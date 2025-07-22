تتجه العديد من المؤسسات نحو تطوير يعتمد على الحوسبة السحابية الأصلية. بالنسبة إلى هذه المؤسسات، أصبحت السرعة أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُلبي ®IBM Cloud App Configuration الحاجة إلى السرعة والدقة في التكوين من خلال توفير مخزن تكوينات مركزي مدعوم بعلامات الميزات التي تُتيح تعديل تكوينات البيئة وخصائص التطبيقات بشكل فوري.