تجديد وتطوير البنية التحتية للأنظمة الأساسية مع الحد الأدنى من فترات تعطُّل الخدمات

لمواجهة تعقيدات تحديث البنية التحتية للأنظمة الأساسية، تم اعتماد نهج لتحديد أحجام الموارد على مراحل، إلى جانب منصة افتراضية مرنة، ما أتاح ترحيل البنية التحتية لأنظمة المعلومات مع تقليل فترات التعطل إلى الحد الأدنى.
طوَّرت شركة Shikoku Electric Power Co., Inc. أنظمة أعمال تعتمد على SAP ECC 6.0 في ثلاثة مجالات تشغيلية هي: المحاسبة وإدارة المواد، وصيانة محطات الطاقة النووية، والمبيعات. وعلى وجه الخصوص، يعمل نظام المحاسبة وإدارة المواد (تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، ويُشار إليه فيما يلي باسم "نظام ERP") منذ سنوات عديدة، وتستخدمه 13 شركة تابعة للمجموعة.
وفي ظل هذه الظروف، أصبح انتهاء فترة دعم الصيانة لبرنامج ECC 6.0 تحديًا رئيسيًا. ونظرًا لأن هذا النظام يُعَد من الأنظمة الحيوية التي تدعم العمليات الأساسية للشركة، فقد أصبح الانتقال إلى S/4HANA أمرًا لا مفر منه لضمان استقرار العمليات على المدى الطويل. ويتطلب هذا الانتقال دراسة متأنية لعملية ترحيل الكم الهائل من البيانات، ووضع تدابير تضمن استمرارية الأعمال خلال فترات تعطُّل النظام المصاحبة لعملية الترحيل، بالإضافة إلى إعداد آليات للتراجع عن الترحيل في حال ظهور مشكلات تشغيلية. وعلى وجه الخصوص، واجه مشروع الترحيل الأولي لنظام ERP إلى S/4HANA صعوبة في تحديد السعة المناسبة للخوادم بدقة خلال المراحل الأولى، كما لم يكن واضحًا إذا ما كان نقل الحجم الضخم من البيانات من النظام الحالي إلى قاعدة البيانات داخل الذاكرة HANA DB سيحقق تشغيلًا مستقرًا. وبناءً على ذلك، واجه المشروع خطر أن تؤثر الموارد غير الكافية في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في خطة الترحيل بأكملها.
لمعالجة هذه التحديات، اعتمدت شركة Shikoku Electric Power نهجًا يقوم على زيادة الموارد تدريجيًا حسب الحاجة. ففي البداية، أضافت الشركة ذاكرة إلى خوادم IBM® Power9 (E950) الحالية لبناء خوادم التطوير، وتحديد السعة الفعلية التي يتطلبها نظام S/4HANA بدقة. وبناءً إلى ذلك، قررت الشركة تحديد السعة المناسبة للأنظمة بصورة دقيقة، بدءًا من خوادم ضمان الجودة ثم الانتقال إلى خوادم الإنتاج، مع التحقق من الأحمال والمتطلبات وإضافة الذاكرة والموارد الأخرى اللازمة في كل مرحلة.
وفي الوقت نفسه، وبينما كانت تمضي قدمًا في مشروع ترحيل نظام ERP إلى S/4HANA، كان عليها أيضًا معالجة قرب انتهاء خدمات الصيانة الخاصة بخوادم CIS Power 8 (S824).
ولهذا الغرض، أعادت الشركة مراجعة خططها لضمان جودة خوادم Power9 (E950) وإضافة الذاكرة اللازمة لخوادم الإنتاج، وبالتزامن مع استبدال CIS Power 8 (S824)، اعتمدت أحدث خوادم IBM Power10 (E1050) لتكون منصة قادرة على دعم نظام ERP. وإلى جانب الأداء العالي وسعة الذاكرة الكبيرة، يُتيح نظام مشاركة موارد وحدة المعالجة المركزية (CPU) باستخدام منصة المحاكاة الافتراضية IBM PowerVM وميزة Shared Processor Pool توزيع الموارد بصورة مستقرة حتى في البيئات التي تعمل فيها عدة أنظمة بالتوازي، مثل S/4HANA وECC 6.0 وغيرها من التطبيقات، ما يوفر القدرة على التكيف مع الزيادات المفاجئة في أعباء العمل.
كما اعتمدت شركة Shikoku Electric Power، مع مراعاة متطلبات التشغيل بعد الترحيل، بنية تُتيح تنشيط الأنوية الفعلية بسرعة، ما يمنحها المرونة اللازمة لتحسين أداء نظام S/4HANA مستقبلًا وإعداد بيئات التطوير عند الحاجة. ونتيجةً لذلك، أنشأت الشركة بنية تحتية مرنة لتكنولوجيا المعلومات قادرة على الاستجابة بسرعة للتغيُّرات المستقبلية في العمليات التشغيلية.
