تتنافس مؤسسات الرعاية الصحية بشدة لرفع المستوى وتقديم مساعدة طبية موثوقة وشخصية. وترتقي روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتجربة المريض من خلال الدعم السلس المقدم بخدمة ذاتية في الوقت الحقيقي، ما يتيح لموظفي الرعاية الصحية تركيز طاقاتهم في المهام التي تتطلب وجودهم بشدة، مثل مهام الرعاية المعقدة.
يمكن للحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يقلل متوسط وقت المعالجة بنسبة 20%، مما يؤدي إلى مزايا في التكلفة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.
طلب 60% من عملاء الرعاية الصحية تكاليف نثرية من مقدمي الرعاية قبل الشروع في الرعاية، ولكن بالكاد تمكّن نصفهم من الحصول على المعلومات.
قال 82% من عملاء الرعاية الصحية الذين سعوا للحصول على معلومات عن التسعير إن التكاليف أثَّرت على عملية اتخاذ القرار في مجال الرعاية الصحية.
في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الرعاية الصحية نقصًا في القوى العاملة السريرية، وارتفاع الطلب على الخدمات وتراكم الطلبيات والضغوط المالية، تساهم خوارزميات الأتمتة وتقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة في روبوتات محادثة الرعاية الصحية المصممة باستخدام watsonx Assistant في تحقيق نتائج أفضل لسلامة المرضى وتوفير الوقت على الأطباء.
أصبحت المهام البسيطة مثل حجز المواعيد والتحقق من نتائج الاختبارات بمثابة صعوبة كبيرة للمرضى عندما يحتاجون إلى التنقل بين واجهات مربكة وتذكر كلمات مرور متعددة. توفر روبوتات محادثة الرعاية الصحية طريقة أكثر سهولة للتفاعل مع أنظمة الرعاية الصحية المعقدة، وجمع المعلومات الطبية من منصات مختلفة وإزالة المعاناة غير الضرورية.
تم تقليل مكالمات ما قبل الخدمة المكلفة وتحسين التجربة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري لتحديد التغطية التأمينية للمرضى بسرعة. يتلقى هذا الحل أكثر من 7000 مكالمة صوتية من 120 مؤسسة لتقديم الخدمات في كل يوم عمل.
يحصل العملاء الآن على معلومات مهمة ومُحدّثة حول طلباتهم. قام فريق Cardinal بإجراء حالة اختبار ناجحة وتم تشغيلها خلال خمسة أيام.
أطلقت شركة GlaxoSmithKline خلال 10 أشهر 16 مساعدًا افتراضيًا داخليًا وخارجيًا باستخدام watsonx Assistant لزيادة رضا العملاء وتعزيز إنتاجية الموظفين.
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