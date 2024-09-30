الذكاء الاصطناعي الفائق: ضجة إعلامية أم حقيقة؟

على الرغم من أنَّ الجميع يتفقون على أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة، فإن بعض المراقبين يرون أننا بعيدون جدًا عن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الفائق.

يقول Brent Smolinski، نائب الرئيس ورئيس استراتيجية التكنولوجيا والبيانات العالمية في IBM: "الأمر مبالغ فيه تمامًا. لا أعتقد أننا حتى قريبون من الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الفائق".

يقول Smolinski: "على الرغم من التقدم الملحوظ في بعض المجالات، لا يزال الذكاء الاصطناعي يفتقر إلى العناصر الأساسية للذكاء الشبيه بالبشر. هناك شيء مفقود بشكل أساسي سيقودنا إلى الذكاء الفائق".

تتمثل إحدى المشكلات الرئيسية في فجوة الكفاءة بين التعلم البشري والتعلم الآلي. يقارن Smolinski بين عمليات التعلم لدى البشر والذكاء الاصطناعي: بالنسبة لهذه النماذج اللغوية الكبيرة، لتعلم كيفية الحوار، يجب تزويدها بمحتوى الإنترنت بأكمله للوصول إلى النقطة التي يمكن التفاعل معها. ويحتاج البشر إلى جزء ضئيل جدًا فقط".

لا يزال الذكاء الاصطناعي بعيدًا عن تحقيق المستوى نفسه من المرونة التي يُظهرها البشر عند تعلم مهارات متنوعة، سواء في اللغة أم المهام الجسدية مثل لعب الجولف أو قيادة السيارة. تمثِّل هذه المرونة فرقًا جوهريًا بين الذكاء البشري وقدرات الذكاء الاصطناعي الحالية.

يوضِّح Smolinski عدة عناصر للذكاء الفائق الحقيقي: قدرات الاستدلال الاستقرائي والاستنتاجي، والإبداع، وتمثيل المعرفة من خلال النماذج الذهنية، والتعلم والتكيف في الوقت الفعلي، والوعي.

يقول Smolinski: "في مجال الذكاء الاصطناعي، قد تساعد الحوسبة الكمية على معالجة بعض القيود الحسابية، ما قد "يوسِّع حدود ما يمكن للذكاء الاصطناعي القيام به". لكن تأثير الحوسبة الكمية على تحقيق الذكاء الفائق الحقيقي لا يزال غير مؤكَّد.

من القضايا الأخرى التي أشار إليها Smolinski الحاجة إلى تعريف واضح ومتفق عليه للذكاء الفائق. يقول Smolinski: "إذا جمعت ستة علماء كمبيوتر وسألتهم عن معنى الذكاء الفائق، ستحصل على 12 إجابة مختلفة".