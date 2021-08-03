ما هو جواز السفر المناعي؟

جواز السفر المناعي هو اعتماد صحي مادي أو رقمي لتأكيد تطعيم الشخص ضد مرض معد معين لتمكين السفر.
الكثير من المسافرين على دراية بالبطاقة الصفراء، أو الكارت الأصفر، وهو سجل تطعيم رسمي أنشأته منظمة الصحة العالمية. هذه الوثيقة، التي سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى الورق الأصفر الذي تُطبع عليه تقليدياً، هي أداة للصحة العامة تُستخدم للسفر الدولي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وعادةً ما يتم حملها مع جواز السفر. يُظهر للسلطات الجمركية أن المسافر قد تم تطعيمه ضد أمراض معينة، مثل الحمى الصفراء أو التيفوئيد أو الكوليرا.
على الرغم من أن بطاقات التطعيم مثل البطاقات الصفراء لا تزال تُستخدم وتظل وسيلة شائعة لتوثيق التطعيمات، إلا أن العديد من الحكومات تفكر في إنشاء جوازات سفر رقمية حديثة للتطعيمات يصعب تزويرها. في ظل التهديد الذي تشكله جائحة كوفيد-19 على الصحة العامة، تبحث عدة بلدان إمكانية استخدام جوازات السفر المناعية والتصاريح الصحية كدليل على التطعيم ضد كوفيد-19 لاستعادة الثقة في السفر الدولي ومساعدة الناس على استئناف أنشطتهم العادية.
كانت إسرائيل أول دولة تصدر جواز سفر مناعي حديث مع إطلاق Green Pass في فبراير 2021. واعتبارًا من مايو 2021، كانت إسرائيل والصين والبحرين واليابان هي الدول الوحيدة التي أصدرت جوازات سفر مناعية للأشخاص الذين تم تطعيمهم للسفر الدولي والاستخدامات الأخرى. وقد التزمت أستراليا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي، مثل الدنمارك واليونان، بتطوير برامج، بينما لا تزال دول أخرى تدرس خياراتها. في الولايات المتحدة، صرحت إدارة بايدن وقادة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن الحكومة الفيدرالية لن تدعم أو تصدر جوازات سفر مناعية للأمريكيين.
تستفيد جوازات السفر المناعية من الانتشار المتزايد لتكنولوجيا الاعتماد الرقمي الجديدة والآمنة. بالإضافة إلى استخدام جوازات السفر المناعية للسفر الدولي، يتم تطبيقها أيضاً في أماكن أخرى. على سبيل المثال، تبحث المؤسسات التي تجمع الناس في مجموعات عن بدائل رقمية لكل من بطاقات التطعيم الورقية ونتائج الاختبارات. في بعض الحالات، يعني ذلك تحديد ما إذا كان الأفراد قد خضعوا للاختبار أو التطعيم بطريقة طوعية ومحافظة على الخصوصية.
يعد التصريح الصحي الرقمي - الذي يجب عدم الخلط بينه وبين جواز السفر المناعي - خياراً طوعياً ومناسباً للأفراد لمشاركة حالتهم الصحية، مثل ما إذا كان قد تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 أو كانت نتائج اختبارهم سلبية. فبدلاً من الاضطرار إلى تذكّر حمل العديد من المستندات، يمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح صحية رقمية مشاركة رمز الاستجابة السريعة القابل للمسح الضوئي على هواتفهم الذكية أو طباعة نسخة ورقية من بيانات اعتمادهم التي تؤكد حالتهم، بينما تظل المعلومات الشخصية مشفرة بشكل آمن في محفظة رقمية على هاتف الفرد.
مع بدء طرح لقاح كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، تُعد التصاريح الصحية الرقمية واحدة من الأدوات العديدة التي تدرسها الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات غير الربحية والمجموعات الصناعية لمساعدة الناس على العودة إلى أنشطتهم المفضلة. على سبيل المثال، في مارس 2021، أطلقت ولاية نيويورك تصريح Excelsior Pass، وهو تصريح صحي رقمي مجاني وآمن وطوعي لدعم إعادة فتح نيويورك بشكل آمن.
حتى بعد انحسار جائحة كوفيد-19، ستظل تقنية الاعتماد الرقمي أداة مفيدة للأفراد لإظهار أنهم تلقوا أي لقاحات ضرورية أو جوانب أخرى من حالتهم الصحية. يمكن أن تصبح بيانات الاعتماد الرقمية أيضاً وسيلة مفيدة للمدارس لإدارة سجلات التطعيمات الخاصة بالطلاب أو لأصحاب العمل للإشراف على أي تصاريح طبية أو تطعيمات مطلوبة لمواقع العمل.
