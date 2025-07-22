IBM COBOL for AIX

يُدمج تطبيقات COBOL مع خدمات الويب وXML وJava.

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رجل يكتب على دفتر ملاحظات وهناك رسومات أمامه.

بناء تطبيقات COBOL المهمة

يُعَد IBM® COBOL for AIX بيئة تطوير مخصصة لبناء تطبيقات COBOL الحيوية للأعمال على أنظمة Power. يتضمن محوِّل COBOL البرمجي، ومكتبة وقت التشغيل لاستخدامها في تطوير التطبيقات، ومصحح أخطاء يُتيح لك تصحيح البرنامج بصريًا من محطة العمل الخاصة بك. يتطلب نشر التطبيقات المبنية باستخدام COBOL for AIX في بيئة الإنتاج وجود الإصدار 5.1 من بيئة التشغيل IBM® COBOL Runtime Environment for AIX.

تعرَّف على الميزات الجديدة في الإصدار 5.1 من IBM COBOL Runtime Environment for AIX.

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تعزيز أداء التطبيقات

تم تصميم COBOL for AIX للاستفادة من تطورات الأجهزة، ما يوفر أداءً متفوقًا وموثوقية وكفاءة في استهلاك الطاقة. يعمل محسِّن في الواجهة الخلفية على تحسين أداء التطبيقات، ويُعَد هذا المكوِّن مشتركًا بين المحولات البرمجية IBM® XL مثل XL C وXL C/C++ وXL Fortran.

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التوافق بين XML وJava

يُتيح لك COBOL for AIX دمج تطبيقات COBOL الخاصة بك مع خدمات الويب وXML وJava. ويمنحك تحكمًا في مستندات XML التي تقوم بإنشائها، ويسهِّل التوافق بين برامج COBOL وJava اعتمادًا على إمكانيات واجهة Java Native Interface.

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دعم تصحيح الأخطاء

يتضمن COBOL for AIX مصحح أخطاء يدعم قدرات تحديد المشكلات للتطبيقات 32 بت و64 بت.

 

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تكامل البرمجيات الوسيطة

يوفر COBOL for AIX واجهات برمجة حديثة للبرمجيات الوسيطة لتسهيل تكامل التطبيقات وتحديثها.

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التفاصيل الفنية

شعار AIX

متطلبات البرنامج

يعمل COBOL for AIX 5.1 وبرامج الكائنات الناتجة عنه على أنظمة التشغيل التالية:

  • AIX 6.1 TL 2 أو أحدث
  • AIX 7.1
  • AIX 7.2 مع تحديث تصحيح الأخطاء (PTF) لشهر فبراير 2016 والتحديثات اللاحقة
الرف TS7770 رقم 0094 - وحدة Flash FNL اليمنى

متطلبات الأجهزة

لتشغيل COBOL for AIX 5.1 بكفاءة، يجب توفُّر المتطلبات التالية في الأجهزة:

  • شاشة SVGA بدقة 800×600 (ويُوصى بدقة 1024×764)
  • 256 ميجابايت من الذاكرة (ويُوصى بـ 512 ميجابايت أو أكثر)
  • مساحة 210 ميجابايت على القرص لمحوِّل COBOL البرمجي والأدوات ومعلومات المنتج

 
الموارد صحيفة البيانات: COBOL for AIX، الإصدار 5.1

تعرَّف على وظائف ومزايا وقدرات الإصدار 5.1 من COBOL for AIX.

 اقرأ صحيفة البيانات قائمة الإصلاحات لبرنامج COBOL for AIX

اطَّلِع على قائمة كاملة بأحدث الإصدارات، والتحديثات، وحِزم التصحيح، والإصلاحات المؤقتة المصنفة حسب الإصدار لبرنامج IBM® COBOL for AIX.

 اطِّلِع على قائمة الإصلاحات مجتمع طلبات تحسين ميزات Rational COBOL

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