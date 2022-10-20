ما المقصود بـ NetFlow؟ 

يُعرف NetFlow كمعيار لفريق عمل هندسة الإنترنت (IETF)، على الرغم من أن ” Netflow“ هو أيضًا مصطلح عام للإشارة إلى بروتوكولات مراقبة تدفق الشبكة الأخرى. يعتمد الإصدار التاسع من Cisco Systems NetFlow على القوالب ويتيح لك اختيار الإحصائيات التي تريد تمكينها. وفي المقابل، كانت الإصدارات السابقة مثل Cisco Systems NetFlow v5 الشهير تتطلب منك استخدام مجموعة ثابتة من الحقول. بشكل عام، يعد الإصدار التاسع من NetFlow أكثر مرونة من الإصدارات السابقة.

يُعد بروتوكول تصدير معلومات تدفق بروتوكول الإنترنت (IPFIX) بروتوكولاً آخر لتدفق الشبكة يستخدم نهجًا مرنًا قائمًا على القوالب. بينما يتم استخدام NetFlow v9 على نطاق واسع، أصبح IPFIX هو معيار الصناعة. في الواقع، يعتمد IPFIX على NetFlow v9. والبروتوكولان متشابهان لدرجة أن IPFIX يسمى أحيانًا NetFlow v10، على الرغم من أنه ليس منتج NetFlow.

بروتوكول مراقبة تدفق الشبكة (IP) الشهير الآخر هو sFlow، أو ما يُعرف أيضًا بعينات NetFlow. تم تطويره بواسطة InMon Corp، وهو لا يتتبع جميع الحِزم التي تعبر شبكتك كما يفعل NetFlow؛ بدلًا من ذلك، يلتقط عينة عشوائية من حركة مرور الشبكة. وهذا الانتقاء العشوائي للعينات يعني أن هناك بيانات أقل لتدفق الحركة لتتم معالجتها وتحليلها، ولكن هذا يقلل من التأثير في الأداء. ولأن NetFlow يتتبع كل شيء، فقد يتسبب ذلك في تباطؤ الشبكة.

تشمل بروتوكولات مراقبة Netflow الأخرى J-Flow من Juniper Networks، و NetStream من 3Com/Huawei، و Cflow من Alcatel-Lucent، و Rflow من Ericsson. ويُعد المصطلح العام المستخدم للإشارة إلى هذه الأدوات هو xFlow.