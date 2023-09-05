الكمبيوتر المركزي والسحابة؟ الأمر سهل مع المصدر المفتوح

هذا هو الجزء الرابع من سلسلة مكونة من خمسة أجزاء عن تحديث الكمبيوتر المركزي.
السر في دمج الحواسيب المركزية في بيئات تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي تركز على السحابة اليوم هو جعل تجربة العمل مع وجود الحاسوب المركزي مثل تجربة العمل مع عدم وجود الحاسوب المركزي — خاصة تجربة المطور (DX).
تاريخياً، كان العمل على الكمبيوتر المركزي تجربة مختلفة تماماً عن عالم التوزيع. الكمبيوترات المركزية كانت مزودة بأجهزة طرفية بشاشة خضراء (أو محاكيات طرفية)، وأدوات ولغات برمجة خاصة بالكمبيوترات المركزية، وطرق مختلفة تماماً لتنظيم البيانات والوصول إليها، وإدارة الأمان، والاستفادة من أي وظائف على مستوى نظام التشغيل.
ومع ذلك، يتطلب إعطاء المطورين تجربة تطوير حديثة على الكمبيوتر المركزي أكثر من مجرد مظهر جديد. يحتاج المطورون إلى تفاعل عملي مع الأدوات التي يستخدمونها—علاقة عميقة تجعل التقنية ملكاً لهم، حتى أثناء عملهم في السحابة.
ما هو مفتاح هذه العلاقة العميقة؟ البرمجيات مفتوحة المصدر.
البرمجيات مفتوحة المصدر وعمليات التطوير تشتركان في فلسفة وأساسيات تقنية مشتركة. ويُعد فهم أحدهما ضروريًا لفهم الآخر.
عمليات التطوير هي عقلية وثقافة ومجموعة من الممارسات التقنية التي تعزز التواصل والتعاون بشكل أفضل عبر دورة حياة البرمجيات. الأتمتة عامل تمكين مهم، لكن عمليات التطوير هو تغيير في الإدراك والسلوك البشري أكثر من كونه جهداً تكنولوجياً.
يعمل فريق عمليات التطوير في العديد من المؤسسات مع المطورين وأفراد العمليات لتجميع وإدارة التقنيات المختلفة للأتمتة التي تدعم أجزاء التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) من دورة الحياة - ما أصبحنا نسميه سلسلة أدوات عمليات التطوير.
تُعد GitOps أيضًا عامل تمكين مهم في التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD)، وبالتالي في عمليات التطوير. GitOps هو نموذج سحابة أصلية للعمليات يأخذ في الاعتبار عمليات النشر القائمة على النماذج والمعتمدة على التكوين على البنية التحتية غير القابلة للتغيير التي تدعم بيئات إنتاج ديناميكية على نطاق واسع.
يأخذ GitOps اسمه من Git، أداة إدارة الرمز البرمجي مفتوحة المصدر الشهيرة جدا. يمكن لاعتماد الأدوات والعمليات القياسية مثل Git وGitOps تمكين ممارسات تطوير الموسسة لتحقيق نتائج الأعمال بشكل أكثر فعالية.
إن تمكين الفرق من استخدام مسار قياسي قائم على Git لتنسيق نشر وتطوير التطبيق يطلق العنان للإنتاجية.
نظرًا لأن مطوري الكمبيوتر المركزي يجب أن يكونوا في نفس الفريق مثل أي شخص آخر، فيجب أن يكون لهم دور نشط في دورة حياة التطوير. ونتيجة لذلك، فإن البنية المثلى لتحقيق شمولية الكمبيوتر المركزي توازن بين الأنشطة على الكمبيوتر المركزي والتكامل مع سلسلة أدوات عمليات التطوير.
تتضمن هذه البنية العديد من العناصر مفتوحة المصدر. أحد مصادر هذه البرمجيات هو Open Mainframe Project (OMP)، الذي تستضيفه Linux Foundation وتدعمه IBM وBroadcom وRocket Software وشركات أخرى.
المشروع الرئيسي في OMP هو Zowe. الهدف من Zowe هو تزويد مطوري الكمبيوتر المركزي بجميع الأدوات التي يحتاجونها ليكونوا مشاركين من الدرجة الأولى في عمليات التطوير—سواء أثناء عملية التطوير حيث يتم تطبيق التكامل المستمر (CI) أو عند نشر البرمجيات في الإنتاج بطريقة النشر المستمر (CD).
