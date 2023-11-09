على الرغم من أن العديد من المؤسسات قد وضعت أهدافًا واضحة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والتزمت بها، مدفوعةً بقيمها والمتطلبات التنظيمية الناشئة، فإنها تواجه عدة تحديات عند الانتقال من مستوى الطموح إلى مستوى التنفيذ الفعلي.

أظهرت دراسة حديثة أجرتها IBM أن المديرين التنفيذيين على مستوى العالم يشيرون إلى عدم كفاية البيانات (41٪) باعتبارها أكبر عائق أمام التقدم في مجال ESG، تليها العوائق التنظيمية (39٪)، والمعايير غير المتسقة (37٪)، ونقص المهارات (36٪). وأصبحت تأثيرات تحديات البيانات واضحة للأطراف المعنية في الشركات، إذ بات المستهلكون يتخذون قرارات الشراء—وحتى قرارات التوظيف—استنادًا إلى مدى تقدّم الشركة نحو تحقيق أهداف ESG الخاصة بها.

أما المؤسسات التي التزمت بسد الفجوة الخضراء، فقد تبنّت عمليات تركّز على الاستدامة وبدأت تجني ثمار ذلك. وإذا كانت البيانات تمثل عائقًا رئيسيًا أمام النجاح، فينبغي على الشركات التفكير في تبني استراتيجية بيئية تشمل التزامًا تنظيميًا شاملاً بتحقيق نتائج مستهدفة محددة، وتوظّف التقنية لتسريع وتتبّع التقدم المحرز.

وفي دراسة حديثة أخرى أجراها معهد IBM Institute for Business Value (IBV) بالتعاون مع SAP، تم استطلاع آراء 2,125 من كبار المديرين التنفيذيين المشاركين في وضع استراتيجيات الاستدامة البيئية في مؤسساتهم. وقد أسفرت الدراسة عن نتيجة مفاجئة: المؤسسات التي تتفوّق على منافسيها في النتائج البيئية والمالية معًا، هي نفسها التي تستفيد بأعلى درجة من إمكانات نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لديها.

يُعد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقنية المرجعية الأساسية في المؤسسة، إذ يتقاطع عمليًا مع كل عملية من عمليات الأعمال. ويمكنه الربط بين الأهداف المالية والبيئية، مع توفير مقاييس قابلة للقياس والمساءلة ويسهل الوصول إليها. وعند تنفيذه بالاقتران مع أنظمة أخرى، يتيح نظام تخطيط موارد المؤسسات شفافية ووضوحًا أكبر في التكاليف، مما يمكّن من اتخاذ قرارات بيئية وتنظيمية وقرارات حساسة للأعمال بدرجة أعلى من الاتّساق والمصداقية.