ما هي ESRS؟

في عام 2022، أصدرت المجموعة الاستشارية الأوروبية لإعداد التقارير المالية (EFRAG) مجموعتها الأولى من ESRS. في ديسمبر 2023، تم نشر ESRS في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ووافقت عليه المفوضية الأوروبية باعتباره مُلزمًا قانونًا.

ويغطي هذا التقرير مجموعة واسعة من القضايا البيئية والاجتماعية وقضايا الحوكمة، بما في ذلك تغيّر المناخ والتنوع البيولوجي وحقوق الإنسان. ويوفر معلومات للمستثمرين حول تأثير الاستدامة للشركات التي يستثمرون فيها. تأخذ المعايير في الاعتبار متطلبات مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB) ومحتوى المبادرة العالمية للتقارير (GRI) لدعم التوافق بين معايير الاتحاد الأوروبي (EU) والمعايير العالمية، ولتجنُّب الازدواجية غير الضرورية في التقارير من قِبل الشركات.