طوّر OMP مشروع Zowe على نظام IBM z/OS، وهو نظام تشغيل IBM لأجهزة الكمبيوتر المركزي Z. Zowe هو إطار عمل برمجي يتضمن مجموعة أساسية من التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات وقدرات نظام التشغيل لدعم التطوير المستقبلي.
يقدم Zowe للمطورين واجهات حديثة للتفاعل مع z/OS، مما يمكنهم من العمل مع الكمبيوتر المركزي كما يفعلون في بيئات السحابة الحديثة. نرحب أيضًا بالبائعين الخارجيين لإنشاء مكونات إضافية وإضافات لتضمين قدرات Zowe في أدوات التطوير التجارية. IBM تؤيد أيضًا مجموعة أدوات Wazi المستندة إلى المصادر المفتوحة. Wazi هي عائلة أدوات لتقديم تجربة تطوير على السحابة الأصلية لنظام z/OS وتوفير التطوير والاختبار للسحابة الأصلية للنظام z/OS في IBM Cloud. مع Wazi، يمكن للمطورين بسرعة إنشاء نظام تطوير واختبار z/OS أو إنشاء صورة مخصصة خاصة بهم من وحدات LPARs (الأقسام المنطقية) في الكمبيوتر المركزي المحلي.
يعد تشغيل مكونات Wazi في سحابة IBM Cloud أمرًا طبيعيًا، ولكن قصة عمليات التطوير مفتوحة المصدر على الكمبيوتر المركزي تمتد إلى السحابات الأخرى أيضًا.
على سبيل المثال، توفر AWS بيئة وقت تشغيل مدارة لتحديث أحمال التشغيل من الكمبيوتر المركزي وفقاً لعدة استراتيجيات هجينة. The IBM Z and Cloud Modernization Stack تعمل على Red Hat OpenShift on AWS. تشمل هذه المجموعة أدوات تحديث بتقنية الحاويات وإمكانية الاتصال ببيئات z/OS.
كما يستطيع مهندسو عمليات التطوير تشغيل Red Hat Ansible Automation Platform on AWS كأساس لتنفيذ أتمتة عمليات التطوير عبر أجهزة الكمبيوتر المركزي على AWS وIBM zSystems.
كما يربط Microsoft Azure جهود عمليات التطوير الخاصة به بالكمبيوتر المركزي. تتكامل حلول عمليات التطوير من Azure مع عمليات التطوير لأنظمة zSystems، وتمتد عبر خدمات Azure وبيئات z/OS لتنظيم دورة حياة تطوير البرمجيات عبر zSystems وAzure.
أخيراً، كما هو الحال مع AWS، تعمل منصة Red Hat Ansible Automation Platform كمنصة مُدارة على Azure، حيث تدمج أجهزة الكمبيوتر المركزي مع العديد من الخدمات المستندة إلى Azure. في الواقع، يمكن للمطورين استخدام Ansible Visual Studio Code Extension لتطوير أدلة Ansible باستخدام مجموعات IBM Z.
إن المكانة الفريدة التي تتمتع بها IBM باعتبارها الشركة الوحيدة المتبقية المصنعة للحاسبات المركزية تمنحها دورًا رائدًا في السوق داخل مجتمع الحواسيب المركزية الأوسع نطاقًا.
على الرغم من طول عمر الكمبيوتر المركزي الملحوظ كمنصة مهمة للأعمال الحديثة، إلا أن IBM هي الأولى التي أدركت أن الكمبيوتر المركزي يجب أن يلعب دوراً جيداً في مشهد تكنولوجيا المعلومات المؤسسي على نطاق واسع.
ويُعد العمل مع التقنيات السحابية العامة جزءًا لا يتجزأ من هذه الإستراتيجية. تعد أجهزة الكمبيوتر المركزي جزءاً أساسياً من IBM Cloud، وكل من AWS وAzure شركاء أقوياء لشركة IBM في رحلة جعل الكمبيوتر المركزي مشاركاً من الدرجة الأولى في السحابة.
