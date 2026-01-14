تمكَّنت شركة Cacpe Loja من تحديث بنيتها التحتية للتخزين باستخدام IBM FlashSystem 5300.
واجهت Cacpe Loja، التعاونية البارزة للائتمان والادخار في القطاع المالي بالإكوادور، صعوبات كبيرة عندما بدأت منصتها التكنولوجية الحالية تفقد مستوى التوافر العالي. شكَّلت هذه الحالة من عدم الموثوقية خطرًا كبيرًا لفقدان البيانات وتعطُّل العمليات، ما قد يؤثِّر في التعاونية بطرق حرجة. علاوةً على ذلك، تفاقمت التحديات بسبب الحاجة إلى الحفاظ على بيئتين إنتاجيتين خلال عملية الترحيل.
لتفادي فقدان البيانات في المستقبل وضمان استمرار الخدمة لعملائهم، كانت Cacpe Loja بحاجة إلى حل يضمن التوافر العالي والتكامل السلس في البيئتين.
لمعالجة الحاجة إلى التوافر العالي وترحيل سلس، تعاونت Cacpe Loja مع IBM وAdvance Networks، شريك أعمال IBM، لتحديث منصتها التكنولوجية. كان التحدي الرئيسي يتمثَّل في ضمان تزامن عمل بيئتين إنتاجيتين خلال عملية الترحيل مع الحفاظ على توفُّر بنسبة 99%.
بدأت عملية التنفيذ بنشر ثلاث وحدات من IBM® FlashSystem 5300، كل واحدة مجهزة بوحدات IBM® FlashCore. تم اختيار هذه الحلول لما تتميز به من أداء متفوق وكفاءة في التكلفة وتوافق مع متطلبات Cacpe Loja. كما ساعدت هذه الحلول على إنشاء بيئة تخزين زائدة بالكامل، ما ساهم في ضمان التوافر العالي.
بالإضافة إلى ذلك، شملت عملية التحول إلى البنية التحتية الجديدة خوادم IBM® Power، ومفاتيح شبكة مساحة التخزين (SAN)، وIBM® Storage Insights Pro. تمت إدارة دمج هذه العناصر بعناية فائقة لتحقيق التكرار وضمان توافر بنسبة 99%. كان تنفيذ مفاتيح شبكة التخزين (SAN) خطوة محورية، حيث شكَّلت العمود الفقري للتوافر العالي ومكَّنت من نشر الحل بالكامل بسلاسة.
ساعد فريق IBM® Expert Labs، بالاعتماد على منهجية التوافر العالي القائمة على السياسات (PBHA) من IBM، على ضمان تنفيذ وظائف التوافر العالي لوحدات التحكم في التخزين. لم يساعد هذا النهج على تلبية توقعات Cacpe Loja فحسب، بل تجاوَزها، حيث أدَّى إلى تقديم حل قوي للتعافي من الكوارث وتقليل مخاطر توقف العمل.
لقد كان التعاون بين Advance Networks وIBM عاملًا أساسيًا في نجاح المشروع. قدَّمت Advance Networks، بخبرتها الواسعة في القطاع المالي، رؤًى قيّمة حول بيئة العميل وعملياته. من جانبها، قدَّمت IBM الخبرة التقنية والدعم، وذلك من خلال تحديد التكوين المناسب والحل والأسعار الملائمة.
شهدت Cacpe Loja تحولًا جذريًا في قدراتها التكنولوجية بفضل تعاونها مع IBM. أدَّى تنفيذ IBM FlashSystem 5300 مع وحدات IBM FlashCore إلى تحسُّن بنسبة 60% في سرعة استجابة تنفيذ العمليات، وزيادة بنسبة 99% في سعة بيئات قواعد بيانات المعاملات، وتحسُّن بنسبة 60% في أداء النسخ الاحتياطي.
علاوةً على ذلك، تتمتع التعاونية الآن بتوافر عالٍ بنسبة 99%، ما يساعد على ضمان تقديم الخدمة دون انقطاع لعملائها. تم تقليل الوقت اللازم لعمليات نهاية اليوم والشهر والسنة من 4 ساعات إلى ساعتين، ما يعكس المكاسب الكبيرة في الكفاءة التي ساهمت بنية التخزين الجديدة في توفيرها.
على المدى القادم، تخطِّط Cacpe Loja للتركيز على وضع استراتيجيات أمنية لقواعد بياناتها. تثق التعاونية بأن بنيتها التحتية الجديدة للتخزين، المدعومة من IBM، ستواصل دعم استراتيجيتها طويلة المدى لتكنولوجيا المعلومات والأعمال، مع ضمان تقديم الخدمات دون انقطاع لعملائها. ساهم التنفيذ الناجح لـ IBM FlashSystem 5300 في وضع معيار جديد لشركة Cacpe Loja، ما يدل على قوة الشراكات الاستراتيجية في دفع التحول الرقمي.
تُعَد Cacpe Loja تعاونية بارزة للائتمان والادخار مقرها في مدينة Loja، الإكوادور. كما تُعَد واحدة من أبرز المؤسسات المالية في البلاد، وتقدِّم خدماتها لمجموعة متنوعة من العملاء. تقدِّم التعاونية مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك حسابات الادخار والقروض والاستثمارات، بهدف توفير حلول مالية آمنة ومربحة.
