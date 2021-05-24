يُعَد IBM Content Collector for File Systems حلًا مؤسسيًا للتحكم في المستندات على مشاركات الملفات عبر الشبكة من خلال توفير أدوات للأرشفة وإدارة أنواع الملفات المختلفة طوال دورة حياتها. يمكن تكوينه تلقائيًا لالتقاط المستندات عند وضعها في موقع مراقب على مشاركة الملفات، أو يمكنه أرشفة المحتوى الحالي بناءً على العمر أو حجم الملف أو معايير أخرى.
تلبية المتطلبات من خلال بحث eDiscovery، والاحتجاز القانوني، ووظائف الاحتفاظ بالسجلات.
تمكَّن من أرشفة المحتوى بناءً على قيمة الأعمال وحذف المحتوى غير الضروري.
استخدِم قدرات إزالة التكرار والأرشفة للمساعدة على تقليل التكاليف.
يساعد المؤسسات على التحكم في المستندات وأرشفتها في مشاركات ملفات الشبكة.
يُتيح Content Collector for File Systems لفريق تكنولوجيا المعلومات تنفيذ سياسات أرشفة دقيقة لجمع وأرشفة معلومات محددة.
يُتيح تحسين تكامل المحتوى من خلال استيراد المستندات من الأنظمة الأصلية إلى تطبيقات IBM FileNet Case Manager أو IBM Content Manager.
يمكن تكوين Content Collector for File Systems لالتقاط خصائص الملفات ونظام الملفات وتمرير هذه المعلومات إلى الأرشيف لنسخ الإعدادات في نظام الملفات.
يمكن معالجة مستندات نظام الملفات بناءً على البيانات الوصفية وتخزينها في هيكل مجلدات محدد في المستودع لتسهيل البحث والاسترجاع.
تنفيذ أرشفة البيانات والمحتوى مع التجميع والإدارة والحوكمة.
جمع الرسائل وأرشفتها وفقًا للسياسات التي تحدِّدها.
إنشاء أرشفة قائمة على القيمة لتطبيقات SAP.
نفِّذ استراتيجية شاملة لجمع وأرشفة مستندات SharePoint.