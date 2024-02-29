ما المقصود بالاقتصاد الدائري؟

الاقتصاد الدائري هو محرك رئيسي للاستدامة. سلطت الأمم المتحدة الضوء على دور التدوير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). وتستكشف العديد من الحكومات وصناع السياسات والمنظمات في جميع أنحاء العالم إمكاناتها في معالجة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والاضطراب الناجم عن استخراج المواد وغيرها من القضايا البيئية.

على سبيل المثال ، وجدت الأبحاث أن استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها يساهم في نصف إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم وأكثر من 90٪ من فقدان التنوع البيولوجي والإجهاد المائي حول الأرض.1 من خلال الحفاظ على استخدام الموارد لفترة أطول، يقلل الاقتصاد الدائري من الحاجة إلى استخراج موارد جديدة، مما يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ولتحقيق هذه الغاية، وجدت دراسة أجرتها مؤسسة Ellen MacArthur Foundation، وهي من أبرز المدافعين عن الاقتصاد الدائري، أن اعتماد النموذج الاقتصادي البديل يمكن أن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أوروبا إلى النصف.2 بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخلق فرصاً اقتصادية ويولد قيمة للشركات والمجتمع. تشير الأبحاث إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يخلق 4.5 تريليون دولار أمريكي من الناتج الاقتصادي الجديد.3