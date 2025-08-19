IBM Common Services Library for z/OS

منتج مجاني يتضمن مكونات ووظائف متعلقة بالبنية التحتية المشتركة والضرورية لمجموعة محددة من IBM IMS Tools.

قراءة وثائق المنتج
الفوائد

يُعَد IBM® Common Services Library for z/OS منتجًا مجانيًا يحتوي على مكونات متنوعة ووظائف بنية تحتية مشتركة، مطلوبة من قِبل مجموعة محددة من IBM IMS Tools ومستخدمة بينها. تتيح Common Services Library مشاركة هذه الوظائف بين المنتجات، بدلاً من تضمينها بشكل منفصل في كل منتج.
تعزيز الاتصال وتوفيره

مع الوظائف المطلوبة لمجموعة محددة من IBM IMS Tools
الحفاظ على أمن البيانات

المساعدة على إزالة البيانات الحساسة أو السرية للمستخدم، مثل معلومات أعمال العملاء، من سجلات IMS.
توفير البنية التحتية

من أجل IBM IMS Connect Extensions for z/OS
تقديم وظائف مشتركة

وظائف البنية التحتية المشتركة المطلوبة والمستخدمة من قِبل مجموعة محددة من IBM IMS Tools.

حلول ذات صلة

IMS Buffer Pool Analyzer for z/OS

تمكّن من تحديد تأثير تغييرات تجمعات الذاكرة المؤقتة دون الحاجة إلى التخمين.

IMS Database Solution Pack for z/OS

ادعم عمليات إعادة تنظيم قواعد البيانات أثناء تشغيلها لضمان التوّفر المستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقم بإدارة قواعد بيانات نظام IMS كاملة الوظائف وقواعد البيانات كبيرة الحجم ذات التوافر العالي (HALDBs).

IMS Recovery Solution Pack for z/OS

قلِّل التعقيد التشغيلي من خلال حل متكامل للنسخ الاحتياطي والاسترداد المتزامن لعدة مجموعات بيانات ومناطق Fast Path.

أدوات IMS

حسِّن أداء أنظمة IMS لديك باستخدام أدوات إدارة قواعد البيانات والمعاملات حسب الطلب والمخصصة للتطبيقات.

الموارد

وثائق IBM
احصل على معلومات حول كيفية صيانة المنتج واستخدامه.
الدعم
اعثر على حلول باستخدام البحث عن الدعم أو افتح حالة دعم.
ما الجديد؟
تعرَّف على أحدث الأخبار والمعلومات عن المنتجات.
مجتمع مطوِّري IBM
استكشِف الموضوعات التقنية وابحث عن الإصدارات التجريبية للبرامج وانضم إلى المجتمع.
