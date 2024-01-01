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التحديد الاستباقي للمخاطر المتعلقة بالوصول والتخفيف من حدتها عبر المستخدمين والصلاحيات والتطبيقات
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عندما تضيف مؤسستك موظفين أو متعاقدين أو عاملين عن بُعد جدد، يجب عليك توفير إمكانية الوصول حتى يتمكنوا من أداء المهام المعينة. وهذا ليس أمرًا ثابتًا، حيث يمكن أن تتغير الصلاحيات بمرور الوقت، بدءًا من مرحلة التوظيف وحتى انتهاء الخدمة.

توفر قدرة تحليلات الهوية في IBM Verify القدرة على التحكم بشكل مناسب، بدءًا من منح الصلاحيات وحتى سحبها وإدارة التوسع غير الضروري في الصلاحيات. كما يمكنك أيضًا إنشاء معلومات متعلقة بمخاطر دورة حياة الهوية قابلة للتنفيذ.
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صُنفت IBM شركة رائدة في كل الفئات الأربع في تقرير Kuppingercole حول إدارة الهوية والوصول للعملاء
السمات الرئيسية
تسليط الضوء على الحالات غير الطبيعية اكتشف الحالات المشبوهة داخل مؤسستك، مثل التغيرات في صلاحية المستخدمين، باستخدام تحليلات Verify. تعمّق أكثر في تفاصيل الانتهاكات ودرجات المخاطر المتراكمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تحليل صلاحيات المستخدمين
الحصول على الدعم لاتخاذ القرار وازن بين درجات الثقة المحسوبة لاتخاذ قرارات مستنيرة. واتخذ إجراءات الإصلاح التي يقترحها Verify، مثل إعادة اعتماد الوصول أو إزالة الصلاحية. اتخاذ قرارات مستنيرة
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