مع وجدود التصريح الصحي الرقمي، لا داعي للقلق بشأن حمل السجلات الصحية الحساسة، مثل شهادات اللقاح، التي يمكن أن تصبح في غير محلها. كل ما سيحتاجون إليه هو هاتفهم الذكي أو شهادة مطبوعة يمكن إعادة طباعتها بسهولة من جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول في حالة فقدانها.
تم تصميم التكنولوجيا التي تقوم عليها التصاريح الصحية الرقمية للمستخدمين لإدارة بياناتهم الصحية الشخصية والتحكم فيما يشاركونه والأشخاص الذين يشاركون معهم ولأي غرض. تتم مشاركة بيانات الاعتماد التي تم التحقق منها فقط مع الآخرين بينما تظل البيانات الأساسية خاصة ومحمية.
يوجد لدى المؤسسات احتياجات مختلفة عندما يتعلق الأمر بفهم الحالة الصحية للأشخاص والتحقق من العودة. قد يكون لدى شركة الطيران التي تفحص المسافرين للرحلات الدولية متطلبات أكثر صرامة من الاستاد الخارجي الذي يفحص عشاق الرياضة. تسهّل التصاريح الصحية الرقمية على المؤسسات تصميم القواعد التي تناسب احتياجاتها الخاصة.
على الرغم من أن العديد من الأشخاص سيستمتعون براحة استخدام التصاريح الصحية الرقمية على هواتفهم الذكية، إلا أن بعض الأشخاص قد لا يكون لديهم جهاز محمول متوافق أو يفضلون عدم استخدام جهاز محمول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ننسى الهواتف في المنزل أو قد تنفد البطاريات في أوقات غير مناسبة. يدرك مصممو تكنولوجيا الاعتماد الصحي الرقمي هذه القيود، وقد أضاف العديد منهم ميزات إضافية مثل الشهادات القابلة للطباعة التي تساعد الأشخاص على الوصول إلى بيانات اعتمادهم، إذا لزم الأمر، من جهاز كمبيوتر مكتبي أو جهاز آخر.
نظرا لأن عمليات الإغلاق والقيود الأخرى أصبحت أقل شيوعاً ، فإن العودة إلى أنشطة ما قبل الجائحة ستتطلب تنسيقاً من مؤسسات مختلفة. تحتاج شركات القطاع الخاص التي ترغب في الترحيب بالأشخاص في أماكنها إلى طرق مباشرة للتحقق من الحالة الصحية للأشخاص طواعيةً وفقاً للوائح المحلية وسياساتها الخاصة. تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى طرق بسيطة لإصدار بيانات اعتماد صحية رقمية يمكن للمؤسسات الأخرى الوثوق بها.
يمكن للتصاريح الصحية الرقمية تبسيط العملية لجهات إصدار بيانات الاعتماد الصحية الخاصة بكوفيد-19 وغيرها من بيانات الاعتماد الصحية الأخرى، مثل الصيدليات والمختبرات ومقدمي الخدمات، والمتحققين الذين يتحققون من بيانات الاعتماد، مثل موظف بوابة شركة الطيران. بدلاً من الاضطرار إلى اتباع عملية واحدة تناسب الجميع، تمنح التصاريح الصحية الرقمية المؤسسات فرصة لتخصيص عملياتها وفقاً لقواعدها الخاصة.
على سبيل المثال، قد يقرر أحد الملاعب الخارجية قبول المشجعين الذين حصلوا على نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 خلال 72 ساعة سابقة أو إثبات التطعيم. قد تتطلب رحلة دولية إلى أوروبا من المسافرين إبراز ما يثبت تلقيهم لقاح كوفيد-19. يمكن أن تستوعب التصاريح الصحية الرقمية متطلبات كلتا المؤسستين.
وبالمثل، يمكن لمؤسسات الرعاية الصحية إصدار أوراق اعتماد لحامليها من الأفراد. يساعد الأمان والخصوصية المدمجان في التصاريح الصحية الرقمية في تسهيل الأمر على جهات الإصدار لتقديم بيانات اعتماد جديرة بالثقة دون الحاجة إلى الكثير من العمل الإضافي من جانبهم.
تم تصميم التصاريح الصحية الرقمية بحيث يتم تشفير المعلومات الصحية الشخصية باستخدام محفظة رقمية يمكن الوصول إليها على الهاتف الذكي. يتحكم المستخدم في معلوماته وكيفية مشاركة هذه المعلومات.
