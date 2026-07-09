الإعلان عن IBM Bob Premium Package for Java: تسريع عملية تحديث تطبيقات Java المؤسسية

يُعد IBM Bob شريكًا للتطوير مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لفرق برمجيات المؤسسات، حيث يساعد على تخطيط مهام التحديث متعددة الخطوات وتنفيذها والتحقق من صحتها وإدارتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. ويجمع بين الذكاء الاصطناعي والتنسيق القائم على الوكلاء لمساعدة الفرق على الانتقال من المساعدة المعزولة في كتابة الكود إلى مهام سير عمل منظمة ومحوكمة للتحديث.

تقدم حزمة Premium Package for Java Modernization، المبنية على IBM Bob، مهام سير عمل مصممة خصوصًا لتحديث تطبيقات Java في المؤسسات. وهي تساعد الفرق على تحليل التطبيقات، وتنسيق التحديثات، والتحقق من صحة التغييرات، وتطبيق الحوكمة عبر جهود التحديث، بما في ذلك ترقية إصدارات Java، وتحديث واجهة المستخدم، والتحديث إلى IBM WebSphere Liberty.

والنتيجة هي طريقة أكثر قابلية للتكرار لتحديث تطبيقات Java: طريقة تساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر مع الحفاظ على التحكم في المستودعات، والتبعيات، وخطوط الإنتاج، وبيئات التشغيل.