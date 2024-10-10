تعد مراقبة أداء التطبيقات وتحسينه أمرًا مهمًا لمطوري البرامج وشركاتها بشكل عام. كلما زاد عدد التطبيقات التي تنشرها الشركة، زاد عدد البيانات المتاحة للجمع والتحليل. إلا إن هذه البيانات ليست لها قيمة من دون الأدوات المناسبة لمراقبة البيانات وتحسينها وتخزينها—والأهم من ذلك—وضعها في مكانها المناسب.

يمكن للمنظمات تحقيق أقصى استفادة من بيانات التطبيق من خلال نشر حلول المراقبة والملاحظة التي تساعد في تحسين سلامة التطبيق من خلال تحديد المشكلات قبل وقوعها، والإبلاغ عن الأعطال، وإدارة حركة المرور على الشبكة وغير ذلك الكثير. تساعد هذه المزايا على تقليل فترة تعطل التطبيق وتوفير أداء تطبيق أكثر موثوقية وتحسين تجربة المستخدم.

يعد كل من OpenTelemetry وPrometheus مشروعين مفتوحي المصدر تحت رعاية مؤسسة الحوسبةCloud Native Computing Foundation (CNCF)، ويقدمان أدوات مراقبة التطبيقات لزيادة القدرة على قابلية الملاحظة. تتطلب الأنواع المختلفة من البيانات والعمليات حلولا متميزة تعتمد على أهداف المؤسسة ومواصفات التطبيق. من المهم فهم الفروقات الأساسية بين المنصات مثل OpenTelemetry و Prometheus وما يقدمه كل منهما من حلول قبل اختيار أحدها للتنفيذ.



من الجدير بالذكر أيضًا أن OpenTelemetry و Prometheus يتكاملان مع بعضهما البعض ويمكنهما العمل معا كثنائي قوي لمراقبة التطبيقات. يتيح كل من OpenTelemetry و Prometheus جمع المقاييس وتحويلها، مما يسمح لفرق عمليات التطوير (DevOps) وتكنولوجيا المعلومات بتوليد رؤى حول الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على تلك الرؤى.