الخطوة الأولى تبدأ بالأساسيات: بيانات إنترنت الأشياء (IOT). أو بشكل أدق، جمع البيانات من أجهزتك في صيغة قابلة للاستخدام. عندما ظهر إنترنت الأشياء (IOT) لأول مرة على الساحة، كنا مفتونين بما يمكننا فعله في منازلنا. لقد اكتشفنا أنه بإمكاننا توصيل الأشياء – مثل المصابيح الكهربائية – بإنترنت الأشياء. ويمكننا استخدام هذا الاتصال لتشغيلها وإيقاف تشغيلها. إنها تقنية رائعة، وتلك الاتصالات المبكرة أحدثت ضجة كبيرة. ولكن لأي غرض؟

