يستخدم يوميًا مليارات الأشخاص حول العالم أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة للوصول إلى الإنترنت. ودائمًا ما يحاول بعض هؤلاء المستخدمين الوصول إلى موقع إلكتروني إما بطيء التحميل أو عرضة للتعطل.

ويكمن أحد أسباب ضعف أداء الموقع الإلكترونيّ وراء محاولة كثير من الأشخاص في الوصول إلى الموقع في آنٍ واحد، ما يؤدي إلى إرباك الخوادم. ومع ذلك، قد يكون ذلك أيضًا مؤشرًا على وجود مشكلة أكبر، بما في ذلك سوء تكوين إعدادات نظام أسماء النطاقات (DNS) أو فشل دائم في الخادم أو هجوم ضار من جهة سيئة النية.

ليست الحوادث إلا أخطاء أو تعقيدات في خدمة تكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى علاج. العديد من هذه الحوادث هي تحديات مؤقتة تتطلب علاجًا محددًا، ولكن تلك التي تشير إلى مشكلات أساسية أو أكثر تعقيدًا تتطلب معالجة أكثر شمولاً تسمى مشكلات.

وهذا ما يفسر وجود كل من إدارة الحوادث والمشكلات، وهما عمليتان مهمتان للتحكم في المشكلات والأخطاء، والحفاظ على استمرار مدة التشغيل، وفي نهاية المطاف، تقديم خدمة رائعة للعملاء ولغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى.

تعتمد المؤسسات بشكل متزايد على التقنية الرقمية لخدمة عملائها والتعاون مع الشركاء. وتستطيع مجموعة التقنيات التي تدير المؤسسة أن توفر فرصًا جديدة ومثيرة لتنمية أعمالها. لكن الخطأ في الخدمة يمكن أن يتسبب أيضًا في حدوث اضطرابات وأضرار جسيمة لسمعتها وسلامتها المالية.