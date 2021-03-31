ما المقصود بشبكة vRAN؟

هذه هي الفكرة الأساسية وراء شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية (vRAN)، وهو نهج معاكس لمنصة شبكة الوصول اللاسلكي التقليدية، التي تعتمد على أجهزة مملوكة وتخضع لدورات حياة طويلة في التشغيل والتطوير والنشر.

في الفيديو التالي، سنشرح ونقارن بين شبكة الوصول اللاسلكي وشبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية، ونقدّم أمثلة عملية لاستخدامهما في الوقت الحالي. وستتعرّف على الأسباب التي تجعل مزوّدي خدمات الاتصالات يرون في شبكة الوصول اللاسلكي الافتراضية تحولًا جذريًا في نماذج أعمالهم وخدماتهم.