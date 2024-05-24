ما الارتباط الذاتي؟

يحلل الارتباط الذاتي -أو الارتباط التسلسلي- بيانات المتواليات الزمنية للبحث عن الارتباطات في القيم عند نقاط مختلفة في متوالية زمنية، وتقيس هذه الطريقة الرئيسية في التحليل كيفية ارتباط القيمة بنفسها، فبدلاً من حساب معامل الارتباط بين المتغيرات المختلفة، مثل X1 وX2، نحسب درجة ارتباط المتغير نفسه في خطوات زمنية عبر مجموعة البيانات. عند بناء نموذج الانحدار الخطي، فإن أحد الافتراضات الأساسية هو أن الأخطاء في التنبؤ بالمتغير المستقل في هذا النموذج مستقلة. وفي كثير من الأحيان عند العمل باستخدام بيانات المتواليات الزمنية، ستجد أخطاء تعتمد على الوقت، أي أن التبعية في الأخطاء تظهر بسبب عنصر زمني. تسمى مصطلحات الخطأ المترابطة بمرور الوقت بالأخطاء المترابطة ذاتيًا، وتتسبب هذه الأخطاء في حدوث مشكلات في بعض الطرق الأكثر شيوعًا لإنشاء انحدار خطي مثل المربعات الصغرى الخطية. ويمكن معالجة تلك الأخطاء عن طريق جعل المتغير التابع يتراجع على نفسه باستخدام فترات التأخير التي يحددها اختبار الارتباط الذاتي، و"التأخر" هو ببساطة قيمة سابقة للمتغير التابع. إذا كانت لديك بيانات شهرية وتريد التنبؤ بالشهر القادم، فيمكنك استخدام قيم الشهرين السابقين كمدخلات، وهذا يعني أنك تعيد تراجع الفترتين السابقتين على القيمة الحالية.

بنفس الطريقة التي يقيس بها الارتباط العلاقة الخطية بين متغيرين، يقيس الارتباط الذاتي العلاقة بين القيم المتأخرة لمتوالية زمنية من خلال نموذج خطي، فعندما يكون للبيانات اتجاه، تميل الارتباطات الذاتية للتأخيرات الصغيرة إلى أن تكون كبيرة وإيجابية لأن الملاحظات القريبة في الوقت تكون قريبة أيضًا من حيث القيمة، ولذا فإن دالة الارتباط الذاتي -التي تسمى غالبًا ACF- لمتوالية زمنية متجهة تميل إلى التحلي بقيم إيجابية تنخفض ببطء مع زيادة التأخيرات.

عندما يكون للبيانات تقلبات أو أنماط موسمية، ستكون الارتباطات الذاتية أكبر بالنسبة للتأخيرات الموسمية (عند مضاعفات الفترة الموسمية) مقارنة بالتأخيرات الأخرى، وعندما تكون البيانات متداولة وموسمية على حد سواء، فإنك ترى مزيجًا من هذه التأثيرات، فالمتواليات الزمنية التي لا تظهر أي ارتباط ذاتي هي عمليات عشوائية حقًا وتسمى بالضوضاء البيضاء. دالة الارتباط الذاتي (ACF) هي معامل الارتباط بين قيمتين في متوالية زمنية.

هناك عدة طرق رئيسية لاختبار الارتباط التلقائي:

يمكنك حساب البقايا ورسم تلك الأخطاء القياسية في الوقت t، وعادة ما تكتب et، مقابل t، وقد تشير أي مجموعات من البقايا الموجودة على جانب واحد من خط الصفر إلى موضع وجود الارتباطات الذاتية وموضع أهميتها.

يمكن أن يساعد إجراء اختبار Durbin-Watson في تحديد ما إذا كانت المتوالية الزمنية تحتوي على ارتباط تلقائي، وللقيام بذلك في R، أنشئ انحدارًا خطيًا ينحدر بالمتغير التابع على الزمن ثم مرر هذا النموذج لحساب إحصائية Durbin-Watson. وللقيام بذلك باستخدام Python، يمكنك تمرير البقايا من نموذج الانحدار الخطي المناسب إلى الاختبار.

الخيار الآخر هو أن تستخدم اختبار Ljung Box وتمرِّر قيم المتوالية الزمنية مباشرةً إلى الاختبار، ويحتوي اختبار Ljung-Box على فرضية فارغة مفادها أن البقايا موزعة بشكل مستقل، ويحتوي على فرضية بديلة مفادها أن البقايا لا تُوزَّع بشكل مستقل وتظهر ارتباطًا ذاتيًا، وهذا يعني عمليًا أن النتائج الأصغر من 0.05 تشير إلى وجود ارتباط ذاتي في المتوالية الزمنية. توفر كل من مكتبات Python وR طرقًا لتشغيل هذا الاختبار.

يتمثل الخيار الأكثر شيوعًا في استخدام تصور لمصفوفة الارتباط، والذي يتم إنشاؤه من الارتباطات بين فترات تأخر محددة في المتواليات الزمنية. يعد وجود نمط في النتائج مؤشرًا على الارتباط التلقائي، ويُرسم ذلك من خلال إظهار مدى ارتباط التأخيرات المختلفة عبر المتوالية الزمنية، وفيما يلي مثال على المخطط: