الإعلان عن التوفر العام لمركز Db2 Intelligence Center: توأم الذكاء الاصطناعي الذي لا يعرف الراحة

12 يونيو 2025

المؤلفون

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Miran Badzak

Program Director

Databases

IBM® Db2 Intelligence Center - الجيل التالي من منصتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة Db2 - متاح رسميًا لجميع العملاء. تم الإعلان عن Db2 Intelligence Center في البداية في مؤتمر IBM Think 2025، وهو مصمم لمساعدة مسؤولي قواعد البيانات (DBA) على تبسيط العمليات وتبسيط استكشاف الأخطاء وإصلاحها وإدارة بيئات قواعد البيانات المعقدة الخاصة بهم بكل ثقة وعلى نطاق واسع.

واقع جديد لمسؤولي قواعد البيانات

لقد أصبحت إدارة قواعد البيانات معقدة بشكل متزايد، خاصة مع انتقال الشركات إلى بيئات هجينة متعددة السحابات، مع مواجهة أحجام بيانات متزايدة والحاجة لحل مشكلة نقص المهارات. ويتزايد ضغط العمل على مديري إدارة الأعمال على نحو متزايد، وغالبًا ما يقضون ساعات ثمينة في التبديل بين العديد من الأدوات ولوحات المعلومات والبرامج النصية غير المتصل بعضها ببعض لمجرد الحفاظ على الأداء والتوافر.

في الواقع، تُظهِر الأبحاث الحديثة* ما يلي:

  • يشير 62٪ من مسؤولي قواعد البيانات إلى استكشاف مشكلات الأداء وإصلاحها باعتبارها مهمتهم الأكثر استهلاكا للوقت.
  • يعتمد ما يقرب من 70٪ منهم على 3-4 أدوات غير متصل بعضها ببعض كل يوم، مما يؤدي إلى رؤية مجزأة وتبطئة حل المشكلات.

يعالج Db2 Intelligence Center هذه التحديات بشكل مباشر، حيث يوفر مستوى تحكم ذكي ومتكامل مصمم خصيصًا لفرق عمل Db2.

مُصمم خصيصًا لمسؤولي قواعد البيانات، مدعومًا بالذكاء الاصطناعي 

نجح Db2 Intelligence Center في تزويد مديري قواعد البيانات بواجهة موحَّدة وبديهية مدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما أضاف قيمة حقيقية لفرق عمل قواعد البيانات ساعدتهم في:

  • الإدارة المركزية: احصل على عرض واحد وموحّد عبر جميع قواعد بيانات Db2 الخاصة بك - سواء أكانت قواعد البيانات هذه محلية أم في البيئات السحابية أم تعمل كخدمة SaaS.
  • حل المشكلات بشكل أسرع باستخدام Database Assistant: يجمع Database Assistant بين نماذج اللغة المتقدمة والمعرفة العميقة الخاصة بـ Db2 لمساعدة فرق العمل على استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة وثقة.
  • تعزيز الأداء من خلال تحسين الاستعلام المتقدم: يحلل محرك تحسين الاستعلام الجديد خطط التنفيذ، ويحدد حالات الاختناق، ويقدم توصيات ذكية، بما في ذلك استراتيجيات فهرسة أكثر ذكاءً مصممة خصيصًا لأنماط أعباء العمل الحقيقية.
  • أتمتة الإدارة المتكررة: تبسيط المهام الأساسية والروتينية لإدارة علاقات العملاء، مثل فحوصات السلامة وتحديثات المخطط والنُسخ الاحتياطية، باستخدام أتمتة قوية مدمجة.

رؤى في الوقت الحقيقي، إجراءات استباقية

يتيح مركز المراقبة الخاص بمركز Db2 Intelligence Center لمديري إدارة الأعمال سرعة تحديد المشكلات وفهم اتجاهات أداء قاعدة البيانات في لمح البصر كما يمكن لفرق العمل التصفية حسب المقاييس أو الاستعلامات أو المستخدمين أو الأطر الزمنية، مما يعني سرعة عزل السبب الأساسي للتباطؤ سواء أكان استعلامًا عن مشكلة أم اختناقًا في الذاكرة أم تنازعًا في الموارد.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر Database Assistant رؤى فورية وسياقية ونصائح عملية لتسريع التشخيص وتقليل الوقت اللازم لحل المشكلة، مما يقلل بشكل كبير من التعقيد المرتبط عادةً باستكشاف أخطاء قواعد البيانات وإصلاحها.

متوفر الآن، ومصمم ليناسب المستقبل كذلك

يمثل Db2 Intelligence Center التطور التالي لإدارة Db2، حيث نجح في دمج سير العمل الحساس في منصة قوية وذكية. فسواء أكنت مدير إدارة محتوى متمرسًا يدير تعقيدات على مستوى المؤسسة أم عضوًا جديدًا في فريق يعمل بسرعة عالية، فإن Db2 Intelligence Center يمكّنك من العمل بشكل أسرع وأكثر ذكاءً وثقةً أكبر.

بدءًا من اليوم، يتوفر Db2 Intelligence Center بشكل عام للنشر عبر البيئات المحلية والهجينة والبيئات السحابية.

اكتشف طريقة عمل إدارة Db2: مبسطة وذكية واستباقية.

ابدأ الآن

تواصل مع الفريق لأية أسئلة

*استنادًا إلى استطلاع غير رسمي شمل 24-40 عضوًا من أعضاء المجلس الاستشاري الفني في Db2، ومجموعة مستقلة من أهل Db2، أجراه فريق إدارة منتجات IBM® Db2 خلال ورشة عمل ربع سنوية.

