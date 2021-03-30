ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين منا، هناك مهام متكررة يجب علينا إكمالها لإنجاز يوم عملنا.
لهذا السبب، تُعد أتمتة العمليات الآلية (RPA)إلى جانب الذكاء الاصطناعي (AI) تقنية الأتمتة التحويلية. إنها تحررنا من المهام الرتيبة التي تمنعنا من الوصول إلى عمل ذي قيمة أعلى.
تخيل يوم عملك والمهام اليدوية التي يجب عليك أداءها بانتظام. كيف يمكن لأتمتة العمليات الآلية مساعدتك؟ إليك بعض الفوائد المفيدة من RP التي قد تلهمك لاعتمادها في مكان العمل. تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2024، ستحل برامج الأتمتة محل 69% من أحمال التشغيل للمدير (الرابط موجود خارج ibm.com).
تخيل حالة استخدام تتمحور حول عامل في مركز اتصالات الرعاية الصحية. وتتمثل المهمة الأساسية لهذا العامل في تقديم الشكاوى والطلبات الواردة من المرضى وضمان رضا العملاء من خلال حل المشكلات بأدق وأسرع طريقة ممكنة. ولكن في الوقت نفسه، يُطلب من هذا العامل إدخال تقارير حالة الاستدعاء في ثلاثة أنظمة مختلفة والبحث في ثلاث قواعد بيانات مختلفة للعثور على إجابة للمريض في الوقت الفعلي. يمكن أن يصبح هذا الأمر مربكًا بسرعة.
تعتبر أدوات RPA حلاً رائعًا لهذه الحالة. يمكن للمساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي استخدام روبوتات RPA لأتمتة تقارير الحالة وإدخال البيانات واستعلامات المطالبات الصحية في الخلفية. هذا يتيح لأتمتة العمليات الآلية إمكانية تبسيط عمليات سير العمل حتى يتمكن الموظفون من التركيز على الحصول على حلول سريعة، ويفضل أن تكون أكثر إيجابية تجربة العملاء لكل مريض.
وهنا في البرازيل، يوجد تفويض قانوني يتطلب من الموظفين تتبع وقت العمل من خلال تسجيل الدخول والخروج أربع مرات يوميًا على الأقل (بداية العمل، واستراحة الغذاء، واستراحة الغذاء، ونهاية يوم العمل). ولتحقيق ذلك، نستخدم واجهة مستخدم سطح المكتب والتي تتطلب كتابة تعريف الموظف الخاص بك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. لماذا لا تبدأ اليوم من خلال الاستعانة بمساعدك الرقمي كمصدر خارجية لهذه المهمة؟ باستخدام أتمتة العمليات الآلية (RPA)، يمكنك تكوين برنامج الروبوت بحيث يعمل عند وقوع حدث معين (على سبيل المثال، عند تشغيل الكمبيوتر) وتكوين ساعة تعمل بنقرة واحدة في نهاية اليوم. أصبحت هذه المهمة التافهة مؤتمتة الآن، ما يوفر لك الوقت والطاقة، وهو ما يزيد أثره بمرور الوقت.
ربما تكون مسؤولاً عن أعمال المكتب الخلفي مثل توزيع محاضر اجتماع مسجل على جمهور واسع. ربما تكون قد سجلت ملاحظات خلال الاجتماع، أو ربما نسيت بعض التفاصيل المهمة ويجب عليك الاستماع إلى التسجيل لتدوينها. وفي كلتا الحالتين، يمكن أن تكون هذه عملية تستغرق وقتًا طويلاً.
باستخدام برنامج أتمتة العمليات الآلية، يمكن لمساعدك الرقمي أن يفرغ ويلخص الاجتماع لك إذا برمجت الروبوت على استخدام نماذج تلخيص النصوص بالذكاء الاصطناعي والاستفادة من برنامج Natural Language Understanding. وحتى لو كانت أداة الاجتماعات لديك تحتوي بالفعل على إمكانية تفريغ التسجيل، يمكنك استخدام RPA لتلخيص النص نيابةً عنك. وهذا يحسِّن من إنتاجيتك بشكل كبير لأن نسبة 70% من عملك قد أُنجز بالفعل. بفضل قوة الأتمتة الذكية، لم يتبق لك سوى استعراض وتحسين وتوزيع الدقائق حتى تتمكن من التركيز على الأمور الأكثر أهمية.
بالنسبة للكثير منا، خاصةً أولئك في صناعة الخدمات المالية، يعتبر البحث وإعداد التقارير واحدة من أكثر المهام الروتينية والمملة التي نواجهها. ومع ذلك، فإنها تقدم حالة استخدام رائعة أخرى لأتمتة العمليات الآلية. على سبيل المثال، تقارير مختلفة غالبًا ما تكون مستحقة في أوقات مختلفة. في كثير من الأحيان، يجب الحصول على بيانات التقرير من أنظمة لا تتواصل مع بعضها ومن ثم إعدادها بتنسيق يمكن فهمه بسهولة.
ويمكن لأداة أتمتة العمليات الآلية (RPA) التخلص من الكثير من هذا العمل الشاق. يمكنها تزويد بيانات مُنسقة إلى جداول بيانات Microsoft Excel لأتمتة إنشاء التقارير أو الرسوم البيانية، حتى من الأنظمة التي لا تصدر إلى Excel. من خلال تنفيذ أتمتة العمليات الآلية، يمكنك إنشاء تقارير مستمدة من البيانات في أنظمة مختلفة مرة واحدة في الأسبوع أو شهريًا أو عند الحاجة. يمكن لمنصة الأتمتة الخاصة بك إعداد عمليات الأعمال مسبقاً لجمع البيانات اللازمة للتقرير وتحليلها. يمكنك بعد ذلك التركيز على الأعمال ذات القيمة المضافة — مثل استخلاص الاستنتاجات وتطوير الاستراتيجيات — بدلاً من قضاء الجزء الأكبر من وقتك في إعداد التقارير فقط.
إذا لم تكن لديك خبرة مع حلول أتمتة العمليات الآلية، فقد يكون من المدهش جدًا رؤية كيف يمكن للمساعد الرقمي تسريع يوم عملك وعمليات أعمال شركتك.
