توفِّر بيانات الاعتماد الرقمية، المعروفة أيضًا ببيانات الاعتماد القابلة للتحقق، طريقة آمنة وفورية للتحقق من الهوية دون الحاجة إلى الوثائق الورقية. إذ يقلِّل هذا الحل من خطر الاحتيال على الهوية، ويسمح للمستخدمين بمشاركة المعلومات الضرورية فقط، ما يحافظ على خصوصية بياناتهم الشخصية.
تم تصميم بيانات الاعتماد الرقمية لتكامل سلس، تعمل عبر منصات وخدمات متعددة، ما يجعل عملية التحقق أسهل وتحسِّن تجربة المستخدم بشكل عام.
تتيح بيانات الاعتماد الرقمية، المقدمة من IBM، للمؤسسات تحديث الهوية المادية -مثل رخص القيادة- إلى تنسيقات رقمية آمنة يتم تخزينها في محفظة رقمية. تساهم هذه الميزة في تبسيط عملية إنشاء الحسابات والوصول إليها، ما يوفِّر تجربة سلسة للمستخدمين. تحمي بيانات الاعتماد الرقمية المعلومات الشخصية باستخدام التشفير المضمن والتحقق المستند إلى المخاطر في الوقت الفعلي بناءً على سلوك المستخدم والمقاييس الحيوية.
تُبسِّط بيانات الاعتماد الرقمية عملية التحقق من الهوية، ما يتيح للمؤسسات تقديم تفاعلات سلسة. لا تعزز هذه الكفاءة من رضا العملاء فحسب، بل تشجع أيضًا المزيد من الاشتراكات إذ يجد المستخدمون أن تكنولوجيا المعلومات أسهل في التفاعل مع خدماتك.
مع بيانات الاعتماد الرقمية، يصبح التحقق من الهوية سلسًا. تساعد هذه العملية السهلة المؤسسات على تلبية توقعات العملاء للوصول الفوري، ما يوفِّر تجربة مستخدم إيجابية تجعلهم يعودون مرة أخرى.
حماية معلومات التعريف الشخصية للعملاء أمر بالغ الأهمية في المشهد الرقمي الحالي. تساعد بيانات الاعتماد الرقمية على ضمان مشاركة المستخدمين للمعلومات الضرورية فقط، ما يحمي خصوصيتهم مع بناء الثقة بين المستخدمين والمؤسسات.