الصفحة الرئيسية
شبكة
NS1 Connect
يوفر خادم DNS المخصص حماية إضافية من الانقطاعات من خلال شبكة مخصصة لتحليل أسماء DNS المعتمَدة وتتزامن بسلاسة مع شبكة Managed DNS لديك.
لضمان إتاحة مواقعك الإلكترونية وتطبيقاتك على الإنترنت بشكل مستمر، تحتاج إلى خدمات شبكية مرنة تصمد وقت الأزمات، علاوةً على طبقات احتياطية لتغطية الحالات غير المتوقعة. ويمكن أن يؤدي تنفيذ بنية DNS تقليدية تعتمد على نظام رئيسي/فرعي إلى تعقيدات وتحديات في الإدارة.
يضمن خادم DNS المخصص استمرارية أعمالك دون انقطاع بفضل البنية التحتية الأصلية الخاصة بحل DNS الثانوي لضمان استمرارية العمليات بكل سلاسة. ويتميز نظام المستأجر الواحد هذا بأنه منفصل تمامًا عن المثيل الرئيسي ويُدار من واجهة التحكم نفسها. ومع هذا الإعداد، لا تحتاج إلى التبديل المستمر بين الأنظمة أو زيادة عبء الإدارة من خلال وجود مزودَين لنظام DNS. بالإضافة إلى ذلك، يوفر DNS المخصص وظائف DNS المُدارة نفسها، حيث تكون جميع قدرات توجيه المرور، وموازنة التحميل، والأمان مُعدة مسبقًا وجاهزة للاستخدام عندما تحتاج إليها.
يمكنك تفعيل خدمات DNS المُدارة المكررة بالكامل دون التعقيدات والقيود المرتبطة بتكوين مزودي خدمات متعددين.
يُتيح DNS المخصص التزامن مع شبكة DNS المُدارة الرئيسية لديك، مما يتيح التجاوز التلقائي للفشل إلى أحدث إصدار.
كل الميزات التي تعتمد عليها في إعداد Managed DNS تم تضمينها في مثيل Dedicated DNS لديك.
يوفر NS1 Connect توقيع DNSSEC عبر مثيلات DNS العادية والمخصصة دون تأثير على الفاصل الأمني بين الشبكات، وهو أمر صعب تحقيقه غالبًا مع العديد من المزودين.
تتوفر خدمات تصميم وتنفيذ في حل NS1 Connect وتضمن توسيع الخدمة بما يلبي متطلبات التوفر والأداء الخاصة بكل مؤسسة.
تتميز هذه الشبكة بأنها شبكة مادية ومنطقية منفصلة، حيث سيستمر DNS المخصص في الإجابة عن استعلامات DNS إذا تأثرت خدمة DNS المُدارة بحالات فشل في الشبكة أو ازدحام.
يوفر Dedicated DNS خدمة DNS مُدارة بنظام عالمي متعدد البث، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مؤسستك. ويمكنك التأكَّد من استمرار توفر موارد DNS الخاصة بك عند حدوث أي أمر غير متوقع.
يتم إجراء التغييرات على سجلات DNS مرة واحدة وتنتقل تلقائيًا إلى جميع عُقَد DNS المُدارة والمخصصة.
يتم تقديم DNS المخصص جنبًا إلى جنب مع DNS المُدارة، مما يُتيح لك إدارة جميع مناطق وسجلات وسياسات DNS عبر NS1 Connect أو من خلال واجهة API الخاصة بنا.
يتم عرض NS1 Connect Dedicated DNS كوظيفة إضافية على منتج Managed DNS القياسي.
يمكنك نشر DNS المخصص إلى نقاط التواجد (PoP) في المناطق الجغرافية الرئيسية التي تتطلب مرونة إضافية للصمود وقت الأزمات.
يمكنك استخدام Dedicated DNS في نقاط تواجد (PoP) تصل إلى 12 نقطة من ضمن الـ 26 نقطة تواجد المتوفرة في شبكة NS1 Connect.
يتم تحديد تسعير DNS المخصص بناءً على حجم الاستعلامات الموجهة إلى مثيلات DNS المخصصة لديك.
يمكنك تحسين مرونة شبكتك للحفاظ على استمرار تشغيل التطبيقات والمواقع الحساسة بشكل موثوق به ويُعتمد عليه باستخدام IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني واكتشف مزيدًا من خيارات التسعير.