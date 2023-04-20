يُعد تتبّع دورة حياة البيانات—وهو عملية متابعة تدفق البيانات بمرور الوقت من المصدر إلى الوجهة داخل مسار البيانات—أمرًا ضروريًا لفهم دورة حياة البيانات بالكامل وضمان الامتثال التنظيمي. وتنطبق قيمة دورة حياة البيانات على مختلف الصناعات، غير أن هناك ثلاثة محاور رئيسية عند النظر في استخدامها داخل القطاع المصرفي:

1. رسم حركة البيانات

تساعد حلول دورة حياة البيانات البنوك على رسم حركة البيانات بدءًا من أنظمة المصدر وقواعد البيانات، مرورًا بخطوط المعالجة والتحويل، وصولًا إلى استخدامها النهائي في نماذج المخاطر أو التقارير. ومن خلال رؤية دقيقة للنظام كاملًا، يمكن للبنوك تحديد المشكلات بسهولة أكبر مثل البيانات المفقودة أو غير المتسقة.

2. تدقيق العمليات وتحليل الأثر

من خلال حل آلي لدورة حياة البيانات، يمكن للبنوك تدقيق عملياتها وإجراء تحليل للأثر للكشف عن أي انتهاكات محتملة للامتثال قبل أن تتفاقم، بفضل توفير رؤية شاملة للبيانات. ويساعد هذا المستوى من الوضوح في ضمان ألّا تؤدي التغييرات التي تطرأ بمرور الوقت إلى إدخال مخاطر جديدة على المؤسسة، كما يسهّل على البنوك الالتزام بالإرشادات التنظيمية، ويضمن قدرتها على الاستجابة السريعة لاحتياجات الأعمال المتغيرة.

3. الحفاظ على دقة تقارير إدارة المخاطر

يتيح الحل الآلي لدورة حياة البيانات للبنوك الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة في تقارير إدارة المخاطر دون الحاجة إلى مراجعة التعليمات البرمجية يدويًا. ويُعد ذلك ضروريًا للامتثال للمبادئ التنظيمية، مثل الواردة في BCBS 23، التي تفرض على البنوك إنتاج بيانات المخاطر بدقة وفي الوقت المناسب.

توفر حلول دورة حياة البيانات للبنوك الأدوات والتقنيات اللازمة لضمان الامتثال، وتعزيز الثقة في البيانات، وتحسين نماذج المخاطر لديها. ومن خلال فهم تدفّق البيانات داخل المؤسسة، يمكن للبنوك أن تكون أكثر ثقة في دقّة الإبلاغ عن المخاطر. ويمثّل هذا المستوى من الشفافية عنصرًا أساسيًا للحفاظ على ثقة المستهلكين في المؤسسات المصرفية حول العالم.