يمكنك تحويل عملك عن طريق إرسال بيانات إنترنت الأشياء الخاصة بك إلى دفتر حسابات غير قابل للتغيير باستخدام تقنية سلسلة الكتل لتعزيز المساءلة والأمان والثقة.
يتيح إنترنت الأشياء (IoT) للأجهزة عبر الإنترنت إرسال البيانات إلى شبكات سلسلة الكتل الخاصة لإنشاء سجلات غير قابلة للتلاعب بها للمعاملات المشتركة. تُمكِّن IBM Blockchain® شركاء أعمالك من مشاركة بيانات إنترنت الأشياء والوصول إليها معك، ولكن دون الحاجة إلى التحكم والإدارة المركزية. يمكن التحقق من كل معاملة لمنع النزاعات وبناء الثقة بين جميع أعضاء الشبكة المصرح لهم.
يتم تسجيل كل معاملة ووضعها في كتلة بيانات وإضافتها إلى سلسلة بيانات آمنة وغير قابلة للتغيير لا يمكن تغييرها، بل إضافتها فقط.
باستخدام منصة IBM® Watson IoT® Platform، يمكنك تحديد البيانات التي سيتم إدارتها وتحليلها وتخصيصها ومشاركتها بين العملاء والشركاء المسموح لهم.
IBM Blockchain Platform هي منصة مفتوحة وقابلة للتشغيل المتبادل ومصممة لعالم السحابة المتعددة لديك، وتستخدم أحدث إصدار من منصة Hyperledger Fabric الرائدة، والمُحسّنة لـ ®Red Hat® OpenShift.
تعمل تقنية IBM Blockchain على تبسيط العمليات وخلق قيمة تجارية جديدة عبر نظامك البنائي من خلال الاستفادة من البيانات التي توفرها أجهزة إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار.
نقل البضائع عملية معقدة تشمل أطرافًا مختلفة ذات أولويات مختلفة. يمكن لسلسلة الكتل المدعومة بإنترنت الأشياء تخزين درجات الحرارة والموقع وأوقات الوصول وحالة حاويات الشحن أثناء تحركها.
تساعد معاملات سلسلة الكتل غير القابلة للتغيير على ضمان أن جميع الأطراف يمكنها الوثوق بالبيانات والتصرف بشكل حاسم لنقل المنتجات بسرعة وكفاءة.
تعد القدرة على تتبع العناصر المستخدمة في الطائرات أو السيارات أو غيرها من المنتجات أمرًا بالغ الأهمية لضمان السلامة والامتثال التنظيمي. تتيح بيانات إنترنت الأشياء المخزنة في دفاتر سلسلة الكتل المشتركة لجميع الأطراف الاطلاع على مصدر العناصر طوال دورة حياة المنتج.
تصبح مشاركة هذه المعلومات مع الوكالات التنظيمية وشركات الشحن والشركات المصنّعة أكثر أمانًا وسهولة وفعالية من حيث التكلفة.
تتولى أجهزة إنترنت الأشياء تتبع حالة سلامة الآلات المهمة وصيانتها. من المحركات إلى المصاعد، توفر سلسلة الكتل دفتر حسابات غير قابل للتلاعب يحتوي على بيانات التشغيل والصيانة الناتجة عن ذلك.
يمكن لشركاء الإصلاح من الأطراف الثالثة مراقبة بيانات سلسلة الكتل للصيانة الوقائية وتسجيل عملهم مرة أخرى مباشرة على سلسلة الكتل. يمكن أيضا مشاركة السجلات التشغيلية مع الجهات الحكومية للتحقق من الامتثال.
تساعد IBM Blockchain شركاء سلسلة التوريد على مشاركة البيانات الموثوقة من خلال حلول سلسلة الكتل المرخصة، مما يضمن استفادة جميع الأعضاء.
تعزيز الثقة مع العملاء والتعاون عبر سلسلة التوريد العالمية من خلال رؤى عالمية في الوقت الفعلي للمنتجات والعمليات.
يتيح لك الوصول إلى حقيقة واحدة عبر سلسلة التوريد من خلال منصة مفتوحة ومحايدة يتم تحديثها والتحقق من صحتها في الوقت الفعلي تقريبًا من قِبل كل مشارك في الشبكة.
تستخدم حلول IBM Blockchain التقنية المعروفة باسم دفتر الأستاذ الموزع والبلوك تشين الخاصة بالمؤسسات لمساعدة العملاء على تعزيز المرونة التشغيلية والاتصال وتدفقات الإيرادات الجديدة. يمكنك أن تتجاوز حدود مجموعتك من خلال تبادل البيانات الشامل الموثوق به وأتمتة سير العمل.