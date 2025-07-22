IBM Cloud App Configuration

نشر الميزات بسرعة وكفاءة عبر التكوينات الموزعة

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شخص يستخدم كمبيوتر محمولًا ويبتسم

لمحة عامة

تتجه العديد من المؤسسات نحو تطوير يعتمد على الحوسبة السحابية الأصلية. بالنسبة إلى هذه المؤسسات، أصبحت السرعة أكثر أهمية من أي وقت مضى. يُلبي ®IBM Cloud App Configuration الحاجة إلى السرعة والدقة في التكوين من خلال توفير مخزن تكوينات مركزي مدعوم بعلامات الميزات التي تُتيح تعديل تكوينات البيئة وخصائص التطبيقات بشكل فوري.
لوحة معلومات واحدة

استخدام المجموعات لتنظيم العلامات حسب التطبيق أو المورد، ولإدارة التطبيقات المعقدة وتكوينها بسهولة عبر الخدمات والسُحب والبيئات من خلال لوحة معلومات مركزية.
تسهيل المراقبة والتحكم الدقيق

إرسال أحداث التكوين إلى Sysdig وActivity Tracker على IBM Cloud. تفعيل الميزات لشرائح مختلفة في أوقات مختلفة، أو تغيير الميزات حسب الشريحة أو النسبة المئوية.
طرح مرن للميزات

فصل عمليات طرح الميزات عن عمليات النشر لتجنُّب تشغيل المسارات المستهلكة للوقت وعمليات الدمج المعقدة، ولتوفير زر "إيقاف طارئ" في بيئة عمليات التطوير. 
التراجع الفوري

ما عليك سوى تبديل علامات الميزات في لوحة معلومات السحابة للتراجع عن الميزات التي بها مشكلات.

حالات الاستخدام

طرح الميزات

استخدام علامات الميزات التي لا تتطلب إعادة نشر التطبيق. طرح الميزات لمستخدمين مختلفين في أوقات مختلفة.

 إطلاق تجريبي غير مُعلَن

توفير الميزات الجديدة للمطورين والمختبرين فقط، ما يُتيح لهم اختبارها مباشرةً في بيئة الإنتاج.

 إدارة وقت التشغيل

إدارة التكوينات من وحدة تحكم مركزية ونشر تغييرات وقت التشغيل إلى جميع المناطق في وقت واحد.

 الاختبار المرحلي التدريجي

تطبيق متغيرات الميزة بشكل عشوائي على نسبة مئوية من المستخدمين. مراقبة النتيجة. التراجع إذا حدث خطأ ما أو الاستمرار في الطرح إذا سارت الأمور على ما يرام.

الموارد

شاهِد هذا الفيديو لتتعرَّف على كيفية استخدام علامات الميزات للسماح للمستخدمين بتفعيل أو تعطيل الميزات عن بُعد.
المهندسون المطورون لتطبيق وبرنامج Inspiration.
دليل مقاييس خدمة المراقبة
استخدام IBM Cloud Monitoring للحصول على رؤية تشغيلية واضحة لتطبيقاتك وخدماتك ومنصاتك.
مطوِّر يعمل من المنزل
البرنامج التعليمي لبرنامج App Configuration
استخدام IBM Cloud App Configuration لإعداد إدارة مركزية للميزات في تطبيقاتك.
فني مصنع يلاحظ ويراقب لوحة التحكم بعناية، ويتأكد من سلاسة العمليات ويعالج أي تغيرات على الفور
النسخ الاحتياطي لتكوينات المثيلات واستعادتها
تُعَد القدرة على استيراد وتصدير البيانات ضرورية لإدارة إعدادات المثيلات والحفاظ عليها.

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