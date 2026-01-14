شهدت Rinnai Australia، الرائدة في تصنيع وتوزيع أنظمة التدفئة والتبريد والمياه الساخنة، نموًا كبيرًا من خلال التوسع العضوي وعمليات الاستحواذ. ومع ذلك، واجه قسم المالية صعوبة في مواكبة هذا النمو.

أصبحت أنظمة المالية في الشركة أكثر تعقيدًا مع الوقت. أدَّى الاعتماد الكبير على أدوات متعددة، مثل IBM® Cognos وIBM® TM1 وOracle Essbase وOracle Analytics Cloud -إلى جانب العمليات اليدوية والعديد من جداول البيانات- إلى تكوين صوامع معلومات وتكرار البيانات. وقد أدَّى هذا الوضع إلى دورات إعداد تقارير طويلة، حيث كان إغلاق نهاية الشهر للفروع يستغرق أسابيع، وعملية إعداد الميزانية تمتد لأكثر من 3 أشهر.

يقول Dilend Chawda، المدير المالي لشركة Rinnai Australia: "وصلنا إلى نقطة أصبح فيها استمرار العمليات اليدوية غير قابل للاستمرار. كنا بحاجة إلى مصدر مركزي للبيانات الموثوق بها - ليس فقط لتقليل المخاطر والأخطاء، بل لتمكين تعاون أفضل واتخاذ قرارات أكثر دقة".

كانت Rinnai بحاجة إلى منصة مالية حديثة وقابلة للتوسع تساعد على دعم النمو وتحسين المرونة وتمكين تبنّي الذكاء الاصطناعي. وبدأت باستكشاف حلول لتحديث الوظيفة المالية لديها.