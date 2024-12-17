اختبار حدود الذكاء الاصطناعي التوليدي: كيف تكشف منهجية الفريق الأحمر عن الثغرات في نماذج الذكاء الاصطناعي؟

مع وجود الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) على الخطوط الأمامية لأمن المعلومات، تؤدي منهجية الفريق الأحمر دورًا أساسيًا في تحديد الثغرات التي قد يغفل عنها الآخرون.

مع وصول متوسط تكلفة حوادث اختراق أمن البيانات إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وهو 4.88 ملايين دولار أمريكي، تحتاج الشركات إلى تحديد ثغراتها الأمنية. نظرًا إلى الوتيرة المذهلة التي يتبنون بها الذكاء الاصطناعي التوليدي، هناك احتمال كبير أن بعض هذه الثغرات تكمن في نماذج الذكاء الاصطناعي نفسها — أو البيانات المستخدمة للتدريب.

وهنا يأتي دور منهجية الفريق الأحمر المخصصة للذكاء الاصطناعي. إنها طريقة لاختبار مرونة أنظمة الذكاء الاصطناعي في مواجهة سيناريوهات التهديدات الديناميكية. يتضمن ذلك محاكاة سيناريوهات الهجوم الحقيقية لاختبار الذكاء الاصطناعي قبل وبعد نشرها في بيئة الإنتاج. أصبحت منهجية الفريق الأحمر أمرًا بالغ الأهمية لضمان أن تتمكن المؤسسات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون إضافة مخاطر.

تتبع خدمة الأمن الهجومي X-Force Red من IBM عملية تكرارية مع اختبارات مستمرة لمعالجة الثغرات في أربعة مجالات رئيسية:

اختبار نموذج السلامة والأمن اختبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي اختبار أمان منصة الذكاء الاصطناعي اختبار أمن مسارات MLSecOps

في هذا المقال، سنركز على ثلاثة أنواع من الهجمات العدائية التي تستهدف نماذج الذكاء الاصطناعي وبيانات التدريب.