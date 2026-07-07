تجديد وتطوير البنية التحتية للأنظمة الأساسية مع الحد الأدنى من فترات تعطُّل الخدمات

لمعالجة هذه التحديات، اعتمدت شركة Shikoku Electric Power نهجًا يقوم على زيادة الموارد تدريجيًا حسب الحاجة. ففي البداية، أضافت الشركة ذاكرة إلى خوادم IBM® Power9 (E950) الحالية لبناء خوادم التطوير، وتحديد السعة الفعلية التي يتطلبها نظام S/4HANA بدقة. وبناءً إلى ذلك، قررت الشركة تحديد السعة المناسبة للأنظمة بصورة دقيقة، بدءًا من خوادم ضمان الجودة ثم الانتقال إلى خوادم الإنتاج، مع التحقق من الأحمال والمتطلبات وإضافة الذاكرة والموارد الأخرى اللازمة في كل مرحلة.

وفي الوقت نفسه، وبينما كانت تمضي قدمًا في مشروع ترحيل نظام ERP إلى S/4HANA، كان عليها أيضًا معالجة قرب انتهاء خدمات الصيانة الخاصة بخوادم CIS Power 8 (S824).

ولهذا الغرض، أعادت الشركة مراجعة خططها لضمان جودة خوادم Power9 (E950) وإضافة الذاكرة اللازمة لخوادم الإنتاج، وبالتزامن مع استبدال CIS Power 8 (S824)، اعتمدت أحدث خوادم IBM Power10 (E1050) لتكون منصة قادرة على دعم نظام ERP. وإلى جانب الأداء العالي وسعة الذاكرة الكبيرة، يُتيح نظام مشاركة موارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) باستخدام منصة المحاكاة الافتراضية IBM PowerVM وميزة Shared Processor Pool توزيع الموارد بصورة مستقرة حتى في البيئات التي تعمل فيها عدة أنظمة بالتوازي، مثل S/4HANA وECC 6.0 وغيرها من التطبيقات، ما يوفر القدرة على التكيف مع الزيادات المفاجئة في أعباء العمل.

كما اعتمدت شركة Shikoku Electric Power، مع مراعاة متطلبات التشغيل بعد الترحيل، بنية تُتيح تنشيط الأنوية الفعلية بسرعة، ما يمنحها المرونة اللازمة لتحسين أداء نظام S/4HANA مستقبلًا وإعداد بيئات التطوير عند الحاجة. ونتيجةً لذلك، أنشأت الشركة بنية تحتية مرنة لتكنولوجيا المعلومات قادرة على الاستجابة بسرعة للتغيُّرات المستقبلية في العمليات التشغيلية.

وعند الترحيل إلى CIS Power10 (E1050)، تم اعتماد أسلوب يعتمد على النسخ عالي السرعة للبيانات بين أنظمة IBM Storage (من V7000 إلى FS7200) لتقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى. وقد أسهم هذا النهج في تقليص سير العمل المرتبط بترحيل الخوادم بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض التأثير في العمليات التشغيلية، وأتاح إتمام عملية الترحيل إلى الخادم الجديد خلال يوم واحد فقط.