ومع تزايد تعقيد التطبيقات والبنى المعمارية والعمليات التجارية، يغدو فهم أداء كل هذه المكوّنات المتحركة أمرًا بالغ الأهمية. تتناول سلسلة مقالات المدونة هذه تحديث التطبيقات، وترحيلها إلى السحابة، ودور قابلية الملاحظة في مساعدة المؤسسات على تشغيل منتجاتها بأفضل أداء ممكن لعملائها. في الجزء الأول، عرَّفنا تحديث التطبيقات وشرحنا كيف تحوّل إلى محرك أساسي لتحسين تجربة المستخدم. أما الجزء الثاني فتناول خيارات تحديث التطبيقات ومسار بيانات CI/CD. وفي الجزء الثالث، نركّز على الخطوات المحورية في رحلة ترحيل التطبيقات إلى السحابة.

سواء كنت تستخدم السحابة العامة أو الخاصة أو السحابة الهجينة أو بيئة متعددة السُحُب، فعملية ترحيل التطبيقات إلى السحابة لا تخلو من تحديات عديدة. ومع ذلك، أصبح الاتجاه نحو السحابة خيارًا استراتيجيًا محسومًا لمؤسسات كثيرة.أظهرت أبحاث Synergy Research Group أن الإنفاق على البنية التحتية السحابية تجاوز لأول مرة في عام 2020 حجم الإنفاق على البنى التحتية المحلية، وبفارق ملحوظ.

وتوضح الأبحاث أيضًا أن إنفاق المؤسسات على خدمات البنية التحتية السحابية واصل الارتفاع بقوة في عام 2020، مسجّلًا نموًا بنسبة 35% ليقترب من 130 مليار دولار أمريكي. وفي المقابل، تراجع إنفاق المؤسسات على عتاد وبرمجيات مراكز البيانات بنسبة 6% ليهبط إلى أقل من 90 مليار دولار أمريكي.

وهذا يعني أن حركة ترحيل التطبيقات إلى السحابة ما زالت في أوجها. وبالطبع هناك تطبيقات جديدة تُنشأ مباشرة على السحابة، لكن جزءًا كبيرًا منها عبارة عن تطبيقات قائمة يُعاد تصميمها أو إعادة استضافتها على بيئات سحابية. وجميع هذه السيناريوهات تحمل تحديات مختلفة، إلا أن التطبيقات المرتبطة بشدة بالأنظمة والتقنيات القديمة تظل الأكثر تعقيدًا وصعوبة في الترحيل.