالبريد الإلكتروني المؤرشف، يمكنك إدارة دورة حياة البريد الإلكتروني ثم التخلص منه بشكل آمن وقانوني.
تصفية البيانات غير ذات الصلة للتحكم في نمو بيانات البريد الإلكتروني وتقليل التكاليف.
إدارة عمليات البحث في eDiscovery وعمليات الحجز القانونية والاحتفاظ بالسجلات من نظام واحد.
أرشفة المستندات عبر أنظمة رسائل البريد الإلكتروني المختلفة.
تنفيذ أرشفة البيانات والمحتوى مع التجميع والإدارة والحوكمة.
إنشاء أرشفة قائمة على القيمة لتطبيقات SAP.
تنفيذ استراتيجية شاملة لجمع وأرشفة مستندات SharePoint.
يتحكم IBM Content Collector for File Systems في مستندات مشاركة الملفات عبر الشبكة من خلال وظائف إزالة التكرار، والضغط، والاحتفاظ.