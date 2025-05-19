IBM وScuderia Ferrari تبتكران صيغة جديدة لإشراك المشجعين

عملت IBM عن كثب مع Ferrari لتحقيق التوازن بين تصميم تجربة متنقلة تدفع حدود الابتكار مع الحفاظ على مبادئ التصميم المميزة لـ Ferrari وصوتها المميز وتاريخها العريق.



أوضح Shannon Miller، الشريك الأول في IBM، في محادثته الرئيسية مع Arvind Krishna، الرئيس التنفيذي لشركة IBM، أن "جمال التطبيق يجب أن يتناسب مع فخامة العلامة التجارية. والأمر الثاني المهم الذي أردنا تنفيذه هو توفير المحتوى للمعجبين بشكل أسهل وأسرع".



من الناحية العملية، كان هذا يعني أن النموذج اللغوي الكبير الذي يدعم تطبيق Scuderia Ferrari HP الجديد كان لا بد من تدريبه ليتوافق بشكل وثيق "مع الطريقة التي تتحدث بها Ferrari عن السباق"، كما يقول Baker من IBM. ويشمل ذلك ترتيب الموضوعات عند تغطية السباق والإستراتيجية، والأهم من ذلك "ضمان العمل في إطار قيود نظام الفورمولا 1 والتركيز على عدم المقارنة بين السائقين ومع الفرق الأخرى وبياناتهم، وعدم انتقاد الاعتبارات الإستراتيجية المهمة أو مشاركتها".



وأخيرًا، ربما يكون الأمر بديهيًا ولكنه مهم، وهو أن النموذج اللغوي الكبير لا يجوز أن يهلوس أو يخطئ في أي شيء. IBM ليست مبتدئة في معالجة مسائل الدقة والأمن والحوكمة. يقول Adashek من IBM: "صُمم التطبيق باستخدام تقنيات البيانات والتحليلات نفسها التي يستخدمها عملاء IBM في مختلف الصناعات". ففي الصناعات التي تخضع لرقابة صارمة، مثل القطاع المالي أو قطاع الرعاية الصحية، لا يوجد هامش خطأ مقبول؛ فالملايين من الدولارات أو الأرواح دائمًا ما تكون على المحك. وفي هذه الحالة، استخدم الفريق بوابة مرحلية مهمة تعمل بنظام النموذج اللغوي الكبير كقاضٍ ضمن مكون watsonx.governance من الحل، لاختبار كل المحتويات التي أُنشئت مقارنةً بنبرة Ferrari الهيكلية التاريخية وغيرها من الضوابط المتفق عليها.



يقول Baker إن المشجعين سيظلون محور الاهتمام في المستقبل. هناك العديد من الشخصيات المختلفة ضمن قاعدة المشجعين المتنامية. مع تطبيق Scuderia Ferrari HP على watsonx،

"يمكننا، على سبيل المثال، تخصيص ملخص السباق بسهولة ليكون إما تقنيًا للغاية أو مكتوبًا للأطفال أو مكتوبًا بنبرة أكثر اجتماعية. ويذكر Baker أن التفاعل الإضافي وإضفاء الطابع الترفيهي على التطبيق هما مجالان آخران للتوسع. "سيكون هناك استطلاعات رأي جديدة بانتظام حتى يتمكن المعجبون من التصويت على نقاط البيانات المثيرة للاهتمام أو الإنجازات المهمة أو التوقعات".



ما رأي سائقي Scuderia Ferrari مثل Lewis Hamilton في تطبيق IBM Ferrari الجديد للمعجبين؟ قال Hamilton لـ 39.5 مليون متابع له في قصة على Instagram: "مستوى متقدم".