ويتم الحفاظ على هذا التحكم من خلال بيانات اعتماد رقمية آمنة. يمكن للصيدليات والمختبرات ومقدمي الخدمات إصدار بيانات اعتماد صحية آمنة (رمز الاستجابة السريعة)، مثل نتيجة اختبار كوفيد-19 أو سجل التطعيمات، ليضيفها الأفراد إلى محفظتهم الصحية الرقمية. يقلل استخدام رمز الاستجابة السريعة من كشف معلوماتك الصحية الأساسية إلى جهات خارجية دون علمك أو موافقتك أثناء التحقق. يتم تخزينها بشكل آمن في المحفظة الصحية الرقمية للمستخدم. توفر بيانات الاعتماد ببساطة طريقة طوعية لمشاركة بيانات الاعتماد الصحية بطريقة آمنة مع صاحب العمل أو شركة الطيران أو مدينة الملاهي.
كيف يمكن الوثوق في بيانات الاعتماد هذه؟ تستخدم بعض التصاريح نظاماً تقنياً يُطلق عليه اسم "سلسلة الكتل"، والذي يستخدم بنية هوية لا مركزية. على سبيل المثال، يسمح للأفراد بأن يصبحوا مشاركين نشطين من خلال منحهم التحكم في بياناتهم والقدرة على اختيار كيفية استخدامها. تقوم سلسلة الكتل بالأمر، فليست هناك حاجة إلى وجود قاعدة بيانات مركزية للمعلومات الصحية الحساسة. وتساعد المؤسسات على التحقق من صحة وصلاحية بيانات الاعتماد الصحية لكوفيد-19 بينما يحتفظ حاملها بالتحكم في معلوماته الصحية الشخصية الأساسية.
المحفظة الصحية الرقمية هي بديل رقمي آمن للتطعيم الورقي أو نتائج الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوفر خيارًا مناسبًا للفرد لإدارة ومشاركة حالة التطعيم أو نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) السلبية.
فيما يلي مثال على كيفية عمل المحفظة الصحية الرقمية:
الخطوة 1: يمكنك إجراء اختبار كوفيد-19 في الصيدلية المحلية. تصدر الصيدلية بيانات اعتماد يمكن التحقق منها بناء على نتيجة الاختبار السلبية وترسلها إليك.
الخطوة 2: تتلقى بيانات الاعتماد وتضيفها إلى المحفظة الرقمية على هاتفك الذكي.
الخطوة 3: لنفترض الآن أنك تريد الصعود على متن رحلة طيران أو حضور حدث رياضي حيث سيكون لديك خيار استخدام تصريح IBM Digital Health Pass. إذا اخترت القيام بذلك، فسيقوم موظفو شركة الطيران أو موظفو الفعالية بالتحقق من بيانات اعتمادك عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة في محفظتك الصحية الرقمية قبل دخولك. إن الأمر بهذه البساطة.
الذهاب إلى مواقع العمل
عندما يعود المزيد من الأشخاص إلى مشاركة المكاتب والمستودعات ومساحات العمل المشتركة الداخلية الأخرى، سيحتاج أصحاب العمل إلى تأكيد أن الأشخاص يتبعون الإرشادات الصحية. عند الوصول، قد يحتاج الموظف إلى تقديم رمز الاستجابة السريعة (QR) في تطبيق المحفظة الصحية الرقمية الخاصة به ليتم مسحه ضوئياً للدخول إلى المبنى. لا يختلف هذا كثيراً عن استخدام بطاقة هوية الموظف للوصول إلى موقع العمل.
السفر للعمل أو للمتعة
قد تستخدم شركات الرحلات البحرية وشركات الطيران والفنادق تصريحًا صحيًا رقميًا للتحقق من الحالة الصحية للأفراد قبل السفر. قد يكون لدى شركة الطيران متطلبات فحص مختلفة عن متطلبات الفحص الخاصة بخطوط الملاحة البحرية، ولكن يمكن للمسافرين اختيار البيانات التي يرغب في مشاركتها طواعية ومع من.
حضور حفلة موسيقية أو مباراة
تعطي فرق العمل الخاصة بكوفيد-19 الأولوية للصحة والسلامة حتى يتمكن المشجعون من العودة إلى الاستمتاع بفرقهم الرياضية وفرقهم الموسيقية المفضلة بالحضور شخصياً. بالإضافة إلى التحقق من تذاكر الحفلات الموسيقية أو المباريات الرياضية، يمكن لحاملي التذاكر أو المرشدين أو الفاحصين الأمنيين أن يطلبوا رؤية البطاقة الصحية أيضاً قبل السماح للأشخاص بدخول المكان.
