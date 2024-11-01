وتعتبر خوارزمية التجميع بالمتوسطات خوارزمية غير حتمية لما تحتويه من خطوة تهيئة عشوائية. وتشير هذه الطريقة إلى أنه إذا تم تنفيذ الخوارزمية مرتين على بيانات متطابقة، فسوف تختلف تعيينات المجموعة. لتحقيق نتائج التجميع المثالية، يؤدي تحديد النقط المركزية الأولية بشكل صحيح والعدد الأمثل للمجموعات إلى تحسين دقة وسرعة خوارزمية التجميع بالمتوسطات.

تهيئة النقط المركزية للمجموعات

يتم تمثيل كل مجموعة بواسطة النقطة المركزية، وهي نقطة بيانات تمثل مركز المجموعة. تقوم مجموعة التجميع بالمتوسطات بتجميع نقاط البيانات المتشابهة في مجموعات عن طريق تقليل المسافة بين نقاط البيانات في المجموعة باستخدام نقطة مركزها أو متوسط القيمة. والهدف الأساسي لخوارزمية التجميع بالمتوسطات هو تقليل المسافات الإجمالية بين النقاط وبين النقطة المركزية المخصصة لها. وتعمل الخوارزمية بشكل متكرر، ويؤثر اختيار القسم الأولي بدرجة كبيرة على المجموعات الناتجة.

قد تؤدي التهيئة العشوائية إلى نتائج غير متسقة. وتوجد طرق لتهيئة النقطة المركزية لتقليل هذه المخاطر. وهناك دراسة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية للحوسبة تشرح وتقارن بين الطرق هذه؛ مثل طريقة خوارزمية ++k-means الشهيرة والتهيئة العشوائية.5

خوارزمية ++ K-means

تعتبر خوارزمية ++ K-means خوارزمية تجميع بالمتوسطات أيضًا لكنها تعمل على تحسين اختيار المجموعة الأولية أو النقاط المركزية. تم تطوير خوارزمية ++ K-means على يد الباحثين "Arthur" و"Vassilvitskii"، وتعمل على تحسين جودة تعيين المجموعة النهائية.6

الخطوة الأولى للتهيئة باستخدام طريقة خوارزمية ++ K-means هي اختيار نقطة مركزية واحدة من مجموعة البيانات. ثم مع لكل نقطة مركزية تالية، يتم حساب مسافة كل نقطة بيانات من أقرب مركز مجموعة توجد بجوارها. ويتم تحديد النقطة المركزية التالية من خلال النظر في احتمالية أن تكون النقطة على مسافة متناسبة من أقرب نقطة مركزية تم اختيارها مسبقًا. وتنفذ هذه العملية التكرارات حتى تتم تهيئة العدد المختار من مراكز المجموعة.

فيما يلي برنامج تعليمي من IBM Developer يستخدم طريقة خوارزمية ++ K-means لإجراء التهيئة.

اختيار العدد الأمثل للمجموعات

تتكرر خوارزمية ++ K-means على نحو مثالي إلى أن يتم الوصول إلى العدد الأمثل للمجموعات. ويتحقق الحد الأقصى لعدد التكرارات بمجرد أن تنجح النقط المركزية في تحقيق التقارب.

طريقة مِرفق شكل المنحنى

تعتبر طريقة مِرفق شكل المنحنى واحدة من طرق تحقيق العدد الأمثل من المجموعات. وهي طريقة رسومية للعثور على العدد الأمثل من المجموعات ضمن خوارزمية التجميع بالمتوسطات. حيث تقيس هذه الطريقة المسافة الإقليدية بين كل نقطة بيانات ومركز مجموعتها ثم يختار عدد المجموعات بناءً على المكان الذي يستقر عنده التغيير في "مجموع التربيعات ضمن المجموعة" (WCSS). تمثل هذه القيمة التباين الكلي داخل كل مجموعة يتم رسمها بيانيًا مقابل عدد المجموعات.7

الخطوة الأولى في طريقة مِرفق شكل المنحنى هي حساب "مجموع التربيعات ضمن المجموعة" (WCSS) لكل مجموعة (k). ثم بعد ذلك، يتم رسم قيمة WCSS على طول المحور y ويتم رسم عدد المجموعات على المحور x. ومع تزايد عدد المجموعات، يجب أن تشكل نقاط الرسم نمطًا ثابتًا. من هذا النمط، ينتج معنا نطاق للعدد الأمثل للمجموعات.8 ثم عند اتخاذ قرار بشأن عدد المجموعات، ضع في الاعتبار تكاليف زمن المعالجة الحسابية. فكلما زاد عدد المجموعات، زادت الحاجة إلى قوة المعالجة لا سيما مع مجموعات البيانات الكبيرة.

وهذه الطريقة ليست أفضل طريقة بالضرورة، لا سيما بالنسبة لمجموعات البيانات ذات الأبعاد العالية أو ذات الشكل غير المنتظم. فهناك طريقة أخرى لاختيار العدد الأمثل من المجموعات، ألا وهي تحليل الصورة المُظلَّلة.9