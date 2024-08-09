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تاريخ النشر: 9 أغسطس 2024
المساهمون ماثيو فينيو، أماندا داوني
ما المقصود بتقييم مخاطر الأمن الإلكتروني؟

تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني هو عملية تستخدم لتحديد وتقييم وتحديد أولويات التهديدات المحتملة والثغرات الأمنية لأنظمة معلومات المنظمة للتخفيف من المخاطر وتعزيز التدابير الأمنية.

تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني هو عملية منهجية لتحديد وتقييم وتحديد أولويات التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة داخل بيئة تقنية المعلومات (IT) للمنظمة.

يعد التقييم جزءًا مهمًا من برنامج الأمن الإلكتروني الشامل للمنظمة لحماية المعلومات الحساسة وأنظمة المعلومات والأصول المهمة الأخرى من التهديدات الإلكترونية. ويساعد التقييم المنظمات في فهم المخاطر التي تهدد أهداف العمل، وتقييم احتمالية الهجمات الإلكترونية  وتأثيرها ووضع توصيات للتخفيف من هذه المخاطر.

تبدأ عملية التقييم بتحديد الأصول المهمة، بما في ذلك الأجهزة والبرامج والبيانات الحساسة والشبكات والبنية التحتية لتقنية المعلومات وفهرسة التهديدات والثغرات الأمنية المحتملة. وقد تأتي هذه التهديدات من مصادر مختلفة، مثل المتسللين أو البرامج الضارة أو برامج الفدية أو التهديدات الداخلية أو الكوارث الطبيعية. وقد تتضمن الثغرات الأمنية برامج قديمة، أو كلمات مرور ضعيفة، أو شبكات غير آمنة. 

بمجرد تحديد التهديدات والثغرات الأمنية، تقوم عملية تقييم المخاطر بتقييم مخاطرها وتأثيرها المحتمل، وتقدير احتمالية حدوثها والضرر المحتمل.

تقدم المنهجيات والأطر الشائعة، مثل إطار الأمن الإلكتروني للمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) ومنظمة المعايير الدولية (ISO) 2700، مناهج منظمة لإجراء هذه التقييمات، حيث إنها تساعد المنظمات في تحديد أولويات المخاطر وتخصيص الموارد بشكل فعال للحد منها. 

يمكن أيضًا تطوير أطر مخصصة لتناسب الاحتياجات التنظيمية المحددة. والهدف منها هو إنشاء مصفوفة مخاطر أو أداة مماثلة تساعد في تحديد أولويات المخاطر، وتحسين إدارة المخاطر الإلكترونية وتمكين المنظمات من التركيز على المجالات الأكثر أهمية لتحسينها.

يساعد إجراء تقييمات مخاطر الأمن الإلكترونية بانتظام المنظمات في البقاء متقدمين بوجه التهديد المتطور وحماية الأصول القيمة وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

تسهل تقييمات الأمن الإلكتروني مشاركة المعلومات حول المخاطر العالية المحتملة للأطراف المعنية وتساعد القادة في اتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بتحمل المخاطر والسياسات الأمنية. وتعزز هذه الخطوات في نهاية المطاف الوضع العام لأمن المعلومات والأمن الإلكتروني للمنظمة.
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لماذا يعتبر تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني مهمًا؟

ومع وصول متوسط التكلفة العالمية لاختراق البيانات في عام 2024 إلى 4.88 مليون دولارأمريكي،1 فإن تزداد أهمية تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني للغاية.

تعتمد الشركات بشكل متزايد على العمليات التجارية الرقمية والذكاء الاصطناعي (AI)، ومع ذلك يتم تأمين 24% فقط من مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.1 ويتيح التقييم للمنظمات إمكانية تحديد المخاطر التي تتعرض لها بياناتها وشبكاتها وأنظمتها. وفي الوقت الذي أصبحت فيه الهجمات الإلكترونية أكثر شيوعًا وتطورًا من أي وقت مضى، يتيح لهم هذا التقييم إمكانية اتخاذ خطوات استباقية للتخفيف من هذه المخاطر أو الحد منها.

