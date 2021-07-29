ما هو إنترنت الأشياء مع سلسلة الكتل؟

ما هو إنترنت الأشياء مع سلسلة الكتل؟

يمكنك تحويل عملك عن طريق إرسال بيانات إنترنت الأشياء الخاصة بك إلى دفتر حسابات غير قابل للتغيير باستخدام تقنية سلسلة الكتل لتعزيز المساءلة والأمان والثقة.

 كيف يعمل إنترنت الأشياء مع سلسلة الكتل؟

يتيح إنترنت الأشياء (IoT) للأجهزة عبر الإنترنت إرسال البيانات إلى شبكات سلسلة الكتل الخاصة لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب بها للمعاملات المشتركة. تُمكِّن IBM Blockchain® شركاء أعمالك من مشاركة بيانات إنترنت الأشياء والوصول إليها معك، ولكن دون الحاجة إلى التحكم والإدارة المركزية. يمكن التحقق من كل معاملة لمنع النزاعات وبناء الثقة بين جميع أعضاء الشبكة المصرح لهم.
فوائد إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل
بناء الثقة في بيانات إنترنت الأشياء لديك

يتم تسجيل كل معاملة ووضعها في كتلة بيانات وإضافتها إلى سلسلة بيانات آمنة وغير قابلة للتغيير لا يمكن تغييرها، بل إضافتها فقط.
الاعتماد على الأمان الإضافي

باستخدام منصة IBM® Watson IoT® Platform، يمكنك تحديد البيانات التي سيتم إدارتها وتحليلها وتخصيصها ومشاركتها بين العملاء والشركاء المسموح لهم.
تحقيق مرونة أكبر

IBM Blockchain Platform هي منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل ومصممة لعالم السحابة المتعددة لديك، وتستخدم أحدث إصدار من منصة Hyperledger Fabric الرائدة، والمُحسّنة لـ ®Red Hat® OpenShift.
توليد كفاءات جديدة

تعمل تقنية IBM Blockchain على تبسيط العمليات وخلق قيمة تجارية جديدة عبر نظامك البنائي من خلال الاستفادة من البيانات التي توفرها أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار.
تطبيقات إنترنت الأشياء وسلسلة الكتل
نقل البضائع

نقل البضائع عملية معقدة تشمل أطرافًا مختلفة ذات أولويات مختلفة. يمكن لسلسلة الكتل المدعومة بإنترنت الأشياء تخزين درجات الحرارة والموقع وأوقات الوصول وحالة حاويات الشحن أثناء تحركها.

تساعد معاملات سلسلة الكتل غير القابلة للتغيير على ضمان أن جميع الأطراف يمكنها الوثوق بالبيانات والتصرف بشكل حاسم لنقل المنتجات بسرعة وكفاءة.
تتبع المكونات والامتثال

تعد القدرة على تتبع العناصر المستخدمة في الطائرات أو السيارات أو غيرها من المنتجات أمرًا بالغ الأهمية لضمان السلامة والامتثال التنظيمي. تتيح بيانات إنترنت الأشياء المخزنة في دفاتر سلسلة الكتل المشتركة لجميع الأطراف الاطلاع على مصدر العناصر طوال دورة حياة المنتج.

تصبح مشاركة هذه المعلومات مع الوكالات التنظيمية وشركات الشحن والشركات المصنّعة أكثر أمانًا وسهولة وفعالية من حيث التكلفة.
تسجيل بيانات الصيانة التشغيلية

تتولى أجهزة إنترنت الأشياء تتبع حالة سلامة الآلات المهمة وصيانتها. من المحركات إلى المصاعد، توفر سلسلة الكتل دفتر حسابات غير قابل للتلاعب يحتوي على بيانات التشغيل والصيانة الناتجة عن ذلك.

يمكن لشركاء الإصلاح من الأطراف الثالثة مراقبة بيانات سلسلة الكتل للصيانة الوقائية وتسجيل عملهم مرة أخرى مباشرة على سلسلة الكتل. يمكن أيضا مشاركة السجلات التشغيلية مع الجهات الحكومية للتحقق من الامتثال.
اتخِذ الخطوة التالية

تستخدم حلول IBM Blockchain التقنية المعروفة باسم دفتر الأستاذ الموزع والبلوك تشين الخاصة بالمؤسسات لمساعدة العملاء على تعزيز المرونة التشغيلية والاتصال وتدفقات الإيرادات الجديدة. يمكنك أن تتجاوز حدود مجموعتك من خلال تبادل البيانات الشامل الموثوق به وأتمتة سير العمل.

 استكشاف حلول سلسلة الكتل