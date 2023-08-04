يستخدم DNSSEC تشفير المفتاح العام "للتوقيع" رقميًا على استعلامات DNS أو المصادقة عليها. وعند تمكين DNSSEC على سجل منطقة، يمكن للجهاز المستقبل مقارنة المعلومات التي يتلقاها بالمعلومات الأصلية المرسلة بواسطة الخادم الموثوق. ويتم تمكين ذلك من خلال توقيع رقمي يستخدم المفاتيح العامة لمصادقة البيانات.

في DNSSEC، تتم حماية مفاتيح المصادقة من خلال التشفير، ولكن البيانات نفسها غير محمية. لا يزال من الممكن اعتراض حركة المرور المحمية بـ DNSSec وقراءتها. إذا تم التلاعب بالبيانات في مكان ما على طول مسار البيانات وإرسالها إلى وجهتها، فسيكون خادم الاستقبال قادرًا على معرفة وجود خطأ ما لأن المفاتيح العامة لن تتطابق.

التشفير، من ناحية أخرى، يستخدم الشفرة لترميز البيانات نفسها. ويضمن التشفير السرية من خلال تغيير ما قد يراه المهاجم إذا اعترض استعلامًا في مكان ما على طول مسار البيانات. إنه يجعل هذه البيانات غير مفهومة ما لم يتمكن المهاجم من فك الشفرة باستخدام مفتاح التشفير. نظرًا لأن هذا المفتاح غير مشترك علنًا، فإن التشفير يحمي البيانات من التلاعب.