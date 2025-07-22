نشر الميزات بسرعة وكفاءة عبر التكوينات الموزعة
تتجه العديد من المؤسسات نحو تطوير يعتمد على الحوسبة السحابية الأصلية. بالنسبة إلى هذه المؤسسات، أصبحت السرعة أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُلبي ®IBM Cloud App Configuration الحاجة إلى السرعة والدقة في التكوين من خلال توفير مخزن تكوينات مركزي مدعوم بعلامات الميزات التي تُتيح تعديل تكوينات البيئة وخصائص التطبيقات بشكل فوري.
استخدام المجموعات لتنظيم العلامات حسب التطبيق أو المورد، ولإدارة التطبيقات المعقدة وتكوينها بسهولة عبر الخدمات والسُحب والبيئات من خلال لوحة معلومات مركزية.
إرسال أحداث التكوين إلى Sysdig وActivity Tracker على IBM Cloud. تفعيل الميزات لشرائح مختلفة في أوقات مختلفة، أو تغيير الميزات حسب الشريحة أو النسبة المئوية.
فصل عمليات طرح الميزات عن عمليات النشر لتجنُّب تشغيل المسارات المستهلكة للوقت وعمليات الدمج المعقدة، ولتوفير زر "إيقاف طارئ" في بيئة عمليات التطوير.
ما عليك سوى تبديل علامات الميزات في لوحة معلومات السحابة للتراجع عن الميزات التي بها مشكلات.
استخدام علامات الميزات التي لا تتطلب إعادة نشر التطبيق. طرح الميزات لمستخدمين مختلفين في أوقات مختلفة.
توفير الميزات الجديدة للمطورين والمختبرين فقط، ما يُتيح لهم اختبارها مباشرةً في بيئة الإنتاج.
إدارة التكوينات من وحدة تحكم مركزية ونشر تغييرات وقت التشغيل إلى جميع المناطق في وقت واحد.
تطبيق متغيرات الميزة بشكل عشوائي على نسبة مئوية من المستخدمين. مراقبة النتيجة. التراجع إذا حدث خطأ ما أو الاستمرار في الطرح إذا سارت الأمور على ما يرام.
تبني استخدام العمليات والتطوير -DevOps الجاهزة للمؤسسات. ويُمكنك أتمتة عمليات البناء، والاختبارات، والنشر، وغير ذلك.
اكتسب قابلية ملاحظة السجلات باستخدام IBM Cloud Logs للمساعدة في تحسين البنية الأساسية وأداء التطبيق.
تنفيذ مراقبة السحابة واستكشاف مشكلات البنية التحتية، وخدمات السحابة، والتطبيقات وإصلاحها.
الحصول على أدوات قوية تساعدك على تكوين وأتمتة موارد البنية التحتية السحابية.