يُعَد ®Flexible Capacity on Demand for IBM® Power نموذج تسعير قائمًا على الاستخدام لخوادم IBM Power في البيئات المحلية.
قدِّم موردًا أو أكثر على خادمك الخاص بشكل ديناميكي مع تغيّر احتياجات عملك. مع الاستهلاك المرن في IBM Power، يمكنك تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتحسين تخطيط سعة الخادم.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة باستخدام خوادم IBM Power.
يمكنك الدفع مقابل الاستخدام بالدقيقة، والحصول أيضًا على مراقبة وتحليل الاستخدام في الوقت الفعلي والاستخدام السابق، ما يمنحك مرونة أكبر في التشغيل.
اختَر مستوى الاستثمار الأوَّلي، وابدأ بتفعيل نواة واحدة و256 جيجابايت فقط، ثم ادفع بناءً على استهلاكك الإضافي.
يتميز IBM Power بأنه الوحيد الذي يُتيح لك مشاركة التزام السعة عبر مجموعة من الموارد، ما يمنحك أقصى استفادة من موارد الحوسبة.
يمكن شراء خوادم Power9 وPower10 بسعة أساسية يتم تجميعها ومشاركتها بفاعلية عبر مجموعة من الخوادم، حيث يتم تفعيل السعة المتبقية في كل خادم عند بدء تشغيل المجموعة، وتصبح متاحة بسهولة كسعة محسوبة بالدقيقة.
تمكَّن من تفعيل أنوية المعالج أو وحدات الذاكرة حسب الحاجة يوميًا باستخدام Hardware Management Console لتشغيل الموارد بشكل مؤقت.
تمكَّن من إدارة ومراقبة معلومات نظامك من خلال Cloud Management Console. قم بتعيين حدود للنظام، وتمكَّن من مراقبة المخزون والأداء باستخدام موقع بسيط وموحَّد مستضاف على ®IBM Cloud.
استمع إلى اثنين من العملاء المتميزين من شركتَي Pfizer و Meridian حول كيفية سعي الشركات إلى خفض التكاليف مع الحفاظ على قابلية التوسع والمرونة.
تعرَّف على المزيد عن Capacity on Demand وكيفية الاستفادة منها في تحسين بنية تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.
استكشف قدرات السحابة الهجينة على IBM Power وأضِف المزيد من المرونة على تكنولوجيا المعلومات في مؤسستك.
تمكَّن من تحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات من خلال الاستهلاك المرن لتخطيط سعة الخادم بشكل مثالي. حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
يمكنك الوصول إلى أجهزة IBM Power وبرامجه التي تم شراؤها من البائعين الرقميين أو الشركاء التجاريين أو مباشرةً عبر نظام ESS وإدارتها.