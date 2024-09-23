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توفير خدمات رعاية صحية أفضل باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تدعم روبوتات محادثة الرعاية الصحية الخبراء المتخصصين في المجال الطبي وتثري تجارب المرضى من خلال الأتمتة بالخدمة الذاتية

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روبوتات محادثة لخدمات الرعاية الصحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم المرضى بشكل ودي

تتنافس مؤسسات الرعاية الصحية بشدة لرفع المستوى وتقديم مساعدة طبية موثوقة وشخصية. وترتقي روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بتجربة المريض من خلال الدعم السلس المقدم بخدمة ذاتية في الوقت الحقيقي، ما يتيح لموظفي الرعاية الصحية تركيز طاقاتهم في المهام التي تتطلب وجودهم بشدة، مثل مهام الرعاية المعقدة.

  • منشئ محادثة بدون رموز وقوالب معدة مسبقًا للرعاية الصحية.
  • مساعدة مستمرة للعملاء من خلال تقديم إجابات دقيقة وسياقية ومُحدّثة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
  • عمليات التكامل السلس مع الأنظمة الخلفية لأتمتة المهام، مثل جدولة المواعيد والمدفوعات والاطلاع على سجلات المرضى وغير ذلك
 تعرَّف على مقدار ما يمكن أن يوفره لك watsonx Assistant
النتائج حقائق حول مقدّمي الرعاية الصحية المصدر: دراسة تابعة لمعهد IBM للقيم التجارية: "نتائج صحية أفضل مع المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي" %20 المشاركة عبر الهاتف المحمول

يمكن للحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يقلل متوسط وقت المعالجة بنسبة 20%، مما يؤدي إلى مزايا في التكلفة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات.

 %60 توقعات متعددة القنوات

طلب 60% من عملاء الرعاية الصحية تكاليف نثرية من مقدمي الرعاية قبل الشروع في الرعاية، ولكن بالكاد تمكّن نصفهم من الحصول على المعلومات.

 %82 التحوُّل في التوقعات


قال 82% من عملاء الرعاية الصحية الذين سعوا للحصول على معلومات عن التسعير إن التكاليف أثَّرت على عملية اتخاذ القرار في مجال الرعاية الصحية.
مزايا روبوتات المحادثة للرعاية الصحية يمكنك زيادة الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد السريرية

في الوقت الذي تواجه فيه صناعة الرعاية الصحية نقصًا في القوى العاملة السريرية، وارتفاع الطلب على الخدمات وتراكم الطلبيات والضغوط المالية، تساهم خوارزميات الأتمتة وتقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المتقدمة في روبوتات محادثة الرعاية الصحية المصممة باستخدام watsonx Assistant في تحقيق نتائج أفضل لسلامة المرضى وتوفير الوقت على الأطباء.

تحسين رحلة تجربة المريض

أصبحت المهام البسيطة مثل حجز المواعيد والتحقق من نتائج الاختبارات بمثابة صعوبة كبيرة للمرضى عندما يحتاجون إلى التنقل بين واجهات مربكة وتذكر كلمات مرور متعددة. توفر روبوتات محادثة الرعاية الصحية طريقة أكثر سهولة للتفاعل مع أنظمة الرعاية الصحية المعقدة، وجمع المعلومات الطبية من منصات مختلفة وإزالة المعاناة غير الضرورية.
ما الميزات المتضمنة؟
تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي مع نماذج watsonx اللغوية الكبيرة المصممة بشكل مخصص بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة الشائعة، تستطيع روبوتات المحادثة الطبية معالجة الاستفسارات غير المتوقعة من خلال التنقل عبر قدر كبير جدًا من معلومات السلامة وبيانات المرضى والسجلات الطبية التي تمتلكها المؤسسة المقدمة لخدمات الرعاية الصحية. وباسترداد المعلومات ذات الصلة، يمكن لهذه الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إنشاء إجابات دقيقة على مجموعة كبيرة من الاستفسارات بسرعة وتحسين تجربة المستخدم. اقرأ المزيد عن الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي
الخدمة الذاتية الرقمية والصوتية، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يوفر watsonx Assistant عمليات تكامل مع القنوات الرقمية الرئيسية التي تستخدمها مؤسسات الرعاية الصحية — عبر مواقع الويب والبوابات عبر الإنترنت، والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، أو منصات المراسلة على وسائل التواصل الاجتماعي الأقل رسمية مثل WhatsApp و Facebook Messenger. يمكن أيضًا نشر روبوتات محادثة الرعاية الصحية عبر الهاتف، وتقديم تجربة صوتية سلسة من خلال الاستفادة من نماذج الحديث الكبيرة من watsonx والأصوات التعبيرية لتحسين مشاركة المرضى. اقرأ المزيد عن الروبوتات الصوتية من watsonx Assistant
التسليم والاستلام الذكي مع الأخصائيين الطبيين أخذنا درسًا من الجائحة أن الموارد الطبية محدودة. ولحل تلك المشكلة تسعى مؤسسات الرعاية الصحية إلى تحسين تجارب العملاء، وتمكين الخبراء الطبيين من التركيز على المهام المعقدة المتعلقة بالسلامة وتثقيف المرضى، وذلك من خلال أتمتة المهام المتكررة. وهنا يأتي دور watsonx Assistant، فهو يتكامل مع منصات مركز الاتصال، ويضمن توجيه المرضى إلى أخصائيين طبيين معنيين ويوفر جميع المعلومات الضرورية للمريض، مما يقلل من الإحباط وأوقات الانتظار الطويلة.
أنا متحمسة لمواصلة استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي التي لا حصر لها. سارة هاينز مديرة تجارب مقدمي الخدمات والتواصل شركة Humana اقرأ الخبر كاملاً
دراسات حالة
شركة Humana

تم تقليل مكالمات ما قبل الخدمة المكلفة وتحسين التجربة باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري لتحديد التغطية التأمينية للمرضى بسرعة. يتلقى هذا الحل أكثر من 7000 مكالمة صوتية من 120 مؤسسة لتقديم الخدمات في كل يوم عمل.
شركة Cardinal Health

يحصل العملاء الآن على معلومات مهمة ومُحدّثة حول طلباتهم. قام فريق Cardinal بإجراء حالة اختبار ناجحة وتم تشغيلها خلال خمسة أيام.
GSK

أطلقت شركة GlaxoSmithKline خلال 10 أشهر 16 مساعدًا افتراضيًا داخليًا وخارجيًا باستخدام watsonx Assistant لزيادة رضا العملاء وتعزيز إنتاجية الموظفين.
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هل أنت مستعد لتحويل نظام الرعاية الصحية في مؤسستك باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري؟  

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