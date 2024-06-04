في بيئة الأعمال التنافسية اليوم، تواجه الشركات مشكلات حسابية معقدة تتطلب حلاً سريعًا. قد تكون مثل هذه المشكلات معقدة للغاية بحيث لا يمكن لنظام واحد التعامل معها أو قد تتطلب وقتًا طويلاً لحلها. بالنسبة إلى الشركات التي تحتاج إلى إجابات سريعة، فإن كل دقيقة مهمة. إن السماح للمشكلات بالبقاء لأسابيع أو أشهر أمر غير ممكن للشركات المصممة على البقاء في صدارة المنافسة. لمعالجة هذه التحديات، تبنت الشركاتُ في مختلف الصناعات، مثل تلك العاملة في أشباه الموصلات، وعلوم الحياة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية وغيرها، الحوسبةَ عالية الأداء.
بفضل الحوسبة عالية الأداء، تستفيد المؤسسات من السرعة والأداء اللذين يأتيان مع أجهزة الكمبيوتر القوية التي تعمل معًا. يمكن أن يكون هذا مفيدًا خاصةً وسط الجهود المتزايدة باستمرار لتطوير الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع وأكبر. في حين أن تحليل كميات هائلة من البيانات قد يبدو مستحيلاً، فإن الحوسبة عالية الأداء (HPC) تتيح استخدام موارد حاسوبية متطورة يمكنها إجراء العديد من العمليات الحسابية بسرعة وبالتوازي لمساعدة الشركات على الحصول على رؤى أسرع. وفي الوقت نفسه، تُستخدم الحوسبة عالية الأداء لمساعدة الشركات على طرح منتجات جديدة في السوق. كما أنها تستخدم لإدارة المخاطر بصورة أفضل وغير ذلك الكثير، وهذا هو السبب في أن عددًا متزايدًا من الشركات تتبناها.
في أغلب الأحيان، تجد الشركات التي تدير أحمال التشغيل ذات النشاط المتزايد أنها تتجاوز سعة الحوسبة المتوفرة محليًا. هذا مثال على إحدى الحالات التي يمكن أن تعزز فيها الحوسبة السحابية الحوسبة عالية الأداء المحلية لتحويل نهج الأعمال إلى الحوسبة عالية الأداء باستخدام الموارد السحابية. يمكن أن تساعد السحابة على إدارة فترات الذروة في الطلب في أثناء دورات تطوير المنتجات، والتي قد تستمر من مدة قصيرة إلى مدة أطول، وتمكين المؤسسات من الوصول إلى الموارد والقدرات التي قد لا تحتاج إليها على مدار الساعة. يمكن للشركات التي تستخدم الحوسبة عالية الأداء من السحابة الاستفادة من الفوائد الأكبر، وقابلية التوسع المحسنة، وسرعة الحركة الأفضل، وتحسين كفاءة التكلفة وغير ذلك.
Cadence هي شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) ولديها أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مجال البرمجيات الحاسوبية. وقد ساعدت الشركات في جميع أنحاء العالم على تصميم المنتجات الإلكترونية التي تقود التكنولوجيا الناشئة اليوم، بما في ذلك الشرائح. يعني الطلب المتزايد على المزيد من الشرائح، إلى جانب دمج الشركة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في عمليات أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) الخاصة بها، أن حاجتها إلى قوة الحوسبة وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. بالنسبة إلى المؤسسات العاملة في صناعة أتمتة التصاميم الإلكترونية (EDA) مثل Cadence، تُعد الحلول التي تمكّن أحمال التشغيل من الانتقال بسلاسة بين البيئة المحلية والسحابة، مع السماح أيضًا بالتمييز بين مشروع وآخر، أمرًا أساسيًا.
