ما الميزات المتضمنة؟

تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي مع نماذج watsonx اللغوية الكبيرة المصممة بشكل مخصص بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة، تستطيع روبوتات المحادثة الطبية معالجة الاستفسارات غير المتوقعة من خلال التنقل عبر قدر كبير جدًا من معلومات السلامة وبيانات المرضى والسجلات الطبية التي تمتلكها المؤسسة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية. وباسترداد المعلومات ذات الصلة، يمكن لهذه الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء إجابات دقيقة على مجموعة كبيرة من الاستفسارات بسرعة وتحسين تجربة المستخدم. اقرأ المزيد عن الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي

الخدمة الذاتية الرقمية والصوتية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يوفر watsonx Assistant عمليات تكامل مع القنوات الرقمية الرئيسية التي تستخدمها مؤسسات الرعاية الصحية — عبر مواقع الويب والبوابات عبر الإنترنت، والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، أو منصات المراسلة على وسائل التواصل الاجتماعي الأقل رسمية مثل WhatsApp و Facebook Messenger. يمكن أيضًا نشر روبوتات محادثة الرعاية الصحية عبر الهاتف، وتقديم تجربة صوتية سلسة من خلال الاستفادة من نماذج الحديث الكبيرة من watsonx والأصوات التعبيرية لتحسين مشاركة المرضى. اقرأ المزيد عن الروبوتات الصوتية من watsonx Assistant