الذكاء الاصطناعي الفائق: ضجة إعلامية أم حقيقة؟

أعاد Sam Altman، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، إشعال أحد النقاشات الأكثر اهتمامًا في عالم التقنية: هل سنشهد قريبًا ظهور الذكاء الاصطناعي الفائق. في منشور حديث على المدونة، كتب أن نظامًا كهذا، يتجاوز القدرات المعرفية للبشر، قد يظهر خلال "عدة آلاف من الأيام"، ممهدًا الطريق لثورة في التقدم العالمي.
أثارت تأملات Altman حول أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة جدًا موجة من الردود من الباحثين والمراقبين في القطاع الصناعي. مع تزايد قدرة الذكاء الاصطناعي على التفوق على البشر في مجالات مختلفة، يطرح مجتمع التكنولوجيا سؤالًا محوريًا: إلى متى قد يحدث هذا التغيير، وما انعكاساته المحتملة على البشرية؟
يتّسم منشور Altman في الوقت ذاته بالتحفيز والتكهن، ويعمل كاختبار Rorschach لتطلعات ومخاوف الصناعة بشأن مسار الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من أنَّ الجميع يتفقون على أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة، فإن بعض المراقبين يرون أننا بعيدون جدًا عن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الفائق.
يقول Brent Smolinski، نائب الرئيس ورئيس استراتيجية التكنولوجيا والبيانات العالمية في IBM: "الأمر مبالغ فيه تمامًا. لا أعتقد أننا حتى قريبون من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الفائق".
يقول Smolinski: "على الرغم من التقدم الملحوظ في بعض المجالات، لا يزال الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى العناصر الأساسية للذكاء الشبيه بالبشر. هناك شيء مفقود بشكل أساسي سيقودنا إلى الذكاء الفائق".
تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في فجوة الكفاءة بين التعلم البشري والتعلم الآلي. يقارن Smolinski بين عمليات التعلم لدى البشر والذكاء الاصطناعي: بالنسبة لهذه النماذج اللغوية الكبيرة، لتعلم كيفية الحوار، يجب تزويدها بمحتوى الإنترنت بأكمله للوصول إلى النقطة التي يمكن التفاعل معها. ويحتاج البشر إلى جزء ضئيل جدًا فقط".
لا يزال الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن تحقيق المستوى نفسه من المرونة التي يُظهرها البشر عند تعلم مهارات متنوعة، سواء في اللغة أم المهام الجسدية مثل لعب الجولف أو قيادة السيارة. تمثِّل هذه المرونة فرقًا جوهريًا بين الذكاء البشري وقدرات الذكاء الاصطناعي الحالية.
يوضِّح Smolinski عدة عناصر للذكاء الفائق الحقيقي: قدرات الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي، والإبداع، وتمثيل المعرفة من خلال النماذج الذهنية، والتعلم والتكيف في الوقت الفعلي، والوعي.
يقول Smolinski: "في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تساعد الحوسبة الكمية على معالجة بعض القيود الحسابية، ما قد "يوسِّع حدود ما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به". لكن تأثير الحوسبة الكمية على تحقيق الذكاء الفائق الحقيقي لا يزال غير مؤكَّد.
من القضايا الأخرى التي أشار إليها Smolinski الحاجة إلى تعريف واضح ومتفق عليه للذكاء الفائق. يقول Smolinski: "إذا جمعت ستة علماء كمبيوتر وسألتهم عن معنى الذكاء الفائق، ستحصل على 12 إجابة مختلفة".
لكن Altman ليس الوحيد في توقعاته بشأن الذكاء الفائق. صرّح Roman V. Yampolskiy، أستاذ علوم الكمبيوتر والهندسة في جامعة لويفيل، بأن الذكاء الاصطناعي العام، الذي يوصَف غالبًا بأنه حوسبة تماثل مستوى الذكاء البشري، يتطور بسرعة، ومن المتوقع أن يتحقق الذكاء الفائق "بعد 3 إلى 4 سنوات تقريبًا".
يحذِّر Yampolskiy من أنه بمجرد أن يتجاوز الذكاء الاصطناعي مستوى الذكاء البشري، قد يصبح من شبه المستحيل السيطرة على مثل هذا النظام. قد يعمل هذا الذكاء الاصطناعي الفائق بطرق يصعب التنبؤ بها جوهريًا وتتجاوز قدرتنا على التحكم أو التقييد. يُشير الباحث إلى أن هذا النقص في السيطرة، إلى جانب احتمال أن النظام فائق الذكاء قد لا يشارك أو يعطي أولوية للقيم البشرية، قد يؤدي إلى سيناريوهات تهدِّد بقاء البشرية.
يقول: "بالمقارنة، فإن كل المخاوف الفورية مثل التحيّز والبطالة والفيديوهات المزيفة والمعلومات المضللة تبدو تافهة مقارنةً بالتأثير السلبي لهذا الأمر".
يمثِّل الوعي نقطة خلاف رئيسية في مناقشات الذكاء الفائق: هل ستحتاج الآلات فائقة الذكاء إلى الوعي لتتمكن من التفوق علينا؟ بحسب Smolinski، يتطلب الذكاء الفائق الحقيقي ليس القوة الحسابية فحسب، بل أيضًا شكلًا من أشكال الوعي أو الإدراك الذاتي - وهي ميزات تفتقر إليها أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية.
تتفوق نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في الإبداع التركيبي، أي دمج الأفكار القائمة بطرق مبتكرة. لكنها تحتاج إلى دعم لتحقيق قفزات تحويلية حقيقية. يفترض Smolinski أن هذا النوع من الإبداع التحويلي قد يرتبط بالوعي بطرق لا تزال غير مفهومة جيدًا.
ونتيجةً لذلك، يشعر Smolinski بالقلق إزاء المخاوف المبالغ فيها المحيطة بالذكاء الاصطناعي.
يقول Smolinski: "ما يقلقني هو أن هذا يعزز نوعًا ما حالة التهويل، ما يؤدي إلى ردود مثل: "علينا تنظيم الذكاء الاصطناعي". ورغم أن التنظيم مهم، فإنه قد يحمي الشركات الراسخة ويفرض حواجز أمام الوافدين الجُدُد، ما قد يعيق التقدم.
ويختتم Smolinski حديثه بتأكيد أهمية الحفاظ على منظور متوازن تجاه تطوير الذكاء الاصطناعي: "الذكاء الاصطناعي أداة قوية يمكن أن تساعدنا على حل المشكلات المعقدة. ولكننا بحاجة إلى التعامل مع تطويره بشكل مدروس، وفهم حدوده الحالية وإمكانياته المستقبلية بوضوح".