يعد إجراء تقييمات منتظمة للمخاطر الإلكترونية أمرًا ضروريًا للحفاظ على تحديث ملف مخاطر المنظمة، خاصةً مع تطور شبكاتها وأنظمتها. كما أنها تساعد في منع اختراق أمن البيانات وتقليل فترة تعطل التطبيقات، مما يضمن بقاء الأنظمة الداخلية والأنظمة التي تواجه العملاء تعمل.

تساعد تقييمات الأمن الإلكتروني المنظمات أيضًا في تجنب التكاليف طويلة الأجل والإضرار بالسمعة من خلال منع أو تقليل اختراق أمن البيانات وفترة تعطل التطبيقات، مما يضمن استمرار عمل الأنظمة الداخلية والأنظمة التي تواجه العملاء.

يُساعد النهج الاستباقي للأمن الإلكتروني في وضع خطة استجابة وتعافي من الهجمات الإلكترونية المحتملة، وتعزيز المرونة الشاملة للمنظمة. كما يخلق هذا النهج فرصًا للتحسين من خلال تحديد الفرص بوضوح لتعزيز إدارة الثغرات الأمنية ويدعم الامتثال التنظيمي لمعايير مثل HIPAA وPCI DSS. ويعد الامتثال القوي أمرًا حيويًا لتجنب العقوبات القانونية والمالية.

من خلال حماية أصول المعلومات المهمة، يمكن للمنظمات تعزيز أمن البيانات والحفاظ على استمرارية الأعمال وحماية ميزتها التنافسية. وفي نهاية المطاف، تعد تقييمات المخاطر الأمنية جزءًا لا يتجزأ من إطار إدارة مخاطر الأمن السيبراني الأوسع لأي منظمة، مما يوفر نموذجًا للتقييمات المستقبلية ويضمن عمليات قابلة للتكرار حتى مع ارتفاع معدل دوران الموظفين.
كيفية إجراء تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني

يتضمن إجراء تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني عدة خطوات منظمة لفرق الأمن لتحديد المخاطر وتقييمها وتخفيفها بشكل منهجي:

1. تحديد نطاق التقييم
2. تحديد الأصول وتحديد أولوياتها
3. تحديد التهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية
4. تقييم المخاطر وتحليلها
5. حساب احتمالية المخاطر وتأثيرها
6. تحديد أولويات المخاطر بناءً على تحليل التكلفة والعائد
7. تنفيذ الضوابط الأمنية
8. مراقبة النتائج وتوثيقها

تحديد نطاق التقييم

  • تحديد النطاق، والذي قد يكون المنظمة بالكامل أو وحدة أو موقع أو عملية تجارية محددة.
  • ضمان دعم الطرف المعني وتعريف الجميع بمصطلحات التقييم والمعايير ذات الصلة.

 

تحديد الأصول وترتيب أولويتها

  • إجراء تدقيق للبيانات لإنشاء قائمة جرد شاملة وحالية لأصول تقنية المعلومات (الأجهزة والبرمجيات والبيانات والشبكات).
  • تصنيف الأصول على أساس القيمة والمكانة القانونية وأهمية الأعمال. تحديد الأصول المهمة.
  • إنشاء رسم تخطيطي لبنية الشبكة لتصور ترابط الأصول ونقاط الدخول.

 

تحديد التهديدات الإلكترونية والثغرات الأمنية

  •  تحديد الثغرات الأمنية، مثل التكوين الخاطئ لتقنية المعلومات والأنظمة غير المؤمنة وكلمات المرور الضعيفة.
  •  تحديد التهديدات، مثل البرامج الضارة، والتصيد الاحتيالي، والتهديدات الداخلية، والكوارث الطبيعية.
  •  استخدم أطر عمل مثل MITRE ATT &CK وقاعدة البيانات الوطنية للثغرات الأمنية بوصفها مرجع.