وعند الترحيل إلى CIS Power10 (E1050)، تم اعتماد أسلوب يعتمد على النسخ عالي السرعة للبيانات بين أنظمة IBM Storage (من V7000 إلى FS7200) لتقليل فترة التعطل إلى الحد الأدنى. وقد أسهم هذا النهج في تقليص سير العمل المرتبط بترحيل الخوادم بشكل كبير، ما أدى إلى انخفاض التأثير في العمليات التشغيلية، وأتاح إتمام عملية الترحيل إلى الخادم الجديد خلال يوم واحد فقط.
نفَّذت شركة Shikoku Electric Power مشروعًا طويل الأمد امتد لثلاث سنوات وفقًا للخطة، وأكملت الانتقال الكامل إلى نظام S/4HANA خلال عطلة الأسبوع الذهبي لعام 2025. ومنذ ذلك الحين، واصل النظام العمل دون أي مشكلات تتعلق بأداء المعالجة أو الاستقرار.
كما أسهم استخدام ميزة النسخ البعيد (Remote Copy) في IBM Storage في تقليل مدة ترحيل الخوادم من نحو خمسة أيام إلى يوم واحد فقط. وقد أتاح هذا الانخفاض الكبير في فترات التعطل تنفيذ عملية الترحيل مع تجنُّب الفترات ذات التأثير التشغيلي المرتفع، ما أسهم بدرجة كبيرة في ضمان استمرارية الأعمال.
كما نجحت الشركة أيضًا في تقليل تكاليف برمجيات الخوادم بنحو 54 مليون ين من خلال تحسين استغلال الموارد باستخدام تقنيات المحاكاة الافتراضية في IBM Power. وأدى التخصيص المرن لوحدات المعالجة المركزية (CPU) الذي توفِّره ميزة Shared Processor Pool إلى ضمان الاستقرار حتى مع تشغيل عدة خوادم في الوقت نفسه خلال مرحلتَي التطوير والاختبار، ما أدى إلى التخفيف بصورة كبيرة من المخاطر المرتبطة بعملية الترحيل.
من المتوقع أن تكون الخبرات المكتسبة من هذه المبادرة مفيدة في مشروع ترحيل نظام EAM المقرر خلال السنة المالية 2026. ومن المتوقع أن تثبُت فاعلية الأساليب المتبعة، مثل تحديد السعة على مراحل، واعتماد أساليب ترحيل تستفيد من إمكانات التخزين لتقليل فترات التعطل، وتصميم الموارد بما يضمن التشغيل المستقر في بيئات تعمل فيها الأنظمة القديمة والجديدة بالتوازي، في مشروعات تحديث الأنظمة الأساسية واسعة النطاق المماثلة.
وإلى جانب تحسين سهولة الصيانة والتشغيل من خلال الإدارة المركزية لأنظمة ERP، بما يشمل بيئات الإنتاج والاختبار والتطوير، تدعم خدمة Power Virtual Server، وهي خدمة البنية التحتية كخدمة (IaaS) من IBM Power، نظام Cloud ERP من SAP (RISE with SAP). ويسهِّل ذلك تنفيذ عمليات الانتقال المستقبلية إلى البيئات السحابية. ومن المتوقع أيضًا أن تُسهم هذه النتائج في معالجة تحديات مثل تقليل تكاليف تراخيص البرمجيات وتقليل عدد الخوادم وتوفير مساحة الرفوف.
يقول Teruyuki Hamagami، قائد مجموعة تطوير البنية التحتية وتحسينها في قسم أنظمة المعلومات بشركة Shikoku Electric Power (اعتبارًا من مارس 2026): "نستخدم IBM Power منذ فترة طويلة. إنها منصة قوية وموثوق بها للغاية، ولم نواجه أي أعطال في البنية التحتية. ونثق ثقة كبيرة في IBM Power بوصفها الأساس الذي تعتمد عليه الأنظمة الحيوية التي تتطلب جاهزية عالية. وإضافة إلى ذلك، شهد أداء المعالجة لكل نواة تحسُّنًا كبيرًا، ونتطلع إلى تحقيق مستويات أعلى من التكامل في المستقبل".
وبصفتها شركة مسؤولة عن توفير الكهرباء في منطقة شيكوكو، تواصِل Shikoku Electric Power تقديم خدمات كهرباء مستقرة، مع المضي قدمًا في التحول الرقمي لأعمالها. كما تعمل الشركة على توسيع نطاق أعمالها في مجالات متنوعة، مثل الطاقة المتكاملة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات دعم الأعمال والحياة اليومية، بهدف ابتكار مصادر جديدة للإيرادات المستقبلية. واستنادًا إلى الخبرات والتقنيات التي راكمتها على مدار سنوات طويلة، تواصِل مجموعة Shikoku Electric Power Group تقديم خدمات تراعي الخصائص الصناعية لمنطقة شيكوكو وتلبي احتياجات العملاء.
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