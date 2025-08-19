منتج مجاني يتضمن مكونات ووظائف متعلقة بالبنية التحتية المشتركة والضرورية لمجموعة محددة من IBM IMS Tools.
يُعَد IBM® Common Services Library for z/OS منتجًا مجانيًا يحتوي على مكونات متنوعة ووظائف بنية تحتية مشتركة، مطلوبة من قِبل مجموعة محددة من IBM IMS Tools ومستخدمة بينها. تتيح Common Services Library مشاركة هذه الوظائف بين المنتجات، بدلاً من تضمينها بشكل منفصل في كل منتج.
مع الوظائف المطلوبة لمجموعة محددة من IBM IMS Tools
المساعدة على إزالة البيانات الحساسة أو السرية للمستخدم، مثل معلومات أعمال العملاء، من سجلات IMS.
من أجل IBM IMS Connect Extensions for z/OS
وظائف البنية التحتية المشتركة المطلوبة والمستخدمة من قِبل مجموعة محددة من IBM IMS Tools.
تمكّن من تحديد تأثير تغييرات تجمعات الذاكرة المؤقتة دون الحاجة إلى التخمين.
ادعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات أثناء تشغيلها لضمان التوّفر المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقم بإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات كبيرة الحجم ذات التوافر العالي (HALDBs).
قلِّل التعقيد التشغيلي من خلال حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لعدة مجموعات بيانات ومناطق Fast Path.
حسِّن أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.