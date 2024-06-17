استراتيجيات النسخ الاحتياطي غير القابلة للتغيير مع التخزين السحابي

حماية البيانات غير القابلة للتغيير: ميزات عدم قابلية التغيير المضمَّنة بشكل أصيل تحمي النُسخ الاحتياطية من التعديل أو الحذف خلال فترة الاحتفاظ بها. وعدم قابلية التغيير هذه توفر الحماية القصوى للبيانات من برامج الفدية من خلال إضعاف قدرتها على الكتابة فوق بيانات النَسخ الاحتياطي باستخدام التشفير.

تقليل وقت التعافي من الكوارث: نظرا لأن بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بك محفوظة في بيئة آمنة ومنفصلة، يمكنك أن تكون واثقًا من أن النسخ الاحتياطية ستظل غير متأثرة بالهجمات الإلكترونية على بيئات الإنتاج. فهذه النسخ الاحتياطية غير المتأثرة تجعل من السهل استعادة البيانات واستردادها بسرعة.

تكلفة أقل للنسخ الاحتياطي: تُعدُّ Object Storage خدمة تخزين مُدارة بالكامل متاحة بتكاليف منخفضة جدًا، مما يسمح للمنظمات بالحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل للنسخ الاحتياطي مع ضمان استمرار الحماية.

المرونة والتوافر: تُعدُّ IBM Cloud Object Storage خدمة يمكن الوصول إليها عالميًا ومدعومة بمناطق تخزين متكررة وتقنيات شبكات، لذلك تظل النسخ الاحتياطية الخاصة بك متاحة دائمًا.

تضمن البنية القوية لخدمة IBM Cloud Object Storage قوة التحمل وقابلية التوسع وفعالية التكلفة، مما يجعلها مناسبة للمنظمات من جميع الأحجام. علاوة على ذلك، تضيف ميزة عدم قابليتها للتغيير طبقة إضافية من الحماية عن طريق منع التغييرات العرضية أو الضارة لبيانات النسخ الاحتياطي، وبالتالي ضمان سلامة البيانات والامتثال للمتطلبات التنظيمية. هذه الميزة، جنبًا إلى جنب مع إجراءات IBM الأمنية الصارمة وإمكانيات حماية البيانات الواسعة، تجعل من خدمة IBM Cloud Object Storage خيارًا موثوقًا به للشركات التي تتطلع إلى تأمين بيانات النسخ الاحتياطي الخاصة بها بشكل موثوق. فباستخدام IBM Cloud Object Storage، يمكن للمنظمات التخفيف من المخاطر، وتبسيط عمليات النسخ الاحتياطي، والحفاظ على راحة البال من خلال معرفة أن بياناتها الحيوية مخزنة ومحمية بأمان من أي أحداث غير متوقعة.