لمعالجة الحاجة إلى التوافر العالي وترحيل سلس، تعاونت Cacpe Loja مع IBM وAdvance Networks، شريك أعمال IBM، لتحديث منصتها التكنولوجية. كان التحدي الرئيسي يتمثَّل في ضمان تزامن عمل بيئتين إنتاجيتين خلال عملية الترحيل مع الحفاظ على توفُّر بنسبة 99%.

بدأت عملية التنفيذ بنشر ثلاث وحدات من IBM® FlashSystem 5300، كل واحدة مجهزة بوحدات IBM® FlashCore. تم اختيار هذه الحلول لما تتميز به من أداء متفوق وكفاءة في التكلفة وتوافق مع متطلبات Cacpe Loja. كما ساعدت هذه الحلول على إنشاء بيئة تخزين زائدة بالكامل، ما ساهم في ضمان التوافر العالي.

بالإضافة إلى ذلك، شملت عملية التحول إلى البنية التحتية الجديدة خوادم IBM® Power، ومفاتيح شبكة مساحة التخزين (SAN)، وIBM® Storage Insights Pro. تمت إدارة دمج هذه العناصر بعناية فائقة لتحقيق التكرار وضمان توافر بنسبة 99%. كان تنفيذ مفاتيح شبكة التخزين (SAN) خطوة محورية، حيث شكَّلت العمود الفقري للتوافر العالي ومكَّنت من نشر الحل بالكامل بسلاسة.

ساعد فريق IBM® Expert Labs، بالاعتماد على منهجية التوافر العالي القائمة على السياسات (PBHA) من IBM، على ضمان تنفيذ وظائف التوافر العالي لوحدات التحكم في التخزين. لم يساعد هذا النهج على تلبية توقعات Cacpe Loja فحسب، بل تجاوَزها، حيث أدَّى إلى تقديم حل قوي للتعافي من الكوارث وتقليل مخاطر توقف العمل.

لقد كان التعاون بين Advance Networks وIBM عاملًا أساسيًا في نجاح المشروع. قدَّمت Advance Networks، بخبرتها الواسعة في القطاع المالي، رؤًى قيّمة حول بيئة العميل وعملياته. من جانبها، قدَّمت IBM الخبرة التقنية والدعم، وذلك من خلال تحديد التكوين المناسب والحل والأسعار الملائمة.