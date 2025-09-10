من خلال حلول الذكاء الاصطناعي من IBM، تعيد Claims Connection Group ابتكار أسلوب التعامل مع مطالبات التأمين على الممتلكات.
تعمل Claims Connection Group (CCG) في بيئة عالية المخاطر ضمن قطاع التأمين على الممتلكات ، وقد واجهت ضغوطاً متزايدة لتحديث عمليات معالجة المطالبات. أدى الاعتماد على إدخال البيانات يدوياً، والتفسيرات غير المتسقة للسياسات، وتجزؤ مهام سير العمل إلى تأخير الاستجابات، خصوصاً عند وقوع كوارث طبيعية مثل العواصف المصحوبة بالبرد أو الأمطار الغزيرة، والتي تؤدي إلى تدفق هائل لمطالبات أضرار الممتلكات. تسببت هذه الاختلالات في حدوث اختناقات عبر سلسلة قيمة التأمين، الأمر الذي أدى إلى إحباط حملة وثائق التأمين، وإرهاق الوكلاء، وتعريض الشركة لمخاطر المخالفات التنظيمية.
للحفاظ على جودة الخدمة وبناء الثقة في اللحظات الحرجة، كانت CCG بحاجة إلى حل أكثر ذكاءً وقابلاً للتوسع، قادر على تحقيق السرعة والدقة والوضوح في كل تفاعل متعلق بالمطالبات.
حوّلت CCG عملياتها التقليدية اليدوية والمجزأة في إدارة المطالبات من خلال تنفيذ حلول IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتنتقل إلى منصة رقمية متكاملة وذكية بالكامل. كما استخدمت الشركة محفظة منتجات IBM watsonx للذكاء الاصطناعي لتفسير لغة التأمين المعقدة وتوجيه القرارات، اعتمدت على IBM Business Automation Workflow لتبسيط التعاون بين الأطراف، ووظّفت IBM Robotic Process Automation (RPA) لإلغاء المهام المتكررة. كما استخدمت CCG حل IBM watsonx Orchestrate لدمج جميع الأدوات والعمليات الخاصة بمنصة المطالبات الجديدة في واجهة متكاملة واحدة.
ما كان يُعد سابقاً تجربة بطيئة ومعرضة للأخطاء، أصبح الآن عملية مبسطة، شفافة، وسريعة الاستجابة، تعود بالفائدة على جميع الشركاء:
حققت CCG أوقات دورة أسرع، وانخفاضاً في المطالبات غير المدفوعة، ونظاماً أكثر ترابطاً ومرونة صُمم للحفاظ على ثقة الشركاء والعملاء النهائيين على حد سواء — حتى في أوقات الأزمات.
شهد رضا العملاء النهائيين تحسناً ملحوظاً، وأكد شركاء CCG باستمرار على شفافية المنصة وسرعة استجابتها، خاصة في الفترات عالية الضغط مثل الكوارث الطبيعية. وتعكس هذه المكاسب التزام الشركة بتحويل إدارة المطالبات إلى تجربة مبسطة تتمحور حول العميل بالدرجة الأولى.
تُعد Claims Connection Group (CCG) شراكة بين مؤسسات متوافقة في الرؤية، ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في التعامل مع مطالبات الممتلكات. تأسست الشركة على يد Mark Murphy لمساعدة أصحاب المنازل على التعامل مع عملية المطالبات التي غالباً ما تكون معقدة ومرهقة.ويقع المقر الرئيسي للشركة في كوربوس كريستي، تكساس. وتقدّم CCG لحملة الوثائق، والوكلاء، وشركات التأمين، والمزوّدين، وغيرهم من الشركاء تجربة خدمة متميزة. ويعتمد نموذجها المتطور على تسريع تقديم الخدمة، وتحسين الإنتاجية، ودقة التقييمات، وتقليل النفقات التشغيلية.