 

تقييم المخاطر وتحليلها

  • إجراء تحليل للمخاطر، وتقييم احتمالية استفادة كل تهديد من الثغرة الأمنية والتأثير المحتمل على المنظمة.
  • استخدام مصفوفة المخاطر لترتيب أولويات المخاطر بناءً على احتمالية وقوعها وتأثيرها.
  • ضع في اعتبارك عوامل مثل قابلية الاكتشاف وقابلية الاستغلال وقابلية تكرار الثغرات الأمنية.

 

حساب احتمالية المخاطر وتأثيرها

  • تحديد احتمالية حدوث هجوم وتأثيره على سرية البيانات وسلامتها وتوافرها.
  • تطوير أداة تقييم متسقة لتحديد أثر الثغرات الأمنية والتهديدات.
  • ترجمة هذه التقييمات إلى خسائر مالية وتكاليف استرداد وغرامات، فضلا عن الإضرار بالسمعة.

 

تحديد أولويات المخاطر بناءً على تحليل التكلفة والفائدة

  • مراجعة الثغرات الأمنية وتحديد أولوياتها بناءً على مستوى مخاطرها وتأثيرها المحتمل على الميزانية.
  • وضع خطة علاجية، بما في ذلك التدابير الوقائية، لمعالجة المخاطر ذات الأولوية القصوى.
  • مراعاة السياسات التنظيمية والجدوى واللوائح والموقف التنظيمي تجاه المخاطر.

 

تطبيق الضوابط الأمنية

  • الحد من المخاطر المحددة من خلال تطوير وتطبيق الضوابط الأمنية.
  • يمكن أن تكون الضوابط تقنية (على سبيل المثال، جدران الحماية والتشفير) أو غير تقنية (السياسات والتدابير الأمنية المادية).
  • ضع في اعتبارك الضوابط الوقائية والتشخيصية وتأكد من تكوينها وتكاملها بشكل صحيح.

 

مراقبة النتائج وتوثيقها

  • مراقبة فعالية الضوابط المنفذة باستمرار وإجراء عمليات تدقيق وتقييمات منتظمة.
  • توثيق العملية بالكامل، بما في ذلك سيناريوهات المخاطر ونتائج التقييم والإجراءات التصحيحية وحالة التقدم المحرز.
  • إعداد تقارير مفصلة للأطراف المعنية وتحديث سجل المخاطر بانتظام.

 
فوائد تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني

يوفر تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني العديد من الفوائد المهمة للمنظمة. تساهم هذه الفوائد مجتمعة في إطار عمل أقوى وأكثر مرونة للأمن الإلكتروني وتدعم الكفاءة التشغيلية الشاملة للمنظمة.

1. تعزيز الوضع الأمني
2. تحسين التوافر
3. تقليل المخاطر التنظيمية
4. تحسين الموارد
5. خفض التكاليف

تحسين الوضع الأمني

يعمل تقييم مخاطر الأمن الإلكتروني على تحسين الأمن العام عبر بيئة تقنية المعلومات من خلال:

  • زيادة وضوح الرؤية في أصول وتطبيقات تقنية المعلومات.
  • إنشاء مخزون كامل لامتيازات المستخدم ونشاط Active Directory والهويات.
  • تحديد نقاط الضعف عبر الأجهزة والتطبيقات وهويات المستخدمين.
  • تسليط الضوء على ثغرات أمنية محددة قد تستخدمها جهات التهديد ومجرمو الإنترنت.
  • دعم تطوير خطط قوية للاستجابة للحوادث والتعافي.

تحسين التوافر

يعزز توافر التطبيقات والخدمات من خلال تجنب فترات تعطل العمل والاضطرابات الناجمة عن الحوادث الأمنية.

تقليل المخاطر التنظيمية إلى الحد الأدنى

يضمن الامتثال الأكثر موثوقية لمتطلبات ومعايير حماية البيانات ذات الصلة.

الموارد المحسنة

يحدد الأنشطة ذات الأولوية العالية بناء على المخاطر والتأثير، مما يسمح بتخصيص أكثر فعالية للتدابير الأمنية.

خفض التكاليف

يساعد في تقليل التكاليف من خلال تمكين التخفيف المبكر من الثغرات الأمنية ومنع الهجمات قبل حدوثها.
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