تستخدم Cadence الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud مع IBM Spectrum LSF كأداة لجدولة أحمال التشغيل لدعم تطوير برامج تصميم الشرائح والأنظمة، الأمر الذي يتطلب حلولاً مبتكرة وموارد حوسبة فائقة ودعمًا أمنيًا متقدمًا. من خلال استخدام الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud، أبلغت Cadence عن تحسن الوقت اللازم للحل، وتحسنات في الأداء، وتخفيضات في التكلفة، وإدارة مبسطة لأحمال التشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، تدرك شركة Cadence عن تجربة شخصية أن الانتقال إلى السحابة قد يتطلب معرفة وقدرات جديدة لا تمتلكها كل شركة. تهدف محفظة Cadence Cloud الشاملة إلى مساعدة العملاء في جميع أنحاء العالم على استخدام إمكانات السحابة مع الخدمة السحابية المدارة من Cadence كحل متكامل ومثالي للشركات الناشئة والعملاء الصغار والمتوسطين، ومع خيار السحابة المدارة من قِبل العملاء والمعروف باسم Cloud Passport لتمكين أدوات Cadence للعملاء من الشركات الكبيرة. وتكرس Cadence جهودها لمنح عملائها مسارًا سهلاً إلى السحابة من خلال توصيلهم بمزودي الخدمات ذوي المعرفة، مثل ®IBM، التي يمكن استخدام منصاتها لنشر أدوات Cadence في البيئات السحابية. بالنسبة إلى المؤسسات التي ترغب في دفع عجلة الابتكار على نطاق واسع، يمكن لنموذج Cadence Cloud Passport أن يوفر إمكانية الوصول إلى أدوات برمجية جاهزة للسحابة لاستخدامها على سحابة IBM Cloud.
تقليديًا، أنشئت أنظمة الحوسبة عالية الأداء في بيئات محلية. ومع ذلك، غالبًا ما تكون النماذج الكبيرة وأحمال التشغيل الكبيرة الموجودة اليوم غير متوافقة مع الأجهزة التي تمتلكها معظم الشركات في البيئة المحلية. نظرًا إلى التكاليف الأولية المرتفعة للحصول على وحدات معالجة الرسومات ووحدات المعالجة المركزية والشبكات، بالإضافة إلى تكاليف بناء البنى التحتية لمركز البيانات اللازمة لتشغيل الحوسبة على السحابة على نطاق واسع، فقد استخدمت العديد من الشركات مزودي البنية التحتية السحابية الذين استثمروا مبالغ كبيرة بالفعل في أجهزتهم. ولتحقيق القيمة الكاملة للبنى التحتية السحابية العامة والبنى التحتية المحلية، تتبنى العديد من المؤسسات بنية سحابية هجينة تركز على آليات تحويل أجزاء من مركز البيانات المحلي للشركة إلى بنية تحتية سحابية خاصة.
من خلال اعتماد نهج السحابة الهجينة للحوسبة عالية الأداء حيث تستخدم السحابة والبيئة المحلية معًا، يمكن للمؤسسات الاستفادة من نقاط القوة في كلتيهما، ما يسمح للمؤسسات بتحقيق المرونة والسرعة والأمن المطلوبة لتلبية متطلباتها. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud المؤسسات على إدارة أحمال التشغيل كثيفة الحوسبة بمرونة في البيئة المحلية. وبفضل الأمن وعناصر التحكم المدمجة في المنصة، تتيح الحوسبة عالية الأداء من IBM Cloud للمؤسسات أيضًا استهلاك الحوسبة عالية الأداء كخدمة مُدارة بالكامل مع مساعدتها على الحد من مخاطر الجهات الخارجية سواء كانت طرفًا ثالثًا أو طرفًا رابعًا.
من خلال استخدام الخدمات السحابية الهجينة من خلال منصات مثل IBM Cloud HPC، يمكن للمؤسسات حل العديد من التحديات الأكثر صعوبة. مع استمرار المؤسسات في تبني الحوسبة عالية الأداء (HPC)، يجب عليها النظر في كيفية تكامل نهج السحابة الهجينة مع عمليات نشر البنية التحتية التقليدية للحوسبة عالية الأداء في البيئة المحلية.
عزِّز أحمال التشغيل التي تتطلب الذكاء الاصطناعي والحوسبة بشكل مكثف باستخدام حلول الحوسبة عالية الأداء من IBM. استفد من مرونة السحابة الهجينة والبنية التحتية المتطورة لتسريع رحلتك نحو الابتكار.