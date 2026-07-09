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الإعلان عن IBM Bob Premium Package for Java: تسريع عملية تحديث تطبيقات Java المؤسسية

صُممت حزمة IBM Bob Premium Package for Java لمساعدة الفرق على فهم تطبيقات Java قبل إجراء أي تغييرات.

تاريخ النشر 9 يوليو 2026

تعلن شركة IBM اليوم عن توفر حزمة IBM Bob Premium Package for Java Modernization التي تقدم إمكانات مصممة خصوصًا لمساعدة فرق عمل المؤسسات على تحديث تطبيقات Java بسرعة واتساق وثقة أكبر.

تدعم تطبيقات Java المؤسسية العمليات التجارية المهمة، لكن العديد من المؤسسات تدير مجموعات كبيرة من تطبيقات Java طويلة العمر ببيئات تشغيل وأطر عمل قديمة، وتبعيات معقدة، ووثائق محدودة، مع تزايد المخاطر الأمنية. يتطلب تحديث هذه الأنظمة أكثر من مجرد إنشاء كود أسرع. تحتاج الفرق إلى فهم التطبيقات، والتنسيق في التنفيذ، والتحقق من الصحة، والحوكمة، والقدرة على تقليل المخاطر مع الحفاظ على الأنظمة التي تعتمد عليها الأعمال.

التحديث المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتطبيقات Java المؤسسية 

يُعد IBM Bob شريكًا للتطوير مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لفرق برمجيات المؤسسات، حيث يساعد على تخطيط مهام التحديث متعددة الخطوات وتنفيذها والتحقق من صحتها وإدارتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. ويجمع بين الذكاء الاصطناعي والتنسيق القائم على الوكلاء لمساعدة الفرق على الانتقال من المساعدة المعزولة في كتابة الكود إلى مهام سير عمل منظمة ومحوكمة للتحديث.

تقدم حزمة Premium Package for Java Modernization، المبنية على IBM Bob، مهام سير عمل مصممة خصوصًا لتحديث تطبيقات Java في المؤسسات. وهي تساعد الفرق على تحليل التطبيقات، وتنسيق التحديثات، والتحقق من صحة التغييرات، وتطبيق الحوكمة عبر جهود التحديث، بما في ذلك ترقية إصدارات Java، وتحديث واجهة المستخدم، والتحديث إلى IBM WebSphere Liberty.

والنتيجة هي طريقة أكثر قابلية للتكرار لتحديث تطبيقات Java: طريقة تساعد الفرق على العمل بسرعة أكبر مع الحفاظ على التحكم في المستودعات، والتبعيات، وخطوط الإنتاج، وبيئات التشغيل.

مهام سير عمل مصممة خصوصًا لفرق Java 

تدعم حزمة IBM Bob Premium Package for Java Modernization ثلاثة مهام سير عمل إستراتيجية لتحديث Java: 

  1. تساعد ترقيات إصدارات Java الفرق على نقل التطبيقات من Java 8 أو الإصدارات الأقدم إلى Java 11 و17 و21 و25. ويساعد Bob على تحليل التبعيات، وتحديد مشكلات التوافق، وتنسيق تحديثات الكود والتكوين، والتحقق من صحة عمليات الترحيل عبر بيئات Java المعقدة.
  2. يساعد تحديث واجهة المستخدم الفرق على تحويل أطر عمل واجهات Java القديمة إلى تجارب تطبيقات حديثة. ويدعم Bob مبادرات التحديث، مثل تحديث JSF أو Struts إلى بنى الويب الحديثة، بما في ذلك React، مع المساعدة على الحفاظ على منطق الأعمال وسلوك التطبيق.
  3. يساعد التحديث إلى Liberty الفرق على نقل تطبيقات Java المؤسسية من بيئات التشغيل القديمة مثل WebLogic وTomcat وتطبيقات WebSphere التقليدية إلى IBM WebSphere Liberty، وهو بيئة تشغيل Java حديثة ومعيارية وسحابية أصلية من IBM. وباستخدام خطط الترحيل التي تولدها أداة IBM Application Modernization Accelerator، يساعد Bob الفرق على تحليل البيئات، وتحديث التكوينات، والتحقق من صحة عمليات النشر، وتقليل التعقيد التشغيلي في أثناء تحديث بيئة التشغيل.

تساعد مهام سير العمل هذه مجتمعة فرق Java على تحديث التطبيقات المهمة بشكل أكثر أمانًا وتدريجيًا، من دون فصل عملية التحديث عن دورة حياة التطوير.

توفير تحديث محوكم على نطاق المؤسسة

تساعد حزمة IBM Bob Premium Package for Java Modernization على توفير الهيكل والحوكمة لأعمال التحديث عبر بيئات Java المؤسسية. ويمكن للفرق استخدام Bob لدعم نقاط التحقق من الصحة، والموافقات البشرية، وتغييرات الكود القابلة للتتبع، والتوثيق الآلي، وإنشاء اختبارات الوحدة، والرصد المستمر لنقاط الضعف والتعرض الشائعة طوال عملية التحديث.

على سبيل المثال، يمكن للمطور الذي يعمل على ترقية إصدار Java بدء سير عمل موجه لتحليل التطبيق، وتحديد مشكلات التوافق، وتحديث التبعيات، وتطبيق تغييرات الكود والتكوين، وتنفيذ خطوات التحقق من الصحة، وإعداد العمل للمراجعة.

من خلال الجمع بين التنسيق المدعوم بالذكاء الاصطناعي ومهام سير عمل التحديث الخاصة بـ Java والحوكمة المؤسسية، تساعد حزمة Premium Package هذه الفرق على التحديث بشكل أسرع مع تقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين جودة البرمجيات، والحفاظ على التحكم في الأنظمة المهمة للإنتاج.

النتائج الأولية مع Blue Pearl

استخدمت Blue Pearl نظام IBM Bob لتحديث قاعدة كود Java من Java 11 إلى Java 25 وحققت تسريعًا في التسليم بنسبة تقدر بـ 90%، حيث أكملت العمل في 3 أيام مقابل ما يزيد عن 30 يومًا تقريبًا باستخدام النهج التقليدي. وتُظهر النتيجة ما يمكن تحقيقه عندما يحظى تحديث Java بدعم مهام سير عمل منظمة، وفهم على مستوى النظام، والتحقق من الصحة، والحوكمة، بدلاً من الاعتماد على المساعدة المعزولة من الذكاء الاصطناعي.

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هل ترغب في تجربة Bob؟ اكتشف الإصدار التجريبي المجاني. يمكنك أيضًا استكشاف صفحة منتج IBM Bob وقراءة المزيد من التفاصيل حول حزمة IBM Bob Premium Package for Java لتتعرف على كيفية مساعدة قدرات تحديث Java المصممة خصوصًا لهذا الغرض الفرق على العمل بسرعة أكبر مع تحكم أكبر.

Sarwar Raza

Vice President, Hybrid Integration & Runtimes, IBM

Michael Kwok

Vice President, IBM Bob, and Canada Lab Director

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